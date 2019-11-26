 У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство

Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
У рішенні суду зазначено, що одна з пацієнток гінеколога звернулася в кіберполіцію, дізнавшись, що відео з її оглядом опубліковано на порносайті.
Поліцейські провели обшук у кабінеті лікаря, вилучивши приховану камеру і носії інформації.
У скоєнні злочину підозрюють співробітника інтернет-провайдера, який налаштовував в онкодиспансері інтернет. За версією слідства, він таємно встановив у кабінеті лікаря УЗД відеокамеру і публікував записи з неї на порносайті.
Вдома у співробітника інтернет-провайдера виявили 26 жорстких дисків із наклейками на кшталт "канцер", "пальміра" і "ок!".
Київський районний суд Одеси ухвалив заарештувати вилучену в кабінеті лікаря і вдома у співробітника інтернет-провайдера комп'ютерну техніку і жорсткі диски.
Слідство за ч.3 ст. 301 триває, винному загрожуватиме від 3 до 7 років позбавлення волі.
ибо к такому врачу чаще всего приходят с какими-то проблемами...и они совсем не эротичны!
они до сих пор не знают, что их фото есть на каком-то сайте... и это противно!
использованием!!!
Рак матки, промежность! Ой, виноват: Марк Фрадкин, Про нежность!
Хрен зна, с такой проблемой и шариться по порносайтам... Наверное, я чего-то не знаю. Бо- не онколог-гинеколог.
А моя фраза: скорее всего случай - превратилась в крестик
может и там камера стоит???!!
теоретически мог и не знать...но тогда на пленках может быть какой-то компромат и на него (ну там "подарки" или "чаепитие с градусом" или еще что-то...ну....что угодно, вплоть до личной гигиены))) и переодевания самого врача...))))
от честно говоря... кабинет УЗИ при онкологии... ну совсем не эротичное место...ну просто от слова - вообще! вот даже не могу представить то больное воображение превратившее волнующихся не очень здоровых женщин разных комплексов и комплекций в...порно на сайте
© Зигмунд Фрейд