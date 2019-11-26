 Альперін і Тупальський керували найпотужнішим контрабандним угрупованням. Вони хотіли дати хабар $800 тис., щоб розблокувати 450 млн грн, - Євген Шевченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Сьогодні НАБУ провело обшуки та арешти на Київській митниці, де відбувався шалений за обсягом пограбунок держави. Задля відповідного документування усіх причетних до злочину осіб детективам знадобилося більше двох років.



Організатором цього схематозу є Вадим Альперін - очільник найпотужнішого контрабандного угруповання в Україні - на рахунках підконтрольних йому компаній детективи ще в 2017 році заарештували 450млн.грн. Саме задля розблокування цих коштів Альперин і запропонував хабар у розмірі 800т.$, на якому і погорів. Згодом суд відпустив його під заставу, проте свого арешту контрабандист поки що не дочекався - вчора ввечері внаслідок витоку інформації (можливо через САП, можливо через суд) він був попереджений і зник у невідомому напрямку.



Основний же виконавець схематозу сьогодні був заарештований - це Тупальський Сергій - заступник керівника Київської митниці (на фото).

Коли детективи тільки-но починали розслідування цієї справи, деякі журналісти дорікали, що Тупальского ніхто не арештує, бо його кум ніхто інший, як Анатолій Новак - заступник директора НАБУ. Проте не так сталося, як гадалося - родинні зв’язки корупціонерам, як бачимо, не дуже допомогли. Респект НАБУ.



Тепер справа за Вищим антикорупційним судом - сподіваюсь, вироки будуть суворі і довготривалі - інших потвори, що грабують державу, не заслуговують!".

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