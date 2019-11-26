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 Суспільство
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Все про:Житомир (190) хуліганство (150) вандалізм (268)

 Невідомі пошкодили банери на підтримку армії на зупинках у Житомирі

Хулігани розбили скло і розірвали фотографії військовослужбовців. Городяни у соцмережах обурюються цим вчинком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Йдеться про плакати, встановлені на зупинках громадського транспорту в Житомирі в рамках всеукраїнського проєкту "Обличчя миру". Це - фотографії військовослужбовців - учасників антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.

Зараз ці плакати пошкоджено на багатьох зупинках міста. При цьому фотографії військових розірвані, а скло - розбите. Один із них зіпсували, зокрема, на вулиці Каракульній.

У соціальних мережах глядачі обурюються такими діями невідомих.

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"І руки йому не покрутило?!! Мерзотники, а знаєте, що найнеприємніше, це коли запитати навіщо зробило, то погань відповіді не дасть. Тому що негідник...", - пишуть вони.

Також у коментарях до публікації городяни закликають знайти винних і покарати.

Подібні випадки вже траплялися в Житомирі раніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161966
 
 
 Топ коментарі
 
Яркий пример того, что не POHUY только порохоботам.
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Мышебратья с дамбаса, или уставшие от войны уклонисты , третьего не дано...
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Вандали які откосили від армії як...херант
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" ... горожане возмущаются . " Порохоботы наверное .
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Яркий пример того, что не POHUY только порохоботам.
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"Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии на остановках в Житомире"
Мабуть, зеблани.
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Вполне возможно, что это не просто пьяная гопота...
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там такая славная героическая и легендарная 95-я бригада... там столько Героев и столько погибших, что не понятно как может уживаться в одном городе героизм-патриотизм с дебилизмом и черной неблагодарностью
(и это, к сожалению, везде)
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Расейская агентура. Проверяют лояльность на вандализме, потом можно что-нибудь по-серьёзнее поручить. Стандартное ГБ-шное дерьмо.
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Нет, Вася! Это не вандалы и это не хулиганство. Это - элемент ведущейся против Украины войны. Ее информационная составляющая. Но наша власть ведет себя в лучшем случае как страус - голову в песок. Хот я думаю, сейчас даже хуже страуса, просто предательски. Отсюда и это "хулиганы шалят"
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я готов согласиться... тем более не раз и не два такое случается
но и молодняк бесбашенный тоже нельзя, как версию отбрасывать... ибо гормоны играют - выхода нет, а мозгов еще не много вот и крушат как не могилы, так памятники, как не фонари так урны...а то и банеры-шманеры...а сколько электричек изуродовано....
поэтому все может быть...от реваншистов до дебилов...
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В соцсетях,этим все сказано.Повозмущаются и все.
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..отловить и выкинуть науйк в даунбасс..)))
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житомирські маЗЕфакери якісь, мабуть
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Мышебратья с дамбаса, или уставшие от войны уклонисты , третьего не дано...
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Перетин лінії розмежування з окупованими територіями спрощено
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 20 листопада 2019 року о 16:04
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Пєрєселенці з "народа Домбаса" шастали, готувалися до примирення та приєднання України.
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зеБилня или ваТники..скоро этой нечисти будет отсрел.дело времени
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конечно ВСУ уважает народ наибольше
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А шо мусора??? Я бы не платил зарплату пока не найдут.
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полиции делать нечего как искать кто плакаты разорвал.
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ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 26 ноября 1994 г. Первый штурм Грозного: Разгром русских танковых частей : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/26/118594/znaj-svoyu-istoriyu--26-noyabrya-1994-g--pervyj-shturm-groznogo-razgrom-russkikh-tankovykh-chastej.shtml
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збор средств кто их найдет и порежет на ремни .сами придут в полицию .за неуважение ВСУ нужно жестко наказывать
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Ничо, Сивуха тудой "павстанцев" пришпилит...
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Считаю такое деяние- мерзопакостнейшим. А ещё- таким же мерзотным, считаю сражение с мертвыми. Твари, которые осквернили могилу Олеко Дундича, в Ровно- конченные твари. Мужик- воевал. Как умел. С живым и опаснейшим противником воевал. Воевал успешно. Твари, которые осквернили могилу- конченные твари. На этом- всё.
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Че то ссыкотно.....
У нас элементарных вандалов ватников СБУ найти не могут в большинстве случаев, а как они проф диверсантов и шпионов ловить будут?
Только если они сами под СБУ придут с триколорами, колорадами и начнут всех входящих отстреливать?
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Хулиганы разбили стекло и разорвали фотографии военнослужащих (с)
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Это не хулиганы.......это - слабаки и моральные уроды.......😡
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Московські приховостні після виборів відчули шо держава ослабла. Ніхто їх з це карати не буде і вони це розуміють. Варто очікувати на напади і побиття на людей в військовій формі. Ми самі себе ослабили, на жаль. Думаємо, що як ми будемо слабші, то над нами змилосердяться і перестануть вбивати. Лише ті шо вчили історію, знають- москалі ніколи в історії не пропускали можливості нас вбити. Бережи нас, Боже і дай троха мудрости...
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В каждом своём обращении к гражданам Владимир Зеленский говорит о необходимости скорейшего завершения войны. И это понятно.

Новому президенту нечем похвастаться даже перед собственными сторонниками. Большая часть предлагаемых им изменений катастрофически непопулярна. Украинцы выступают против открытия рынка земли - я даже не утверждаю, правильно это или нет, это просто данность.

У власти нет возможности снизить коммунальные тарифы. Большинство в парламенте рассыпается с отвратительными скандалами. И это только начало эрозии дилетантской власти. Что остается Зеленскому? Говорить о мире. Кто может быть против мира? Почему о мире нельзя говорить с Путиным?

Зеленский не может - да и не хочет - выстраивать отношения с Путиным на равных. Он постоянно инициирует общение с российским президентом, а в результате этого общения выигрывает только Путин.

Вспомним хотя бы одну историю с Цемахом, а дальше будет еще немало таких историй. Зеленский общается с Путиным не как глава государства с главой страны-агрессора, а как первый секретарь ЦК компартии Украины с генеральным секретарем ЦК КПСС. И при этом убеждает самого себя и нас, что Путина дожали.

Кто дожал-то? Путин выставил условия, Зеленский их выполнил, Путин соблаговолил приехать. И при этом Путин - вовсе не сильный политик, за последние годы мы могли в этом убелиться. Сила Путина - в слабости Зеленского. В слабости Украины.

Россия после провала проекта «Новороссия» работала ради этой слабости, вошла в тактическое согласие с украинскими олигархами и выиграла. И получила того партнера, которого хотела.

Теперь осталось заставить этого партнера соглашаться с новыми и новыми условиями, вплоть до полного отказа от достижений, которые оплачены кровью и здоровьем тысяч людей. Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».

Зеленский часто говорит о необходимости закончить войну, но никогда не говорит о том, как именно он хочет ее закончить. А ведь это и есть самое главное. Именно от этого зависит будущее нашей страны.

Именно от этого зависит, станут ли вновь убивать украинцев и не окажутся ли оккупированными новые регионы Украины. Нам нужны не слова об окончании войны. Нам нужен четкий, прозрачный и понятный план ее окончания.

Это может быть план перемирия. Это может быть план победы. Но это не может быть план капитуляции перед врагом.

Капитуляция - это не мир. Капитуляция - это пролог к взрыву в самой стране, это условие для новых территориальных захватов. Капитуляция - это война.

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
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Судя по стилю надписей это сделала молодежь. Может они против насильного призыва в армию.
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