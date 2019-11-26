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 За кордоном
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Все про:Донбас (13832) Франциск (27)

 Папа Римський Франциск позитивно оцінив переговори стосовно Донбасу

Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, поставив у приклад переговори між Росією й Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Vatican News

Він заявив: "Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори, за допомогою посередників, завжди потрібно робити, і це дає результати.

Наприклад, у випадку України і Росії йшлося не про зброю, а про обмін полоненими, і (переговори - ред.) виявилися результативними.

На Донбасі планується особливий державний режим. Почалися і ведуться переговори. Це позитивний крок".

Понтифік відповідав на запитання журналістів на борту літака дорогою в Рим із Японії, де він перебував із апостольським візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161970
 
 
 Топ коментарі
 
На то он (папа римский) и «человек божий», чтобы рассуждать о восстановление мире на Земле......., а вот «пример» выбрал хреновый=>то что кацапия «накуралесила» в Украине - не забыть и очень(!!!) тяжело простить.......
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А Главный Кришнаит и Буддист, что сказали?
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Займався б ти церковними справами і не ліз в політику.
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А Главный Кришнаит и Буддист, что сказали?
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Те были реалимтами. Сообщили прессе, что любые договоры с ****** не стоят денег налогоплательщиков на перелет и последующие понты...
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Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

Наверное, с самолёта что-то увидел. Тут, с земли, пока не находим, чему порадоваться.
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Перекладаю: ***** віддасть драні труси і засраний унітаз.
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Остаётся тихо забрать и увезти на велосипеде, а может просто шуткой отделается типа помашет кулаком со словами НУ МЫ ВАМ ЕЩЁ ПОПАДЁМСЯ!
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M-да. А что если какие-нибуть ИГИЛовцы решили отхватить часть территории Ватикана, а затем предложили там ввести особый режим ?
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На то он (папа римский) и «человек божий», чтобы рассуждать о восстановление мире на Земле......., а вот «пример» выбрал хреновый=>то что кацапия «накуралесила» в Украине - не забыть и очень(!!!) тяжело простить.......
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Он не мелочится. Католическая церковь столько народу в землю загнала, что на их фоне он наши потери и под микроскопом не разглядит.
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Займався б ти церковними справами і не ліз в політику.
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Папа мій начальник, бо я греко-католик, але я з ним не погоджуюся. Так само, як не погоджуюся з Його думкою про беззастережний прийом іммігрантів мусульман. Патріарх Святослав набагато лаконічніше і зі знайомістю справи. Але питання які є поза доктриною католицької церкви я можу піддавати сумніву- це не проблема.
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для иудеев папа не авторитет! и при чем здесь порох?
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а прахоботы - иудеи? вот это новость. никто и не ожидал.
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Папа, вы конечно человек авторитетный, но пока еще никаких переговоров не было ни по лугандону ни по крыму. а то что происходит периодически в минске кроме как анонизм, назвать по иному нельзя. путлер хочет победы, наш гарантик хочет его перехитрить (а может и сдать нас).... короче, пока что хвалить некого и хвалится нечем! подождем 9 числа, хотя уверен прорыва не будет.
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Не лез бы Святейший в то, в чем не понимает! В результате этих "переговоров" будет полный звиздец!
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