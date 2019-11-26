 Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море

На сайті МЗС оприлюднено заяву міністрів закордонних справ Естонії, Литви, Швеції та України від 26 листопада 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри нагадують про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право і основоположні принципи і відмовитися від дій, які суперечать цим принципам. Ми категорично засуджуємо чітке порушення суверенітету і територіальної цілісності України, вчинене шляхом актів агресії російськими збройними силами з лютого 2014 року, і спроби незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, яку ми не визнаємо. Ми залишаємося відданими політиці невизнання, в т.ч. шляхом обмежувальних заходів", - йдеться в документі.

Також міністри позитивно оцінили наполегливі зусилля України вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом на користь українського народу і Європи в цілому.

Глави МЗС вітали прагнення до продовження масштабних реформ і євроінтеграції.

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"Ми готові підтримати Україну в цих зусиллях, зокрема в рамках Східного партнерства.

У контексті повернення Україні кораблів, які були незаконно захоплені Росією в 2018 році, ми закликаємо РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ в українські порти в Азовському морі і свободу навігації", - резюмують міністри.

Документ підписали міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.