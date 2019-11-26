 Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.
"Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у "нормандському форматі" відбувся. Водночас ми очікуємо зустрічних кроків Росії під час переговорів", - заявив Данілов.
Як приклад кроків з боку України він привів обмін полоненими, розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, відкриття мостового переходу в Станиці Луганській.
Секретар РНБО підкреслив, що президент Володимир Зеленський вважає важливим під час зустрічі в "нормандському форматі" досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян; стосовно досягненню перемир'я і стійкого припинення вогню; про повернення Україні контролю над державним кордоном із Росією.
У свою чергу, посол Франції заявив про підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету і європейського вибору. Він також підтвердив рішучість французького керівництва отримати позитивний результат саміту в "нормандському форматі" 9 грудня.
Співрозмовники також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва. Зокрема, секретар РНБО відзначив значний потенціал співпраці в оборонній та безпековій сферах.
капитулянцию с бамбасом падписали??
100500 мостов пастроили мс киева в бамбас??
нееет??
идите падписывайте, потом приэзжайте
"Що ми побачимо на Нормандському форматі? За здоровим глуздом, якби не було цих домовленостей, Володимир Зеленський повинен був відкритим бути із суспільством, як був у свій час відкритий Петро Порошенко. Ми можемо критикувати Порошенка, ми можемо казати, що погані Мінські домовленості чи гарні. У кожного є своя точка зору. Але є плюс того, що минула влада - і Верховна Рада, і Кабмін, і президент України - були відкриті у своїй позиції щодо Російської Федерації", - розповів Кабакаєв.
Він зазначив, що Зеленський - це президент з відчуттям малоросійства.
"У мене є таке відчуття, що в нього це малоросійство проявляється. І веде перемовини - перше, що ми бачимо - через свого представника з Російською Федерацією кулуарно. Ми знаємо, що веде. Принаймні з багатьох джерел зі ЗМІ", - додав Кабакаєв.
На його думку, на Донбасі немає розведення, а є відведення.
"Друге - він за ці п'ять років найшвидше пришвидшив цей процес по обміну полоненими, по питанню розведення, як він каже. Але я неодноразово казав, що немає розведення, а є відведення. Тому що позиції російські, які були укріплені, на тих територіях не розібрані, з ними нічого не відбувається. Місію ОБСЄ туди не допускають, безпілотники збивають. Сама місія про це звітує. Про що ми говоримо, про яке розведення? Це відведення. Чи буде це відведення, як казав Путін на минулому тижні на одному форумі, що він хоче, щоб це відбувалося по всій лінії розмежування, - я не знаю, чи так буде. Але я вважаю, що це знак Володимиру Зеленському, що це наступний крок, який ви повинні зробити. І це він публічно сказав. Значить, непублічно про це вже домовився Андрій Єрмак", - зауважив Кабакаєв.
"І тому на Нормандському форматі ми будемо бачити публічну картинку, яка вже домовлена. І я боюсь, що наші міжнародні партнери можуть відпустити цю ситуацію. Тобто та коаліція, яка створювалася п'ять років поспіль, проти РФ, бачачи слабкість Володимира Зеленського, просто зараз відпустять Україну і скажуть, що розбирайтесь самі, як це сказав Трамп", - додав він.
Готова для здачі параші?
с недорецпубликами не договариваетесь, выборы не обещаете, особый статус в Конституцию не втиснули, всеобщую амнистию бандюков не провели, пенсии не выплатили... восстанавливать не пообещали...ну и свет-газ-вода - долги не выплатили (рашке естественно)
ну? я спрашиваю вас...и чё вы там выполнили? - удивляются х.ло с лаврухой и письковым...
Посмотрим, что из этого получится.
Все помнят "Иловайский котёл", который получился в результате договоренностей с россией, а ведь предупреждали и не раз, не договаривайтесь с бандитом, кинет 100%.
Доверять россии в таких делах, себя не уважать.
Это не Украина выполнила, это ваЗЕлин прогнулся. А какие условия выполнила расия? Продолжала расстреливать наших военных и гражданских? Позор *****.
Військових готують до відходу на другу лінію з власноруч виритих окопів, позицій і бліндажів, де вони живуть не перший рік. Вони добре розуміють, що все це захоплять росіяни. Стан і ставлення під час таких розмов можете собі уявити. За минулий місяць тут є загиблі і значно більше поранених.Між іншим за кілометр від нас по той бік росіяни нікого відводити не збираються. Навпаки, сюди завезли снайперів зі спецкулями. Одна з таких зо тиждень тому насмерть знищила легені хлопцеві, про якого нам розповідають на всіх позиціях. Обстріли йдуть регулярно.
НАС ЗНИЩУЮТЬ!!!!Ярина Чорногуз - військовий парамедик (Госпітальєри)
Видно ждут, что гражданские опять с палками и фанерными щитами на снайперов пойдут, чтобы их снова хорошо кормить и одевать стали.
Чтобы за одну ночь арестовать и казнить вместе с семьями зеленое шобло Коломойского нужно еще меньше.
уж извините.
- А які умови ставила Україна???
- А ці умови виконані???
Як там, браття, на війні?
Заспокоїлись собаки
На ворожій стороні?Чи буває з переляку
Гавкотять зі всіх стволів?
І русні, і посіпакам
Не жалійте куль і слів…Розкажіть їм, хто господар
На оцій святій землі
Й зітріть з писку мокші гонор,
Щоб корсар тремтів й в кремлі.Бо за нами, браття, правда.
Женіть нечисть шкереберть.
Он приніс нам оцей зайда
Попелища, сльози, смерть.Скоро, хлопці, білі мухи
Сипне Зюзя із небес…
Не страшна і солодуха,
Як народ в борні воскрес.Б'ються день і ніч солдати
З московітами в бою.
Зарубай на носі, кате,
В ми ще житимем в раю!26 листопада 2019 року