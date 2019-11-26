 Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.

"Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у "нормандському форматі" відбувся. Водночас ми очікуємо зустрічних кроків Росії під час переговорів", - заявив Данілов.

Як приклад кроків з боку України він привів обмін полоненими, розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, відкриття мостового переходу в Станиці Луганській.

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Секретар РНБО підкреслив, що президент Володимир Зеленський вважає важливим під час зустрічі в "нормандському форматі" досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян; стосовно досягненню перемир'я і стійкого припинення вогню; про повернення Україні контролю над державним кордоном із Росією.

У свою чергу, посол Франції заявив про підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету і європейського вибору. Він також підтвердив рішучість французького керівництва отримати позитивний результат саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва. Зокрема, секретар РНБО відзначив значний потенціал співпраці в оборонній та безпековій сферах.

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