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Все про:Одеса (2190) танкер (36) Мінінфраструктури (344)

 Причини аварії танкера Delfi під Одесою встановлять до 13 грудня, - Мінінфраструктури

З'ясувати причини аварії танкера має спеціальна комісія, їй відвели на це майже 3 тижні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"У зв’язку із аварією судна "Delfi", що сталась 22.11.2019 в акваторії морського порту Одеса, Морською адміністрацією відповідно до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами... утворено комісію з розслідування аварійної події", - сказано в повідомленні.

Кінцевим терміном роботи комісії визначено 13 грудня.

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"На даний час триває збір відповідної інформації, відомостей та матеріалів, вживаються інші організаційні заходи з метою встановлення обставин та причин виникнення вищезгаданої аварійної морської події", - додали в Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161969
 
 
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вез корабель карамэль, наскочил корабэл на мэль и матросы три недели контрабас на мели ели Причины аварии танкера Delfi под Одессой установят до 13 декабря, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 980
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Что там выяснять? Кончилось топливо. Судно стало неуправляемым и оказалось в воли волн. А на море, как назло, сильнейший шторм. Потому что не клювом щёлкать надо было, а брать его на буксир и ставить в порт, а потом уже разбираться.
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