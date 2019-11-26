 Окупанти в Криму використовують так званих "козаків", - правозахисники

Про це заявили в Кримській правозахисній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Найчастіше члени козачих товариств виступають як поняті, беручи участь у слідчих заходах", - йдеться в повідомленні.

Крім участі в обшуках та інших незаконних слідчих заходах, козаків долучають до "охорони громадського порядку", "розшуку зниклих", а також "поширення правових знань і роз'яснення норм поведінки в громадських місцях".

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За даними окупаційної влади Криму, в реєстрі так званих "народних дружин", до яких належать парамілітарні формування, що перебувають під заступництвом окупаційних силовиків, входить близько 40 козачих товариств.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, факти системного використання козаків як понятих і одночасна їхня співпраця з "поліцією" ставить під сумнів використання інституту понятих як незалежних осіб. Адже таким чином "козачі" об'єднання виступають як організації, що постачають понятих, які готові підтвердити будь-яку версію, зручну співробітникам силових структур РФ у Криму.