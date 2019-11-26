EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  872  26
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1263) Литва (469) МЗС (1970) Швеція (142) Естонія (278)

 Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море

Міністри закордонних справ чотирьох країн звернулися до Російської Федерації.

На сайті МЗС оприлюднено заяву міністрів закордонних справ Естонії, Литви, Швеції та України від 26 листопада 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри нагадують про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право і основоположні принципи і відмовитися від дій, які суперечать цим принципам. Ми категорично засуджуємо чітке порушення суверенітету і територіальної цілісності України, вчинене шляхом актів агресії російськими збройними силами з лютого 2014 року, і спроби незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, яку ми не визнаємо. Ми залишаємося відданими політиці невизнання, в т.ч. шляхом обмежувальних заходів", - йдеться в документі.

Також міністри позитивно оцінили наполегливі зусилля України вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом на користь українського народу і Європи в цілому.

Глави МЗС вітали прагнення до продовження масштабних реформ і євроінтеграції.

Читайте також: Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ

"Ми готові підтримати Україну в цих зусиллях, зокрема в рамках Східного партнерства.

У контексті повернення Україні кораблів, які були незаконно захоплені Росією в 2018 році, ми закликаємо РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ в українські порти в Азовському морі і свободу навігації", - резюмують міністри.

Документ підписали міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161965
 
   
 Топ коментарі
 
#цап_царап #россии_нужен_рывок #россии_нужен_толчок
Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море - Цензор.НЕТ 9271

 показати весь коментар
 
Это лишнее считает Зеленский - достаточно возврата унитазов .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это лишнее считает Зеленский - достаточно возврата унитазов .
 показати весь коментар
 
 
Valentin Markhel Як я не старався, а сприйняти його як Президента України не зміг! Закрию очі і говорю собі що це президент, відкриваю, а там знову клоун!
 показати весь коментар
 
#цап_царап #россии_нужен_рывок #россии_нужен_толчок
Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море - Цензор.НЕТ 9271

 показати весь коментар
 
 
Опитування показує реальний відсоток, але що нам покаже 1+1 у четверг по ТБ, то є питання.
 показати весь коментар
 
Заявление в письменном виде.
Может прочитает.
 показати весь коментар
 
 
Зі знайомим зебобіком розмовляли, про МАЙБУТЬНІЙ візит зе до Єстонії. Він щось бубонів про тє, як зе поважають і який він моцний дядько. Я сказав лише, побачиш, знову ганьбитися поїхав.
 показати весь коментар
 
 
Нююю, и заблокировать "цап-царапычам"
Босфор...
 показати весь коментар
 
Достатньо всім цим країнам, у відповідь, заблокувати свої порти для кацапів..... через 2-3 дні буде результат
 показати весь коментар
 
Эстония, Литва, Швеция... какая-то не совсем полная компания. Ладно, отсутствует Польша. Ладно- Финляндия. Забудем про Данию. А где Латвия???
 показати весь коментар
 
Та, это все знают. Я- о Латвии, точнее- о её отсутствии. А шо ш такое??? Вот реально- интересно.
 показати весь коментар
 
А Зеленському все по х він і на контрабасі х..м зіграє, аби справи держави не вірішувати та ***** в черговий раз не турбувати.
 показати весь коментар
 
да все норм, любого украинского президента избирают чуть ли не единогласно, а под конец гонят ссаными тряпками, это традиция
 показати весь коментар
 
...призвали РФ разблокировать Азовское море

------------------------
Святая наивность, ей Богу.
 показати весь коментар
 
Ооо! В Украине есть глава МИД, оказывается...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору