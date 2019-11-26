 Невідомі пошкодили банери на підтримку армії на зупинках у Житомирі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Йдеться про плакати, встановлені на зупинках громадського транспорту в Житомирі в рамках всеукраїнського проєкту "Обличчя миру". Це - фотографії військовослужбовців - учасників антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.
Зараз ці плакати пошкоджено на багатьох зупинках міста. При цьому фотографії військових розірвані, а скло - розбите. Один із них зіпсували, зокрема, на вулиці Каракульній.
У соціальних мережах глядачі обурюються такими діями невідомих.
"І руки йому не покрутило?!! Мерзотники, а знаєте, що найнеприємніше, це коли запитати навіщо зробило, то погань відповіді не дасть. Тому що негідник...", - пишуть вони.
Також у коментарях до публікації городяни закликають знайти винних і покарати.
Подібні випадки вже траплялися в Житомирі раніше.
Мабуть, зеблани.
(и это, к сожалению, везде)
но и молодняк бесбашенный тоже нельзя, как версию отбрасывать... ибо гормоны играют - выхода нет, а мозгов еще не много вот и крушат как не могилы, так памятники, как не фонари так урны...а то и банеры-шманеры...а сколько электричек изуродовано....
поэтому все может быть...от реваншистов до дебилов...
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 20 листопада 2019 року о 16:04
У нас элементарных вандалов ватников СБУ найти не могут в большинстве случаев, а как они проф диверсантов и шпионов ловить будут?
Только если они сами под СБУ придут с триколорами, колорадами и начнут всех входящих отстреливать?
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Это не хулиганы.......это - слабаки и моральные уроды.......😡
до них 73%
Новому президенту нечем похвастаться даже перед собственными сторонниками. Большая часть предлагаемых им изменений катастрофически непопулярна. Украинцы выступают против открытия рынка земли - я даже не утверждаю, правильно это или нет, это просто данность.
У власти нет возможности снизить коммунальные тарифы. Большинство в парламенте рассыпается с отвратительными скандалами. И это только начало эрозии дилетантской власти. Что остается Зеленскому? Говорить о мире. Кто может быть против мира? Почему о мире нельзя говорить с Путиным?
Зеленский не может - да и не хочет - выстраивать отношения с Путиным на равных. Он постоянно инициирует общение с российским президентом, а в результате этого общения выигрывает только Путин.
Вспомним хотя бы одну историю с Цемахом, а дальше будет еще немало таких историй. Зеленский общается с Путиным не как глава государства с главой страны-агрессора, а как первый секретарь ЦК компартии Украины с генеральным секретарем ЦК КПСС. И при этом убеждает самого себя и нас, что Путина дожали.
Кто дожал-то? Путин выставил условия, Зеленский их выполнил, Путин соблаговолил приехать. И при этом Путин - вовсе не сильный политик, за последние годы мы могли в этом убелиться. Сила Путина - в слабости Зеленского. В слабости Украины.
Россия после провала проекта «Новороссия» работала ради этой слабости, вошла в тактическое согласие с украинскими олигархами и выиграла. И получила того партнера, которого хотела.
Теперь осталось заставить этого партнера соглашаться с новыми и новыми условиями, вплоть до полного отказа от достижений, которые оплачены кровью и здоровьем тысяч людей. Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Зеленский часто говорит о необходимости закончить войну, но никогда не говорит о том, как именно он хочет ее закончить. А ведь это и есть самое главное. Именно от этого зависит будущее нашей страны.
Именно от этого зависит, станут ли вновь убивать украинцев и не окажутся ли оккупированными новые регионы Украины. Нам нужны не слова об окончании войны. Нам нужен четкий, прозрачный и понятный план ее окончания.
Это может быть план перемирия. Это может быть план победы. Но это не может быть план капитуляции перед врагом.
Капитуляция - это не мир. Капитуляция - это пролог к взрыву в самой стране, это условие для новых территориальных захватов. Капитуляция - это война.
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