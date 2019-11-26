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Все про:податки (845) податкова міліція (1345)

 Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 13 млн грн податків підприємством машинобудівної галузі

Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 13,4 млн грн податків столичним підприємством машинобудівної галузі

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста забезпечили відшкодування в бюджет 13,4 млн грн несплачених податків.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено посадову особу столичного підприємства машинобудівної галузі, яка умисно ухилилася від сплати земельного податку до місцевого бюджету в сумі 13,4 млн грн.

Завдяки діям податкової міліції заподіяні державі збитки відшкодовано в повному обсязі, у зв'язку з чим суд вирішує питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161951
 
 
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Це не та поліція, яку скасували кілька років тому?
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Ай, маладцы! А как там на счет 70 млрдов недоплат с таможни?
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ти диви! в нас ще машинобудування якесь ворушиться? повідомлення про зупинку підприємства будуть?
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Це було останнє підприємство, тепер буде мати статус банкрута.
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скоты малый бизнес от которого живут педики грузят чтобы в попу уставили морковь хорошего размера.буду рад.
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