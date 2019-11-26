 Невідомі пошкодили банери на підтримку армії на зупинках у Житомирі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Йдеться про плакати, встановлені на зупинках громадського транспорту в Житомирі в рамках всеукраїнського проєкту "Обличчя миру". Це - фотографії військовослужбовців - учасників антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.

Зараз ці плакати пошкоджено на багатьох зупинках міста. При цьому фотографії військових розірвані, а скло - розбите. Один із них зіпсували, зокрема, на вулиці Каракульній.

У соціальних мережах глядачі обурюються такими діями невідомих.

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"І руки йому не покрутило?!! Мерзотники, а знаєте, що найнеприємніше, це коли запитати навіщо зробило, то погань відповіді не дасть. Тому що негідник...", - пишуть вони.

Також у коментарях до публікації городяни закликають знайти винних і покарати.

Подібні випадки вже траплялися в Житомирі раніше.