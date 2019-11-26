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Все про:Бутусов Юрій (1128) Бронежилет (34) Марченко Дмитро (14)

 ДБР вручило підозру Євтушенку, власникові компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов

26 листопада Державне бюро розслідувань вручила підозру власнику компанії, що виробляла бронежилети, за фактом закупівлі яких пройшли арешти чиновників Міноборони.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Сьогодні Державне бюро розслідувань вручила підозру власнику компанії "Темп-3000" - виробника бронежилетів "Корсар" Юрія Євтушенка. Йому пред'явлено підозру за пунктом 4 статті 190 - шахрайство в особливо великих розмірах або у складі організованої групи.

Вручення підозри відбулося в рамках розслідування справи про закупівлі бронежилетів у Міноборони, за якою раніше затримали групу співробітників МО і начальника головного управління генерал-майора Марченка.

Читайте також: Генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів, із порушенням закону помістили не на гауптвахту, а в цивільне СІЗО, - адвокат Мойсей

28 листопада буде суд щодо запобіжного заходу для групи офіцерів на чолі з Дмитром Марченком. Вважаю, що на період слідства офіцери ЗСУ мають перебувати на свободі, ймовірність їхньої втечі відсутня. Завтра напишу про всю цю історію".

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161973
 
 
 Топ коментарі
 
ГБР работает на Портнова. Портнов работает на Кремль. Значит бронежилеты действительно отличные.
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За что арестовывать, за нормальные бронежилеты?

"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."

https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
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гбр в бронежилетах бронепластины и затем провели экспертизу. Вот как то так. Видно портнов надоумил.
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Пишут, что долг перед пенсионерами ОРДЛО составляет 62,000,000,000 гривень.
Зе-избиратели именно этого хотели, да? Оплатить пенсии в ОРДЛО?
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62.000.000.000 гривень ИЗ КАРМАНОВ украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! Уи-и-и. Кінець епохи бідності - вже блиЗЕнько!

ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1641 ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9426
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Как это 62 лярда? А пенсионерам Крыма ещё заплатить? А Донбасс восстановить? ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3283
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Это как же, у израильских пенсов отнять наши, налогоплательщиков, денежки?
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Значит ещё где-то 62 лярда перед пенсионерами Крыма, + ещё нужно будет заплатить за 23 года "оккупации Крыма" + заплатить репарации "республикам" Донбасса, ну зебилы же только за ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2109
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На камеру прострелили броник без пластины и заявили о некачественных брониках.
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Зелик на Донбассе был в этих брониках.
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ПОХОДУ НАКАЖУТ ЕГО А НЕ ТЕХ КТО ПОДПИСАЛ АКТ ПРИЕМА БРОНЕЖЕЛЕТОВ
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За что арестовывать, за нормальные бронежилеты?

"Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко."

https://censor.net.ua/photo_news/3161484/bronejilety_korsar_sootvetstvuyut_ukazannym_v_dogovore_tehusloviyam_uchastnik_nezavisimoyi_ekspertizy
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Нет, должн оценивать дружок портнова, да? А вообще не вопрос, давайте в какую то европейскую отдадим.
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Позов був поданий Олександром Довгим.
Олександр Довгий являється власником фірми, котра виробляє броніки.
Ще питання?
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Класно вийде, якщо саме бронежилети його фірми почнуть закуповувати МО, МВД та інші силові структури.
Цікаво, чим вони відрізняються від "темповських"?
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Чувак відпрацював програму по дискредитації реально воювавшого генерал-майора і отримав винагороду. Покидьок.
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ГБР работает на Портнова. Портнов работает на Кремль. Значит бронежилеты действительно отличные.
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Одягти на нього той бронежилет і перевірити практично.
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Отлично. Но это все равно больно. Но тогда надо и другую справедливость - если с броником все ок, то тебя столько же раз прикладом по ребрам. Идет?
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Де можна відео подивитись, де друга цитата є?
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В старой песне.

