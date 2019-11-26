 Технічні консультації щодо газу ЄС-Україна-РФ пройдуть у Брюсселі 29 листопада, - джерело в Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у вівторок "Інтерфаксу" джерело в Європейській комісії.

"Ми передбачаємо технічну нараду в Брюсселі у найближчу п'ятницю, 29 листопада", - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні джерело повідомило, що міністерську зустріч планується провести на початку грудня.

"Після телефонних контактів із різними сторонами переговорів ми запропонували новий термін тристоронньої наради (на рівні міністрів - ред) - початок грудня", - зазначив чиновник ЄС.

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20 листопада сторони провели попередні тристоронні консультації на рівні експертів у форматі телеконференції. Тоді учасники домовилися про подальші кроки в цьому процесі.

"Була досягнута домовленість, що сторони тепер працюватимуть над наступними заходами на двосторонній і індивідуальній основі в найближчі дні, і на наступному тижні підведуть підсумки", - сказав журналістам європейський чиновник минулого тижня.