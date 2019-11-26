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 Суспільство
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Все про:голодування (326) Закревська Євгенія (45) Гончарук_Олексій (304)

 Прем'єр Гончарук зустрівся з адвокатом сімей Небесної Сотні Закревською, яка голодує

Прем'єр-міністр повідомив, що депутати не збираються проводити позачергове засідання Верховної Ради, як того вимагає Закревська, але готові проголосувати за поправку, необхідність якої вона відстоює, 3 грудня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".

Олексій Гончарук повідомив, що провладна партія не збирається проводити позачергове засідання парламенту. Натомість, прем'єру нібито відомо, що монобільшість розуміє важливість питання і проголосує за внесення поправки на засіданні 3 грудня.

"Він (прем'єр-міністр,- ред.) сказав, що вся провладна команда розуміє необхідність цього закону. В управлінні ДБР планують збільшити чисельність слідчих. Зараз там лише 25 штатних одиниць. Це мізер. Має бути 60-70. Завтра, нібито, комітет має розглянути це питання", - зазначила Закревська відразу після зустрічі з Гончаруком.

Читайте також: "Не злий справи Майдану" - під ВР відбулася акція підтримки адвоката Закревської, яка оголосила голодування на знак протесту проти припинення розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вона наголосила, що поки що це лише обіцянки, а не реальні дії влади. Та навіть, якщо події розвиватимуться за найкращим сценарієм, розслідування не поновиться цього року, нагадала Закревська.

"У найкращому випадку слідство почнеться у другій половині січня. Це дуже велика прірва", - сказала адвокат.

Читайте також: Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба

Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Також читайте: У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161976
 
 
 Топ коментарі
 
Намагався "нагодувати" обіцянками. Не вийде.
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 946
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Курва! Вони живуть одним днем. Знають с...ки що прийшли не надовго, тому поспішають насолодитися моментом і витрачають державні гроші наліво і направо

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 9370
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Намагався "нагодувати" обіцянками. Не вийде.
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 946
 показати весь коментар
 
 
Курва! Вони живуть одним днем. Знають с...ки що прийшли не надовго, тому поспішають насолодитися моментом і витрачають державні гроші наліво і направо

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 9370
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Слідство по справам Майдану має бути негайно продовжене, без зайвих затримок. Якщо депутати не хочуть скликати позачергове засідання ВРУ, то нам потрібні нові депутати та нова влада! коломойський причетний до вбивств майданівців, це стало відомо після розслідування справи вбивства Веремія та викрадення Ігора Луценка. Людина коломойського, депутат від Слуги Народу Литвиненко 24 рази телефонував організатору викрадення Веремія та Ігора Луценка, кримінальному елементу з орбіти коломойського.
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там написано делегація, хіба ні? Вам відомо, скільки людей в офіційній дипломатичній місії?
рукалице
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ЗЕбіле, квіток бізнес класу туди та назад коштує 43 240 гривень. Готель, номер люкс - від 10 до 15 тисяч гривень за добу. Воно що, там, у Лондоні, півтора місяці було? Чи голота до корита дірвалася?
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Так можна було й автостопом подорожувати, це дешевше! Попутними українськими вантажівками в Європу а потім поїздом до Лондона і так само назад! Але що робити якщо Голова виконавчої влади воюючої країни має ще працювати під час поїздки і обговорювати і вирішувати якісь питання з обмеженим доступом? На ноутбуці, телефоні чи в паперових документах Голови виконавчої влади можуть бути відомості що містять державну таємницю і які не можна покласти в багаж звичайного літака?
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ЗЕбіле Igor L, а що, на самокаті не, а чому?

Може він просто боїться літати економ класом щоб з Порохом не зустрітись, га, ЗЕбіле?
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ЗЕбіле МистерАлексиус мільйон - це БЕЗ готелю. Виключно за переліт.
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Интересная статья: «в то время как президенты и главы правительств других, более состоятельных стран, не брезгуют передвигаться на рейсовых самолетах, глава украинского Кабмина даже за кредитом отправляется на самолете премиум-класса, доставшемся от экс-президента Януковича»

А при Пете где эти самолеты были? 😁 От Януковича достались, минуя 2014-2018 и первую половину 2019 года 😁
Потому что Петя летал только рейсовыми самолетами😂
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А вот Яценюк и Грося выполняли все, что обещали!
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Рейс з Відня до Києва - в економ-класі виявився цілий міністр закордонних справ. Дякую вам, пане Клімкін, що не робите з економії PR-шоу.

Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской - Цензор.НЕТ 3567
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А виходить обрали такого самого. Треба хоч раз за ноги підвісити й шкуру на живу стягнути, щоб посада привабливою не здавалась.
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А як же Портний з Богданом? Що та Закревська хоче? Щоб зелена шобла пацанів на суд видала?
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Без применения процедуры амнистии к боевикам и чиновникам так называемых «Л/ДНР» украинским властям при реинтеграции оккупированных территорий придётся привлечь к уголовной ответственности около 40 тыс. человек, сообщил руководитель аналитического направления Украинского хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко, - передает «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о том, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, то я отдаю предпочтение цифре в 35 тыс. человек - это численность 1-го и 2-го армейский корпусов так называемых «ЛНР» и «ДНР». Это реальные комбатанты, которые держат в руках оружие и принимают участие в войне. К ним можно добавить около 5 тыс. представителей «власти» высшего уровня, которые ответственны за принятие решений. (…) В итоге мы имеем цифру в 40 тыс. человек, которых мы должны привлечь к уголовной ответственности», - заявил Мартыненко на заседании экспертной группы по переходному правосудию при комитете парламента по вопросам прав человека и реинтеграции оккупированных территорий.

Он также отметил, что помимо нехватки компетенции украинских следователей для решения такой задачи, не хватает также и самых следователей и судей, способных справиться с таким потоком уголовных дел и напомнил о неготовности пенитенциарной системы Украины для исполнения наказания для всех 40 тыс. потенциальных комбатантов.

«У нас просто нет помещений для размещения всех этих людей, что может в очередной раз показать слабость украинской власти», - добавил он.

Также Мартыненко убеждён, что амнистия может стать предохранителем для новых социальных волнений.

«Даже, если мы сможем посадить комбатанта в тюрьму, то он «накажет» нас, как минимум, ещё тремя потенциально недовольными людьми - это его ближайшие родственники: мать и отец, жена, братья и сёстры, дети. И если мы умножим 40 тыс. на три, то получим 120 тыс. потенциально недовольных граждан», - отметил эксперт.
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Офигеть.
Хельсинский союз идет на со своими аргументами.
Во первых никакие помещения не нужны.
Они просто могут ехать к путину.
А во вторых вместе со всеми своими недовольными родственниками.
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В Хорватии были три волны амнистии и не всех поголовно, а не совершивших преступлений...
Не надо страшилки распространять, которые не соответствуют мировой практике...
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Для БАБЫ, это даже полезно ПО ГОЛОДАТЬ! Муж только, скажет спасибо!
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Ц.Н.Раскрывайте пожалуйста всю информацию полностью!Народ жаждет полной инфы! Первое:Гочарук с оной особой встречался до прививки,или после? Второе:На сколько кг,похудела оная особа? Ибо народ жаждет и переживает!
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