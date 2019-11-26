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 Суспільство
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Все про:вакцина (169) щеплення (49) дифтерія (38) Гончарук_Олексій (304)

 Гончарук зробив щеплення від дифтерії

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зробив щеплення від дифтерії і закликає наслідувати його приклад. Через 5 років вакцинованими мають бути 95% українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Своєчасна вакцинація - це питання колективної безпеки людей, адже коли дев'ять із десяти осіб зробили щеплення, ймовірність захворіти - значно менша.

"У Програмі діяльності уряду ми чітко прописали - через п'ять років 95% українців мають бути вакциновані. Так це працює в усіх країнах світу. Так має бути і в Україні", - пояснив Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, вакцин в Україні вистачить на всіх, адже їх третій рік поспіль централізовано закуповують за державні гроші за допомогою міжнародного фонду ЮНІСЕФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії. ФОТО

Зараз є інша проблема - поганий стан "холодильників", в яких зберігаються вакцини, зазначив Гончарук. У деяких лікарнях використовують обладнання, якому вже понад 30 років - близько 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року.

Щоб змінити цю ситуацію, Гончарук на селекторній нараді з питань охорони здоров'я доручив главам ОДА провести аудит умов і належного стану зберігання вакцин у своїх областях і відзвітувати про результати Міністерству охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161948
 
 
 Топ коментарі
 
А шо он сегодня кушал ?

А какал хорошо ?
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Негайно цю новину поширити на весь світ! Нє, на всю Галактику і єйо окрєсності.
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он мочился хорошо и обильно, прям 73% в очи
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А шо он сегодня кушал ?

А какал хорошо ?
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он мочился хорошо и обильно, прям 73% в очи
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та ладно, после гройсмана чувак выглядит вполне прилично
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и президент в опрятном костюме с целыми носками
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А чи достатньо вакцини в Україні і якої вона якості, і якого виробництва! Гончарук собі якою вакциною робив щеплення? Індійською чи арабською? Хто там немитими руками цю вакцину виробляв? Дітям вакцини європейського виробництва батьки купляють за 1200 грн!
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вы тоже надеетесь, что будет осложнение?
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Навпаки я надіюсь що Гончарук не захворіє після індійського щеплення.
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хотите у него кеппи попросить и на самокате покататься?
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Надеюсь, осложнение будет не у наших детей.
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Йому б від сказу щеплення зробити і від долбодятлізму. Хоча від долбодятлвюізму щеплення здається немає. Потрібно лоботомію робити.
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Слуги не могут поднять прожиточный минимум,слышали зебизяны?)
Вас еще разок макнули в лайно))

Гончарук сделал прививку от дифтерии - Цензор.НЕТ 6070
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Тогда пусть опустят свой прожиточный максимум до нашего прожиточного минимума.
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Нехай прожитковий мінімум прив'яжуть дочленів Яременка і Ківи і покажуть їм стриптиз.
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а тобі шо на пляшку не вистачає? то збирай макулятуру
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русня, мокшань, я тебе бутылочку принес, присаживайся! Гончарук сделал прививку от дифтерии - Цензор.НЕТ 9032
дєржитєсь там! на пляшці! ))
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а з своєго удмурдського єзіка на людську мову вмієш перекладати? Гончарук сделал прививку от дифтерии - Цензор.НЕТ 2706
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Сходи нафуй, Grave Digger e82c86bc, мокшанський гусь.
Ти з якогось переляку вирішив, що можеш з людьми на рівних спілкуватися, питання задавати?

