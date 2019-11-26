 Головна військова прокуратура передала "справу Іловайська" СБУ, - речниця Сливко

Про це журналісту УНН повідомила речниця Головного військового прокурора Євгенія Сливко, передає Цензор.НЕТ.

"Справу (про Іловайську трагедію - ред.) передано за підслідністю до СБУ", - сказала Сливко.

Як повідомлялося раніше, обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагедії становить понад 1150 томів, із них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно".

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Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.