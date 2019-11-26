 Прем'єр Гончарук зустрівся з адвокатом сімей Небесної Сотні Закревською, яка голодує

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".
Олексій Гончарук повідомив, що провладна партія не збирається проводити позачергове засідання парламенту. Натомість, прем'єру нібито відомо, що монобільшість розуміє важливість питання і проголосує за внесення поправки на засіданні 3 грудня.
"Він (прем'єр-міністр,- ред.) сказав, що вся провладна команда розуміє необхідність цього закону. В управлінні ДБР планують збільшити чисельність слідчих. Зараз там лише 25 штатних одиниць. Це мізер. Має бути 60-70. Завтра, нібито, комітет має розглянути це питання", - зазначила Закревська відразу після зустрічі з Гончаруком.
Вона наголосила, що поки що це лише обіцянки, а не реальні дії влади. Та навіть, якщо події розвиватимуться за найкращим сценарієм, розслідування не поновиться цього року, нагадала Закревська.
"У найкращому випадку слідство почнеться у другій половині січня. Це дуже велика прірва", - сказала адвокат.
Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами
рукалице
Може він просто боїться літати економ класом щоб з Порохом не зустрітись, га, ЗЕбіле?
А при Пете где эти самолеты были? 😁 От Януковича достались, минуя 2014-2018 и первую половину 2019 года 😁
Потому что Петя летал только рейсовыми самолетами😂
Держбюджет у жовтні не виконано за доходами на 10%
«Если говорить о том, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, то я отдаю предпочтение цифре в 35 тыс. человек - это численность 1-го и 2-го армейский корпусов так называемых «ЛНР» и «ДНР». Это реальные комбатанты, которые держат в руках оружие и принимают участие в войне. К ним можно добавить около 5 тыс. представителей «власти» высшего уровня, которые ответственны за принятие решений. (…) В итоге мы имеем цифру в 40 тыс. человек, которых мы должны привлечь к уголовной ответственности», - заявил Мартыненко на заседании экспертной группы по переходному правосудию при комитете парламента по вопросам прав человека и реинтеграции оккупированных территорий.
Он также отметил, что помимо нехватки компетенции украинских следователей для решения такой задачи, не хватает также и самых следователей и судей, способных справиться с таким потоком уголовных дел и напомнил о неготовности пенитенциарной системы Украины для исполнения наказания для всех 40 тыс. потенциальных комбатантов.
«У нас просто нет помещений для размещения всех этих людей, что может в очередной раз показать слабость украинской власти», - добавил он.
Также Мартыненко убеждён, что амнистия может стать предохранителем для новых социальных волнений.
«Даже, если мы сможем посадить комбатанта в тюрьму, то он «накажет» нас, как минимум, ещё тремя потенциально недовольными людьми - это его ближайшие родственники: мать и отец, жена, братья и сёстры, дети. И если мы умножим 40 тыс. на три, то получим 120 тыс. потенциально недовольных граждан», - отметил эксперт.
Хельсинский союз идет на со своими аргументами.
Во первых никакие помещения не нужны.
Они просто могут ехать к путину.
А во вторых вместе со всеми своими недовольными родственниками.
Не надо страшилки распространять, которые не соответствуют мировой практике...