У чечена *** НЕ сосан, а покштя бурят в американських інтернетах залипає.
Гусь, ти ощіпан)))
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А они там и живут, с 21 июля 2019 г. Вопрос только "кого они сделали?"
Гончарук зробив щеплення від дифтерії - Цензор.НЕТ 3996
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вот подумал то же самое! А вот тот который это в эфир отправляет как он анализирует свои действия?
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І кушав хорошо, і какав, а ще й на самокаті пару раз по кабінету проїхав Гончарук сделал прививку от дифтерии - Цензор.НЕТ 460
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Негайно цю новину поширити на весь світ! Нє, на всю Галактику і єйо окрєсності.
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Счас рехформы кааак попрут!
Ентого ему и не хватало!!
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Хальосій хльопцик
(дайте йому чупа-чупса)
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эх накупят вакцины друзья и подружки Богатырёвой....
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выпишите ему премию...нет, дайте диплом...нет, медаль...нет...что ж ему дать то??? )))))
пиар акция? ибо если просто забота о своем здоровье то об этом не стоило трубить...
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о горе мне! засомневался в величии проступка достойного кале вале )))))
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Скоро будет новость что Гончарук сьел яблоко и посоветовал всем есть больше фруктов.))
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А еще Гончарук доехал до туалета (на самокате) и посрал... Новость в чем?
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"Премьер-министр Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии" ....Гончарук сегодня чихнул-будь-ТЕ здоровы.....
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И на хрена эта новость? Давай, рассказывай что было на завтрак у Зеленского, чем какал Разумков и какого цвета трусы у Стафанчука.
Жду новость что Зеля сдал анализы в независимой лаборатории...
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больше не о чем. Министры ничем не занимаются - жрут и какают, жрут и какают, а тут прививка. Новость.
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Ну понятно порохоботы вам пальчик покажи и вы тут как тут
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- Чим Ви займались під час подій на Майдані та аннексіі Криму?
- Я закінчувала МГУ, була там, найцікавіше, час - у 2013-2014 роках
- А де взяли 80 тис.дол. на Оксфорд?
- В інтернеті зібрала.
- Про що мрієте зараз?
- Стати головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи
депутатка СН

Елізавета Ясько
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Упал с самоката, ударился головой, сделал прививку от дифтерии. Правильно-правильно. Если бы вас начальник заставлял каждый день по тарелке испорченной гниловатой шаурмы съедать - то и вы би такую прививку сделали.
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А я хвилювався, що МВФ не повернеться. Он воно чо...
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Счас усе чинуши начнут пиариться на
коклюшах, дифрериях, аппендицитах и
обрезаниях..
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Походу зеленим надо хоть шо то плести на фоне заяв бубочки про удаление коррупции кнопкой в телефоне)
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молодец, сам приехал на самокате и сделал прививку
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Гончарук сделал прививку от дифтерии/ учредить медаль от пианиста За прививку и наградить придурка : Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук.
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Ему от ящура прививку нужно делать...как и всему остальному зеленому стаду...
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Фухххх !!! Ну, типерь фсё, пириживать больше не о чем !!!
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я сегодня пошел в магазин и купил : батон ,кефир и 5 сосисек
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пэтя побщался с помошником доверинного лица.праздник то какой...
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Лучше-бы он сделал прививку от идиотизма... Но, к сожалению, такой нет в природе...
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лучше бы он сделал прививку от тупости...
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Только для изготовления вакцины часто используется абортативная кровь (кровь убитых младенцев) , а это тоже самое дикунство , что и жертвоприношение детей в старину! Вот вам и число 666, а не какие то там чипы, паспорта, идентификационные коды...
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А на самокате не забыл покататься? Ну прямо ми-ми-ми и уняня, а не премьер. Тьфу.
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а яку вакцину гончаруку зробили, невже індійську?
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вакцинация не дает никакого коллективного иммунитета (коллективной безопасности)

"ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше" - сказки для бедных "мозгами"
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Гончарук сделал прививку от дифтерии - Цензор.НЕТ 3957

Новость не о чём, но порохоботов на ветку набежало, как собак не резаных Гончарук сделал прививку от дифтерии - Цензор.НЕТ 5190
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Есть. Расстрельная статья. И- никакого залога. И, рассмотрение в 72 часа, как максимум. Для начала- поможет. Потом- один хрен будут брать но больше, в разы.
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Я то думаю столько наркоты менты сегодня взяли ..........
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