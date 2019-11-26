 У Міносвіти назвали ВНЗ, які отримали найбільше грошей на науку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міносвіти.

У період з 2017 до 2019 року найбільше грошей на науку отримали виші з Києва, Харкова і Дніпра.

Перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович під час поїздки до Харкова розповів, що МОН склало рейтинг із 20 вищих навчальних закладів, які отримали найбільше державних коштів на науку - йдеться про гроші, які вони отримали від МОН за результатами конкурсу наукових проєктів.

"Зараз ми говоримо саме про конкурсне фінансування, адже, на жаль, університетська наука в Україні досі фінансується тільки за конкурсами. З наступного року кращі наукові напрямки у вишах мають отримати ще й базове фінансування. До бюджету ми для цього заклали 400 млн гривень", - сказав він.

Всього в 2017-2019 роках на науку виші і наукові установи отримали майже 1млрд 790 млн гривень. З них 1,172 мільярда отримали топ-20 вишів.

Так, найбільше грошей отримали:

КНУ імені Тараса Шевченка - 296 795 000 грн;

ХНУ імені В. Н. Каразіна - 178 278 207 грн;

НТУ України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" - 79 175 100 грн;

НТУ "Харківський політехнічний інститут" - 70 547 600 грн;

Національний університет "Львівська політехніка" - 69 984 455 грн;

НУБіП України - 65 734 211 грн;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - 63 683 966 грн;

ЛНУ ім. Івана Франка - 44 547 573 грн;

Національний авіаційний університет - 42 768 423 грн;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 34 752 174 грн.