В шумном балагане был завсегдатаем
Мудазвон известный
Вовка-пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист...
Наш Вовка был на все горазд
Он пианист и ********...
ля-ля-ля-ля-ля-ля
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"Пидагог"... там было...
Мы, старое поколение, помним хиты...
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Правильно, так і треба: кожного хто виробляє зброю та бронежелети для українського війська в розшук і саджати. А можна відразу в парашу відправляти ешеолонами.
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Так начните с зебилов. Они запретили стрелять в ответ и теперь парней просто растреливают на потеху *****. Новое шоу 95 квартала.
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З такими темпами всі українці переселяться жити на Магадан та Колиму та будуть "годувати" червону рибу.
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Воины ВСУ устроили «жесткий тест-драйв» одной из пластин бронежилета. По ней выпустили пули из пулемета Калашникова с расстояния всего в 50-100 метров. Результат оказался более чем удовлетворительный. Снаряжение осталось цело.
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А такими пробовали? Ведь в Украину они не поставлялись.
"ПАТРОН С БРОНЕБОЙНЫМИ ПУЛЯМИ - 5,45 БП (7Н22) И 5,45 БС (7Н24).
К 2007 г. совместными усилиями ФГУП «ЦНИИ ТОЧМАШ» и ФКП «АПЗ «Вымпел» патрон с пулей БС был модернизирован. Вновь модернизации подвергся сердечник. В результате проведенных работ значительно повысилась пробиваемость средств индивидуальной бронезащиты."
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Каким боком владелец компании? Он не должностное лицо, договора не подписывал...
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не не, только бухгальтера за бюсхальтер.
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Так ведь была независимая экспертиза бронежилетов, которая подтвердила заявленные технические требования.
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их завтра возьмут, за соучастие в преступной группе.
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Минобороны , в лаборатории Минобороны провели "независимые" тесты. Звучит как "убийца повёл следственный эксперимент убийства который показал что подозреваемый не виноват"

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а Трубе какая экспертиза проводила и установила, что бракованные ?

НИКАКАЯ !
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Ах вон оно шо, они все там преступники и ОПГ по -вашей версии ? И министерство расформировать, так ?
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Нет. Я так не думаю. Но назвать это "независимой экспертизой" глупо. К то-му же, ни слова о том что тестируемые бронежилеты с конфискованных партий. Возможно хорошую идею испоганили самым дурным способом. Как по мне лучше бы и не дёргались..
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А что, есть другая єкспертиза , там более крутая лаборатория ? Я слішал только что кто то там типа проверил и сказал "Пробивается" Чем? Как? Когда? А что там за "конфискат ", а чего не говорят , а раз конфискат то значит, что значит ?? Лучше бьі и не дергались , адвокатов не нанимали, а давали бьі "признательньіе" показания , да садились поскорей, ведь раньше сядешь-раньше встанешь Государственньім людям столько задач ставят, вот же , а нам оплачивать всех их. Меня
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дебилы зеЛеные!
а дбр помойка портнова
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лишь в руки взял топор палач, толпа кричит х-ячь, х-яч.
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продамо відрубані руки, а також вуха зайвохромасомного біоматеріалу, воно зразу і полегчае, якшо не паралізуе.
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для ГБР это стало делом "чести" (которой там никогда и не было),
теперь остается надеяться только на "пещерное правосудие" и отсутствие мафиозной спайки между ГБР и Печерським судьей ...
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Роман КостенкоСтежити



Міністерством оборони України для встановлення об'єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів «Корсар» було створено спеціальну комісію з перевірки їх якості, до якої я також увійшов. В лабораторії провідної наукової установи Міноборони - Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.
Слід зауважити, що згідно договору між Міністерством оборони і ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», перевірка та приймання товару здійснюється згідно з ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Цими технічними умовами визначено, що вироби повинні зберігати захисні властивості за умов експлуатації в діапазоні температур від мінус 40оС до 60оС та у разі атмосферних опадів.
Комісією проведено дослідження за вказаних умов - в нормальних умовах, при мінус 40оС та при 40 оС тепла, а також за умов «дощування». В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару.
Також комісією було прийнято рішення здійснити додаткове дослідження за умов, не передбачених технічними умовами, а саме - після годинного замочування бронежилетів. Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5.45 мм і 7.62 мм), так і без них (з м'яким кевларовим пакетом кулею 9 мм ПМ). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання.
Таким чином, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі. Я сподіваюся на об'єктивний і справедливий розгляд цієї справи у суді!
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Схоже, що у портновської Труби агонія, і насправді у "справі бронежилетів" усе чисто. Поки що таке враження, на відміну від справи Свинарчука & Co.
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Символическая картина. Сменился царь и поехали в сибирь. Снова смена царя и поехали одни в сибирь другие из сибири... Круговорот в природе неизбежен!
Сегодя при власти, а завтра на галерьі! Так бьіло всегда и так будет!
Кто не знает сказание о царе Дамокле? Или кто не помнит, бьіть беде, непомнящему, проснется, а уже не царь!

ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9136
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От это правильно, Зеленский знает как заставить наши органы шустро работать.....а то ноябрь заканчивается, дедлайн для ТрубоСытоАвакяна!
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Аяяй, аяяй, аяяй, Ойойой! Аргентина-Ямайка - 5:0
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зловещая клоунада мелких порезов продолжается..
зебилы Щастливы продать своих детей и внуков мордору...))))
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Ясно,що Трубі назад дороги немає.Тільки в тюрму.
Наступний логічний крок-арешт керівників лабораторій,в яких підтвердили якість бронежилетів....
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А я хтів влаштуватися на роботу....я би Бутусову більше розповів про 2014, але......
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Саме стільки посад скорочують у бойовій винищувальній авіабригаді на Полтавщині. Це бригада, яка має прикривати повітряний простір зі сходу та півночі України...
Готуємо плацдарм для вторгнення російського окупанта?

"В боевой истребительной бригаде Вооружённых Сил Украины на Полтавщине, которая должна прикрывать воздушное пространство на востоке и севере страны, решили сократить 170 должностей. Об этом украинский военный, участник ООС Александр (Гром) Грамарчук сообщил на своей странице в Facebook. "Готовим плацдарм для вторжения российского оккупанта?" - возмутился он. В комментариях сообщили, что под сокращение также попали медики бригады. В частности из трех врачей военным оставят только одного. Пользователи пожаловались, что аналогичная ситуация и в других военных частях - к примеру, в Краматорске личный состав сократили в пять раз."
ДБР затримала Євтушенка, власника компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7312

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Ну так був же нещодавно доклад в генштабі росії9спасибі розвідці), там прийшли до висновку що швидка капітуляція українських ВПС і ППО нереальна, а отже треба щось робити, от і роблять, напевно гроші якісь комусь ? Коли фортеця не здається, то шукають зрадників і шукають гроші для них
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Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство против него из-за его предложений обменять кума президента РФ и депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука на незаконно осужденных в России украинцев. Не ну если нельзя обменять ,может продать,а за вырученные деньги купить свободу для наших военнопленных украинцев?
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То есть через заведомо некачественные жилеты погибли десятки или сотни парней а им инкриминируют только мошенничество в особо крупных размерах? А кто отвечать за погибших будет?

Должно быть мошенничество в особо крупны размерах повлекшее гибель нескольких сотен людей в период военного времени. Как мы знаем наказание за такое - расстрел на месте, но сейчас все гуманно, по этому - пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения!!!
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1 в 2014 году вообще без жилетов воевали
2 Идеальной и полной защитьі нет, даже танк пробивается
3. Бронежилетьі соответствуют заявленому класу , характеристикам и всем требованиям
4. Защита даже от осколков и то круто
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Не "то есть". Никем и ничего не доказано.
Поэтому портновская выхлопная Труба пытается шить какую-то муету "не реагирование".
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"заведомо некачественные жилеты"?
А ты в курсе, кто подал иск? Фирма-конкурент, у которой, я так понимаю, они " заведомо качественные"
Давай еще расскажи про шоколадки вместо бронеплит...
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хз за политическую составляющую вопроса,НО
в 14 году(лето) лучше темпа 3к небыло...это- волонтерские.+евроментовские легкие от просто Патриотов....
кароч.не верю я мусорским."ку продис" надо искать в теперешних руководителях
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Маразматические трубы! Теперь вообще никто ни хера для ВСУ делать не будет! Или в этом и задание от б...?
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В Оборонпроме примерно с июня денег нет, должны всем поставщикам, плюс зарплату своим работникам за пол года. Увольняются пачками.
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Генеральне бюро репресій... - політична поліція, тобто теж саме, що СС у гітлера, чи кгб в комуняк... Саджають опонентів без усіляких доказів, а лише за політичною доцільністю...
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Есть несколько эспертиз.Все они противоречат друг другу. А противоречат они потому, что как и в случае с судами -в Украине все приватизировано. И как в суде за деньги можно получить нужное тебе решение (Как в случае с Приватом),так и результат экспертизы может быть произвольный. Если процессуально можно заказать экпертизу у европейских экспертов,то надо заказывать.
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