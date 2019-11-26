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 Економіка, За кордоном
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 Технічні консультації щодо газу ЄС-Україна-РФ пройдуть у Брюсселі 29 листопада, - джерело в Єврокомісії

Консультації на рівні експертів, що передують тристоронній міністерській зустрічі з газопостачання ЄС-Україна-РФ, відбудуться у Брюсселі 29 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у вівторок "Інтерфаксу" джерело в Європейській комісії.

"Ми передбачаємо технічну нараду в Брюсселі у найближчу п'ятницю, 29 листопада", - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні джерело повідомило, що міністерську зустріч планується провести на початку грудня.

"Після телефонних контактів із різними сторонами переговорів ми запропонували новий термін тристоронньої наради (на рівні міністрів - ред) - початок грудня", - зазначив чиновник ЄС.

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20 листопада сторони провели попередні тристоронні консультації на рівні експертів у форматі телеконференції. Тоді учасники домовилися про подальші кроки в цьому процесі.

"Була досягнута домовленість, що сторони тепер працюватимуть над наступними заходами на двосторонній і індивідуальній основі в найближчі дні, і на наступному тижні підведуть підсумки", - сказав журналістам європейський чиновник минулого тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161954
 
 
 Топ коментарі
 
Україна має вимагати на поставках в Україну середньоазіського газу! Чому ми маємо давати можливість росії качати свій газ в ЄС, якщо росія не дає нам можливості качати туркменський, узбецький та казакський газ через росію? Не хоче путін качати свій газ через Україну, ми не наполягаємо, але замість російського газу хай прокачає нам середньоазійський газ до кордону з Україною!
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Україна має вимагати на поставках в Україну середньоазіського газу! Чому ми маємо давати можливість росії качати свій газ в ЄС, якщо росія не дає нам можливості качати туркменський, узбецький та казакський газ через росію? Не хоче путін качати свій газ через Україну, ми не наполягаємо, але замість російського газу хай прокачає нам середньоазійський газ до кордону з Україною!
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Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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Наконец сказал по делу.... но договор должен быть долгосрочным и очень выгодным... бо порвем этот турецкий поток, а флот РФ от старости утонет.
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Чи продадуть українці майбутнє своїх дітей за дешевий газ?
Вкотре.
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Ви хтіли сказати чи хочуть українці мерзнути? які ж Ви тупі.
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Есть только ОДИН экспортный канал трубопроводного газа из Российской Федерации. Это Газпром.Так каким образом газ из Средней Азии окажется в Украине через Россию? Газпром прокачает? Угу...
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Северный поток 2, Турецкий поток, Yugal запускаем в эксплуатацию. Решение Стокгольмского арбитража обнуляем. На год максимум контракт заключаем. И вот вам 15 млрд кубов по реверсу прогнать (с) Газпром. Мечты сбываются
Сорян за троллинг, настроение хреновое
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а есть исчо ченьть пахожего?)))))))))))))))))))))))))))))))
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прикольно будет смотреть как злобного карлика нагнут)))))))))))
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Скоро 9 грудня, новітня Паризька Конференція

Паризька мирна конференція проходила з перервами від 18 січня 1919 до 21 січня 1920 року. На конференцію було запрошено делегації з 27 країн, з яких 10 брали безпосередню участь у війні, 14 формально знаходились у стані війни (фактично допомагали лише економічними засобами) і 3 новостворені держави. Найчисельнішою була американська делегація, число співробітників якої досягло 1300. Вперше в історії дипломатії переможені держави не брали участі в переговорах.

На конференцію Німеччина і її колишні союзники були допущені лише тоді, коли були вироблені проекти мирних договорів з ними.

Учасники конференції офіційно названі «Союзні та здружені держави» з самого початку роботи були поділені на чотири нерівноправні категорії

здається Велопердист програв вже
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