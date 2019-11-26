 Альперін і Тупальський керували найпотужнішим контрабандним угрупованням. Вони хотіли дати хабар $800 тис., щоб розблокувати 450 млн грн, - Євген Шевченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Шевченко зазначив: "Сьогодні НАБУ провело обшуки та арешти на Київській митниці, де відбувався шалений за обсягом пограбунок держави. Задля відповідного документування усіх причетних до злочину осіб детективам знадобилося більше двох років.
Організатором цього схематозу є Вадим Альперін - очільник найпотужнішого контрабандного угруповання в Україні - на рахунках підконтрольних йому компаній детективи ще в 2017 році заарештували 450млн.грн. Саме задля розблокування цих коштів Альперин і запропонував хабар у розмірі 800т.$, на якому і погорів. Згодом суд відпустив його під заставу, проте свого арешту контрабандист поки що не дочекався - вчора ввечері внаслідок витоку інформації (можливо через САП, можливо через суд) він був попереджений і зник у невідомому напрямку.
Основний же виконавець схематозу сьогодні був заарештований - це Тупальський Сергій - заступник керівника Київської митниці (на фото).
Коли детективи тільки-но починали розслідування цієї справи, деякі журналісти дорікали, що Тупальского ніхто не арештує, бо його кум ніхто інший, як Анатолій Новак - заступник директора НАБУ. Проте не так сталося, як гадалося - родинні зв’язки корупціонерам, як бачимо, не дуже допомогли. Респект НАБУ.
Тепер справа за Вищим антикорупційним судом - сподіваюсь, вироки будуть суворі і довготривалі - інших потвори, що грабують державу, не заслуговують!".
...
Мені здається, чи цей жліб встановив рекорд?
Адже шкода, було б феєрично - залишилось би перед сумою 800 баксів додати "вьі таки будете смеяться"
думаю,сума,котру получила Гонтарєва від Бєні за "заплющене пару років око" на ПриватБанк (точніше на його кіпрський філіал)все-таки більша..
Думаю,американська фінансова розвідка про цю суму повідомить Лондонський суд,хоча,можливо,призвіщке Гонтарєвої постараються оминути..
https://gordonua.com/news/money/genprokuratura-peredala-v-sud-delo-biznesmena-alperina-o-dache-vzyatki-sotrudniku-nabu-269773.html
два шакали...
Олександр Власов(зараз "рулить") і Вадім Альперін(тимчасово не в "фаворі"..)
Здеся явно торчат ушки шакаладного🐷..
І це не жарти..
ЦЕ СПИЖЖЕНІ в нас гроші.. ((
https://prostir.wikia.org/uk/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
У жовтні 2014 року очолив відділ митного оформлення автотранспортних засобів Київської митниці ДФС. Потім очолював митні пости "Святошин" та "Столичний". З вересня 2016 року почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці ДФС України.
Після визнаних бізнесом досягнень у забезпечені прозорих та ефективних митних сервісів для суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності на столичній митниці, навесні 2018 року отримав пропозицію тимчасово очолити відділ адміністрування митних платежів ДФС України з метою проведення заходів по боротьбі з контрабандою у загальнонаціональному масштабі.
Протягом 6 місяців роботи запровадив аналітичні засоби боротьби зі схемами з мінімізації митних платежів. Завдяки цьому середньодобові надходження від митниць до бюджету України зросли до 1,64 мільярда гривень, що на 300 мільйонів більше, ніж було навесні.
Радник податкової та митної справи ІІІ рангу (29.06.2018)
Після виконання завдання з припинення основних схем з мінімізації митних платежів, у жовтні 2018 року повернувся на Київську міську митницю ДФС.
У грудні 2018 року був призначений в.о. начальника Одеської митниці ДФС з метою налагодження її ефективної роботи.