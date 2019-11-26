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Все про:козаки (34) Крим (7852) правозахисники (236)

 Окупанти в Криму використовують так званих "козаків", - правозахисники

Представників парамілітарних угруповань, які називають себе "козаками", використовують як понятих, а також залучають їх до спільного з окупаційними "поліцейськими" патрулювання.

Про це заявили в Кримській правозахисній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Найчастіше члени козачих товариств виступають як поняті, беручи участь у слідчих заходах", - йдеться в повідомленні.

Крім участі в обшуках та інших незаконних слідчих заходах, козаків долучають до "охорони громадського порядку", "розшуку зниклих", а також "поширення правових знань і роз'яснення норм поведінки в громадських місцях".

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За даними окупаційної влади Криму, в реєстрі так званих "народних дружин", до яких належать парамілітарні формування, що перебувають під заступництвом окупаційних силовиків, входить близько 40 козачих товариств.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, факти системного використання козаків як понятих і одночасна їхня співпраця з "поліцією" ставить під сумнів використання інституту понятих як незалежних осіб. Адже таким чином "козачі" об'єднання виступають як організації, що постачають понятих, які готові підтвердити будь-яку версію, зручну співробітникам силових структур РФ у Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161971
 
 
 Топ коментарі
 
Кизяки - необразованное, легко поддающееся внушению, мракобесное быдло, любящее убивать и грабить.
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Казачкі завжди служили царям.
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Та як кацапи можуть бути козаками ??? Вони ніколи не були козаками а були завжди крепостними
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те же патрыоты и ахтывысты, как и в неньке, тока вот волонтеров там нема
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там волонтеры и не нужны. там все на гособеспечении.
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У ще одного «слуги народу» знайшли судимість Оккупанты в Крыму используют так называемых "казаков", - правозащитники - Цензор.НЕТ 6975

Депутат Верховної ради від «Слуги народу» Андрій Богданець в серпні 2015 року був засуджений за побиття водія в Тернополі, яке сталося 18 листопада 2014 року.
Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, посилання на який у своєму телеграм-каналі оприлюднив колишній нардеп Ігор Мосійчук.
Про те, що Богданця раніше судили, ще кілька місяців тому повідомляли тернопільські видання Нова та Думай, але тоді на це не звернули увагу.
Богданця визнали винним за ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 296 (***********) Кримінального кодексу.
Потерпілий водій отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струс головного мозку.
Обвинувачений свою провину визнав повністю та апеляцію не подавав.
При призначенні покарання йому врахували визнання провини, щире каяття, утримання двох неповнолітніх дітей та участь в АТО в складі батальйону «Січ» (13 березня - 20 квітня 2015 року обвинувачений був у Слов'янську, Кураховому і Пісках).
У серпні 2016 року за підсумками річного випробувального терміну суд звільнив Богданця від покарання.
У липні 2019 року на дострокових виборах до Верховної ради Богданець набрав 25,44% голосів на мажоритарному окрузі №163 у Тернопільській області і став народним депутатом.
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Кизяки - необразованное, легко поддающееся внушению, мракобесное быдло, любящее убивать и грабить.
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Та як кацапи можуть бути козаками ??? Вони ніколи не були козаками а були завжди крепостними
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Откуда в крыму кацапы ?
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Из **********... вы там,хуйлостанцы, все кацапы...
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ага, вони ще- піво, пьють, повбивав би..............
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срочно нужно принять закон о Резервной Армии Неньки.
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Казаки, они же, козаки, они же ордынцы, рыцари европейских орденов, стрельцы, янычары, кшатрии, самураи, и т.п. суть одна - каста профессиональных воинов - обычная организация армии до перехода к более современному типу мобилизационной армии.
То что называют казаками сегодня на 99% ряженные артисты.
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