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 Суспільство
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Все про:фінансування (572) Міносвіти (538) вища освіта (45)

 У Міносвіти назвали ВНЗ, які отримали найбільше грошей на науку

У Міністерстві освіти і науки розповіли, які українські виші отримують найбільше фінансування науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міносвіти.

У період з 2017 до 2019 року найбільше грошей на науку отримали виші з Києва, Харкова і Дніпра.

Перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович під час поїздки до Харкова розповів, що МОН склало рейтинг із 20 вищих навчальних закладів, які отримали найбільше державних коштів на науку - йдеться про гроші, які вони отримали від МОН за результатами конкурсу наукових проєктів.

"Зараз ми говоримо саме про конкурсне фінансування, адже, на жаль, університетська наука в Україні досі фінансується тільки за конкурсами. З наступного року кращі наукові напрямки у вишах мають отримати ще й базове фінансування. До бюджету ми для цього заклали 400 млн гривень", - сказав він.

Всього в 2017-2019 роках на науку виші і наукові установи отримали майже 1млрд 790 млн гривень. З них 1,172 мільярда отримали топ-20 вишів.

Так, найбільше грошей отримали:

КНУ імені Тараса Шевченка - 296 795 000 грн;
ХНУ імені В. Н. Каразіна - 178 278 207 грн;
НТУ України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" - 79 175 100 грн;
НТУ "Харківський політехнічний інститут" - 70 547 600 грн;
Національний університет "Львівська політехніка" - 69 984 455 грн;
НУБіП України - 65 734 211 грн;
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - 63 683 966 грн;
ЛНУ ім. Івана Франка - 44 547 573 грн;
Національний авіаційний університет - 42 768 423 грн;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 34 752 174 грн.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161978
 
 
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Ви гадаєте, шо вона сама пише пости у соцмережах та підтримує сторінку ? зазвичай це робота копірайтерів і в даному випадку ймовірно, що копірайтер був з нарасєї і робота виконана жахливо!
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Vyacheslav Nesterov у тебе є сумніви що це стадо ЗЕдебілів саме пише свої пости, ти накурений?

https://www.facebook.com/anja.novosad/posts/2416374771763531
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Что это за топ-20 из 10 ВУЗов?
Впрочем, что можно ожидать от нынешних министров? посчитать до 10 не могут, или пальцы на руках закончились?
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