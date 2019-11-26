 Технічні консультації щодо газу ЄС-Україна-РФ пройдуть у Брюсселі 29 листопада, - джерело в Єврокомісії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у вівторок "Інтерфаксу" джерело в Європейській комісії.
"Ми передбачаємо технічну нараду в Брюсселі у найближчу п'ятницю, 29 листопада", - сказав співрозмовник агентства.
Напередодні джерело повідомило, що міністерську зустріч планується провести на початку грудня.
"Після телефонних контактів із різними сторонами переговорів ми запропонували новий термін тристоронньої наради (на рівні міністрів - ред) - початок грудня", - зазначив чиновник ЄС.
20 листопада сторони провели попередні тристоронні консультації на рівні експертів у форматі телеконференції. Тоді учасники домовилися про подальші кроки в цьому процесі.
"Була досягнута домовленість, що сторони тепер працюватимуть над наступними заходами на двосторонній і індивідуальній основі в найближчі дні, і на наступному тижні підведуть підсумки", - сказав журналістам європейський чиновник минулого тижня.
Вкотре.
Сорян за троллинг, настроение хреновое
Паризька мирна конференція проходила з перервами від 18 січня 1919 до 21 січня 1920 року. На конференцію було запрошено делегації з 27 країн, з яких 10 брали безпосередню участь у війні, 14 формально знаходились у стані війни (фактично допомагали лише економічними засобами) і 3 новостворені держави. Найчисельнішою була американська делегація, число співробітників якої досягло 1300. Вперше в історії дипломатії переможені держави не брали участі в переговорах.
На конференцію Німеччина і її колишні союзники були допущені лише тоді, коли були вироблені проекти мирних договорів з ними.
Учасники конференції офіційно названі «Союзні та здружені держави» з самого початку роботи були поділені на чотири нерівноправні категорії
здається Велопердист програв вже