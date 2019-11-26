 До деокупації українських територій будь-яке зміцнення співпраці країн ЄС з Росією стимулюватиме її чинити тиск на Україну, - Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, серед іншого, Данілов подякував французькій стороні за політичну підтримку України у протидії російській агресії, зокрема, в рамках "Нормандського формату".

За його словами, Україна доклала всіх зусиль до успішного проведення цієї зустрічі.

"Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у "нормандському форматі" відбувся, - наголосив Данілов. - Ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів".

У цьому контексті Секретар РНБО України підкреслив, що Президент Володимир Зеленський вважає важливим під час зустрічі у "Нормандському форматі" досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян; стосовно досягнення перемир'я та сталого припинення вогню; щодо повернення Україні контролю над державним кордоном з Росією.

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При цьому Данілов наголосив: "13 тисяч людських жертв цієї війни - факт, з яким мають рахуватися усі. Це наша земля, а російським військам час додому". "Цей мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання - закінчити цю війну", - додав він.

Секретар РНБО України також висловив думку, що допоки Росія не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію частин території України, будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контпродуктивним і стимулюватиме РФ чинити тиск на Україну.

Під час зустрічі сторони також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.

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Своєю чергою, Етьєн де Понсен заявив про підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету та європейського вибору. Він також підтвердив рішучість французького керівництва отримати позитивний результат саміту у "Нормандському форматі" 9 грудня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.