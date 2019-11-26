 "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", йдеться про закупівлю 2,9 тис. тонн вугілля марки ДГ для потреб у забезпеченні вугіллям пасажирських поїздів на 2020 рік. Поки жодних договорів на поставку не укладено.
"Тендер скасовано. Буде проведено службове розслідування, з підготовки тендерної процедури. Я вдячний представникам ЗМІ за привернення уваги до цієї закупівлі", - зазначив Євген Кравцов.
Найближчим часом інформація про скасування тендера буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro, повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що регіональна філія "Укрзалізниці" за результатами тендерів хоче укласти п'ять угод із постачання вугілля на 12,49 млн грн, з компанією "Раксел". Яка, зі свого боку, через ще одну угорську компанію планує поставляти вугілля з РФ.
А теперь давайте посокрушаемся над тендером в 2,9 тыс. тонн
Когда Петя в 2018 закупал в РФ, это прекрасно, гениально и отец нации
Когда в этом году что-то закупилось при Зе - зрада зрадная. А когда при Зе не закупилось - опять же зрада.
Клоуны одним словом
Я говорю що ахметовське вугілля по ротердам плюс виходило дешевше...
Тому я сумніваюсь в правдивості поданих цифр...