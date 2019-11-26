 ДБР вручило підозру Євтушенку, власникові компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Сьогодні Державне бюро розслідувань вручила підозру власнику компанії "Темп-3000" - виробника бронежилетів "Корсар" Юрія Євтушенка. Йому пред'явлено підозру за пунктом 4 статті 190 - шахрайство в особливо великих розмірах або у складі організованої групи.

Вручення підозри відбулося в рамках розслідування справи про закупівлі бронежилетів у Міноборони, за якою раніше затримали групу співробітників МО і начальника головного управління генерал-майора Марченка.

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28 листопада буде суд щодо запобіжного заходу для групи офіцерів на чолі з Дмитром Марченком. Вважаю, що на період слідства офіцери ЗСУ мають перебувати на свободі, ймовірність їхньої втечі відсутня. Завтра напишу про всю цю історію".

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.