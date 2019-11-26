EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1145  25
Матеріали за темою:
Все про:СБУ (4945) Військова прокуратура (600) Іловайськ (189)

 Головна військова прокуратура передала "справу Іловайська" СБУ, - речниця Сливко

Головна військова прокуратура передала "справу Іловайська" для подальшого розслідування в Службу безпеки України.

Про це журналісту УНН повідомила речниця Головного військового прокурора Євгенія Сливко, передає Цензор.НЕТ.

"Справу (про Іловайську трагедію - ред.) передано за підслідністю до СБУ", - сказала Сливко.

Як повідомлялося раніше, обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагедії становить понад 1150 томів, із них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно".

Читайте також: Хотів би поставити крапку в розслідуванні справ Майдану та Іловайська, - Зеленський

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161972
 
   
 Топ коментарі
 
Уже передали более 50 дел Майдана в ДБР, то есть Портнову.
 показати весь коментар
 
Ага, раскроют правду о роли Бени и Корбана. Аж щас, не смешите мои пейсы.
 показати весь коментар
 
Ты у меня спрашиваешь? Спроси у ватных ЗЕдебилов. Они точно в курсах.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сливко - подходящая фамилия для пресс-секретаря. Главная военная прокуратура передала "дело Иловайска" СБУ, - пресс-секретарь Сливко - Цензор.НЕТ 819
 показати весь коментар
 
 
Уже передали более 50 дел Майдана в ДБР, то есть Портнову.
 показати весь коментар
 
 
Причем здесь ГБР если киевляне знают что майдан расмтрелял не Янык а рашистский спецназ?
 показати весь коментар
 
Ты у меня спрашиваешь? Спроси у ватных ЗЕдебилов. Они точно в курсах.
 показати весь коментар
 
 
В нашем королевстве расследование зависит не столько от того, кому передали, как от того, кто передал (и с какими реальными пожеланиями).
 показати весь коментар
 
Дело Илловайска и роль Бени - как горячая картошка, будут ее футболить друг другу. Никто не хочет мараться.
 показати весь коментар
 
Ответ Дубинскому. 300$ тыс Хомчаку от Коломойского

Шапка отдавший свой голос за Соплю отвечает ватнику и сепару Дубинскому на его аргументы в защиту назначения Зеленой Соплей главой ВСУ генерала ссыкуна Хомчака. Отвечает почему Юрий Бутусов и Семен Семенченко поддержали назначение Хомчака. Очень важная информация в этом ролике.
 показати весь коментар
 
Шо там важное?
Важно почему СБУ не расследует помощь Портнова в анексии Крыма с референдумом о желании/нежелании граждан Украины к вступлению в ЕС.
Тогда можно связать все дела в одно от майданв до преследования бывшего президента через ГБР и все передать в СБУ.
 показати весь коментар
 
 
Там важное то, что по 300 косарей зелени от Корбана(Коломойского) взяли Хомчак, Семенченко и Береза за "взятие" ЗУГРЭСа.
Там важно то что Хочак предатель и трус. который бросил всех и сбежал.
Та и важно то как и на кого в то время работал/работает Бутусов.
 показати весь коментар
 
Если бы каломойша не договорился с путиным это было бы не так опасно.
 показати весь коментар
 
А это как оценить? Как подвижку вперёд? То есть- мы что-то узнаем? О роли некоторых личностей. Например: некоего Бутусова. Не знаю- стратега или журналиста. Но! Он, к Иловайску, имел самое прямое отношение. Неужто мы узнаем что-то новое???
 показати весь коментар
 
Думаю, о некоем Порошенко мы тоже узнаем. Но вряд ли что-то новое...
 показати весь коментар
 
 
Может быть... но, думается- он останется за кадром таки. А вот Бутусов, скорее всего- не останется.
 показати весь коментар
 
Может бьіть и сенсационньій поворот в деле , имхо
 показати весь коментар
 
Ага, раскроют правду о роли Бени и Корбана. Аж щас, не смешите мои пейсы.
 показати весь коментар
 
 
Юрий Бутусов

Героев Иловайска спустя год
убивают снова. На этот раз ложью. На этот раз свои.

Почитал доклад Генштаба -
их версию про Иловайск. Стыдно. Очень стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы допускаем, чтобы лжецы и
негодяи оскверняли их память и перекладывали всю ответственность на погибших
солдат:

http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/

Одно из самых циничных и
лживых заявлений в докладе:

"Розвідувальна
інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки
Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня
2014 року".

Знаете, почему они лгут,
что узнали о российском вторжении 25 августа?

Чтобы оправдать почему во
время вторжения 24 августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад
получать погоны генерал-полковника. В то время пока Муженко прикручивал погоны
к мундиру, его солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО
не предприняло. И вот теперь чтобы скрыть это преступление, Генштаб
фальсифицировал отчет, и исключил из него официальные документы..

На самом деле, военная
разведка Украины предупредила о вторжении еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой
была захвачена боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.

А в журнале боевых действий
сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной
комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба
Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск,
которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими
глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО. 24 августа командованию АТО
поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ,
пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й
бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал,
чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на
Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным, а
танки разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была
передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го
батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди
под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б -
они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру
24 август наши войска оставили Старобешево, Кутейниково, попали в окружения
подразделения Нацгвардии и пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно
докладывалось командованию АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию
только 25-го августа - что ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от
исполнения служебных обязанностей во время российского вторжения.

Вот как я написал об
обстановка 17.00 год назад, 24 августа:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
 показати весь коментар
 
 
Так и шо?
Разведка не доложила диванным полководцам о российском вторжении и они не успели дрыснуть в Польшу?
О чем собственно печаль?
 показати весь коментар
 
Кто же скармливает свиньям своих торговых партнеров?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору