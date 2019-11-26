 Гончарук зробив щеплення від дифтерії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Своєчасна вакцинація - це питання колективної безпеки людей, адже коли дев'ять із десяти осіб зробили щеплення, ймовірність захворіти - значно менша.

"У Програмі діяльності уряду ми чітко прописали - через п'ять років 95% українців мають бути вакциновані. Так це працює в усіх країнах світу. Так має бути і в Україні", - пояснив Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, вакцин в Україні вистачить на всіх, адже їх третій рік поспіль централізовано закуповують за державні гроші за допомогою міжнародного фонду ЮНІСЕФ.

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Зараз є інша проблема - поганий стан "холодильників", в яких зберігаються вакцини, зазначив Гончарук. У деяких лікарнях використовують обладнання, якому вже понад 30 років - близько 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року.

Щоб змінити цю ситуацію, Гончарук на селекторній нараді з питань охорони здоров'я доручив главам ОДА провести аудит умов і належного стану зберігання вакцин у своїх областях і відзвітувати про результати Міністерству охорони здоров'я.