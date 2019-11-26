 Гончарук зробив щеплення від дифтерії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
"Своєчасна вакцинація - це питання колективної безпеки людей, адже коли дев'ять із десяти осіб зробили щеплення, ймовірність захворіти - значно менша.
"У Програмі діяльності уряду ми чітко прописали - через п'ять років 95% українців мають бути вакциновані. Так це працює в усіх країнах світу. Так має бути і в Україні", - пояснив Гончарук.
За словами прем'єр-міністра, вакцин в Україні вистачить на всіх, адже їх третій рік поспіль централізовано закуповують за державні гроші за допомогою міжнародного фонду ЮНІСЕФ.
Зараз є інша проблема - поганий стан "холодильників", в яких зберігаються вакцини, зазначив Гончарук. У деяких лікарнях використовують обладнання, якому вже понад 30 років - близько 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року.
Щоб змінити цю ситуацію, Гончарук на селекторній нараді з питань охорони здоров'я доручив главам ОДА провести аудит умов і належного стану зберігання вакцин у своїх областях і відзвітувати про результати Міністерству охорони здоров'я.
А какал хорошо ?
Вас еще разок макнули в лайно))
дєржитєсь там! на пляшці! ))
Ти з якогось переляку вирішив, що можеш з людьми на рівних спілкуватися, питання задавати?
У чечена *** НЕ сосан, а покштя бурят в американських інтернетах залипає.
Гусь, ти ощіпан)))
Ентого ему и не хватало!!
(дайте йому чупа-чупса)
пиар акция? ибо если просто забота о своем здоровье то об этом не стоило трубить...
Жду новость что Зеля сдал анализы в независимой лаборатории...
- Я закінчувала МГУ, була там, найцікавіше, час - у 2013-2014 роках
- А де взяли 80 тис.дол. на Оксфорд?
- В інтернеті зібрала.
- Про що мрієте зараз?
- Стати головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.
Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи
депутатка СН
Елізавета Ясько
Вот оно шо!!!
🤔
коклюшах, дифрериях, аппендицитах и
обрезаниях..
"ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше" - сказки для бедных "мозгами"
Новость не о чём, но порохоботов на ветку набежало, как собак не резаных
🤔