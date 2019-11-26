 ДБР вручило підозру Євтушенку, власникові компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Сьогодні Державне бюро розслідувань вручила підозру власнику компанії "Темп-3000" - виробника бронежилетів "Корсар" Юрія Євтушенка. Йому пред'явлено підозру за пунктом 4 статті 190 - шахрайство в особливо великих розмірах або у складі організованої групи.
Вручення підозри відбулося в рамках розслідування справи про закупівлі бронежилетів у Міноборони, за якою раніше затримали групу співробітників МО і начальника головного управління генерал-майора Марченка.
28 листопада буде суд щодо запобіжного заходу для групи офіцерів на чолі з Дмитром Марченком. Вважаю, що на період слідства офіцери ЗСУ мають перебувати на свободі, ймовірність їхньої втечі відсутня. Завтра напишу про всю цю історію".
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
Зе-избиратели именно этого хотели, да? Оплатить пенсии в ОРДЛО?
"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."
https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
Ще питання?
Цікаво, чим вони відрізняються від "темповських"?
Про актрису из немецких фильмов
https://www.youtube.com/watch?v=PNOCgHYXEX4
В шумном балагане был завсегдатаем
Мудазвон известный
Вовка-пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист...
Наш Вовка был на все горазд
Он пианист и ********...
ля-ля-ля-ля-ля-ля
Мы, старое поколение, помним хиты...
"ПАТРОН С БРОНЕБОЙНЫМИ ПУЛЯМИ - 5,45 БП (7Н22) И 5,45 БС (7Н24).
К 2007 г. совместными усилиями ФГУП «ЦНИИ ТОЧМАШ» и ФКП «АПЗ «Вымпел» патрон с пулей БС был модернизирован. Вновь модернизации подвергся сердечник. В результате проведенных работ значительно повысилась пробиваемость средств индивидуальной бронезащиты."
НИКАКАЯ !
а дбр помойка портнова
теперь остается надеяться только на "пещерное правосудие" и отсутствие мафиозной спайки между ГБР и Печерським судьей ...
Міністерством оборони України для встановлення об'єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів «Корсар» було створено спеціальну комісію з перевірки їх якості, до якої я також увійшов. В лабораторії провідної наукової установи Міноборони - Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.
Слід зауважити, що згідно договору між Міністерством оборони і ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», перевірка та приймання товару здійснюється згідно з ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Цими технічними умовами визначено, що вироби повинні зберігати захисні властивості за умов експлуатації в діапазоні температур від мінус 40оС до 60оС та у разі атмосферних опадів.
Комісією проведено дослідження за вказаних умов - в нормальних умовах, при мінус 40оС та при 40 оС тепла, а також за умов «дощування». В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару.
Також комісією було прийнято рішення здійснити додаткове дослідження за умов, не передбачених технічними умовами, а саме - після годинного замочування бронежилетів. Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5.45 мм і 7.62 мм), так і без них (з м'яким кевларовим пакетом кулею 9 мм ПМ). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання.
Таким чином, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі. Я сподіваюся на об'єктивний і справедливий розгляд цієї справи у суді!
Сегодя при власти, а завтра на галерьі! Так бьіло всегда и так будет!
Кто не знает сказание о царе Дамокле? Или кто не помнит, бьіть беде, непомнящему, проснется, а уже не царь!
зебилы Щастливы продать своих детей и внуков мордору...))))
Наступний логічний крок-арешт керівників лабораторій,в яких підтвердили якість бронежилетів....
Саме стільки посад скорочують у бойовій винищувальній авіабригаді на Полтавщині. Це бригада, яка має прикривати повітряний простір зі сходу та півночі України...
Готуємо плацдарм для вторгнення російського окупанта?
"В боевой истребительной бригаде Вооружённых Сил Украины на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Об этом украинский военный, участник ООС Александр (Гром) Грамарчук сообщил на своей странице в Facebook. "Готовим плацдарм для вторжения российского оккупанта?" - возмутился он. В комментариях сообщили, что под сокращение также попали медики бригады. В частности из трех врачей военным оставят только одного. Пользователи пожаловались, что аналогичная ситуация и в других военных частях - к примеру, в Краматорске личный состав сократили в пять раз."
Должно быть мошенничество в особо крупны размерах повлекшее гибель нескольких сотен людей в период военного времени. Как мы знаем наказание за такое - расстрел на месте, но сейчас все гуманно, по этому - пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения!!!
2 Идеальной и полной защитьі нет, даже танк пробивается
3. Бронежилетьі соответствуют заявленому класу , характеристикам и всем требованиям
4. Защита даже от осколков и то круто
Поэтому портновская выхлопная Труба пытается шить какую-то муету "не реагирование".
А ты в курсе, кто подал иск? Фирма-конкурент, у которой, я так понимаю, они " заведомо качественные"
Давай еще расскажи про шоколадки вместо бронеплит...
в 14 году(лето) лучше темпа 3к небыло...это- волонтерские.+евроментовские легкие от просто Патриотов....
кароч.не верю я мусорским."ку продис" надо искать в теперешних руководителях