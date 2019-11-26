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Все про:Одеса (2190) порнографія (44) Правоохоронні органи (450) онкологія (52) кіберполіція (140)

 У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство

Прихована камера була встановлена ​​в кабінеті лікаря УЗД-діагностики Одеського обласного онкологічного диспансера. На порносайті опубліковано записи з цієї камери з початку 2018 по квітень 2019 року.

Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні суду зазначено, що одна з пацієнток гінеколога звернулася в кіберполіцію, дізнавшись, що відео з її оглядом опубліковано на порносайті.

Поліцейські провели обшук у кабінеті лікаря, вилучивши приховану камеру і носії інформації.

У скоєнні злочину підозрюють співробітника інтернет-провайдера, який налаштовував в онкодиспансері інтернет. За версією слідства, він таємно встановив у кабінеті лікаря УЗД відеокамеру і публікував записи з неї на порносайті.

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Вдома у співробітника інтернет-провайдера виявили 26 жорстких дисків із наклейками на кшталт "канцер", "пальміра" і "ок!".

Київський районний суд Одеси ухвалив заарештувати вилучену в кабінеті лікаря і вдома у співробітника інтернет-провайдера комп'ютерну техніку і жорсткі диски.

Слідство за ч.3 ст. 301 триває, винному загрожуватиме від 3 до 7 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161960
 
   
 Топ коментарі
 
Кто был в ОДессе у проктолога, уролога и т.д. ищите себя в Интернете))
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Ритмічно кнопкодавить свого самовисуванця.
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Кто был в ОДессе у проктолога, уролога и т.д. ищите себя в Интернете))
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Ритмічно кнопкодавить свого самовисуванця.
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нахер мне этот рукоблуд, геникологию давай
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На Hidden-zone.com ищите. Там много про Одессу...
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Кто был в Верховной Раде вы все засвечены в порнухе! ))
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То ли смешно,то ли грустно !Что гинеколог еще не насмотрелся??
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Вы забыли упомянуть вокзальный сортир
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шо ж такое? все больные! и те кого снимают, и те кто снимает. болезни только разные...
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Без видеодоказательств новость - трешак!!!
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У верховній раді журналюги іноді опускаються до найнижчого рівня, знімаючи порно з депутатами. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 7374
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Порно подразумевает половой акт. Так зачем к гинекологу приходили больные раком пациентки? В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие - Цензор.НЕТ 6942
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Если учесть всех психически больных любителей порно, то ты прав.
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там видимо какой-то озабоченный ушлепок снимал как женщины раздеваются...
ибо к такому врачу чаще всего приходят с какими-то проблемами...и они совсем не эротичны!
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Я согласен с тобой. Почему женщины на это шли? Неужели не понимали что что то не то?
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они не "шли"... их тайно снимали...
они до сих пор не знают, что их фото есть на каком-то сайте... и это противно!
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Ты подумал перед тем, как таковой вопрос задал?
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стоит теперь эти ролики заменить на БДСМ с сотрудником провайдера в главной роли...
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Може гусі-порнографи там просто незаконно "орендували" приміщення. Просто так дослівно як написано дуже важко уявити, що таке відбулось насправді.
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Пррроверяйте унитазы перед испраж...
использованием!!!
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PornHub видно больше платит чем государство...
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Та оно понятно. Есть такое:
Рак матки, промежность! Ой, виноват: Марк Фрадкин, Про нежность!
Хрен зна, с такой проблемой и шариться по порносайтам... Наверное, я чего-то не знаю. Бо- не онколог-гинеколог.
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Интересно, а где в нашем диалоге администратор увидел преступление?
А моя фраза: скорее всего случай - превратилась в крестик
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Не знаю. Наверное, он таки- непризнанный гинеколог. Или- проктолог. Что-то увидел, не влезающее, в его рамки.
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В первом комменте вангование- убедительней. Особенно о проктологе.
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теперь на всех канал страны ( интернета ) , мужьям закупить попкорн . У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 5574
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каких только извращенцев не бывает. и ведь покупали эти записи, иначе бы их не делали. А когда в Днепре подростки прохожих на улицах молотками насмерть забивали, это ведь тоже снималось для интернета. Есть любители. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 8808
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Нада и кабинет проктолога проверить-
может и там камера стоит???!!
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врача нужно лишить диплома и запретить заниматься врачебной деятельностью. пожизненно. это уже не врач. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 7693
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вину врача пока не доказали - все валят на интернетчика...( у того и при обыске, в квартире, нашли много...улик)
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то есть, врач мог и не знать, что в кабинете устанровлена камера?
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хрен его знает...
теоретически мог и не знать...но тогда на пленках может быть какой-то компромат и на него (ну там "подарки" или "чаепитие с градусом" или еще что-то...ну....что угодно, вплоть до личной гигиены))) и переодевания самого врача...))))
от честно говоря... кабинет УЗИ при онкологии... ну совсем не эротичное место...ну просто от слова - вообще! вот даже не могу представить то больное воображение превратившее волнующихся не очень здоровых женщин разных комплексов и комплекций в...порно на сайте
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там техник-проводер нашарка зарабатывал- без оплаты...
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...це вже кінематографіст. У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 2194 сценарист, оператор, продюсер, режисер в одній особі У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 2194
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Люди более моральны, чем они думают и гораздо более аморальны, чем могут себе вообразить.

© Зигмунд Фрейд
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Любопытно, откуда пациентка узнала, что "видео с ее осмотром опубликовано на порносайте" ?Источник: https://censor.net.ua/n3161960
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Кто- то с друзей\знакомых порадовал такой новостью, видимо. Не думаю, что она по этих сайтах шарилась.
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А з кабінету стоматолога не бажають викладати роліки???
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В мене вже не ростуть... Вже більше сорока років, як перестали рости... А в тебе ще ростуть??? А мама дозволяє так пізно по клаві клацати???
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Дозволяла. Вже чотири роки, як з Богом спочиває... Тепер мушу сам собі дозволяти або не дозволяти. Не ображайся, Леонід, якщо щось не так.
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с голосом володарского : "одесская кинокампания представляет фильм ужасов -" раком""
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Юля когда сидела в колонии,то везде были натыканы камеры, ,а Янукович у себя в кабинете на Банковой наблюдал как дулась на унитазе арестантка и сам тужился в кресле,когда не выходило....зеки все такие по своим понятиям У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство - Цензор.НЕТ 1815
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Хорошо что не лопнула когда дулась и не запачкала камеру.
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Даже не верится. Доказательства давайте. А то сильно смахивает на цирк от клоунов.
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