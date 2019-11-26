 Засуджених у "справі українських диверсантів" Дудку і Бессарабова вивезли з окупованого Криму, - син

Про це Крим.Реалії 26 листопада повідомив син Дудки Ілля Кавернік, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно їх етапували в Краснодар для подальшого відбування в колонію. В яку саме - невідомо. Вивезли їх у неділю-понеділок", - сказав Кавернік.
Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.
За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.
4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.
Адвокат Оксана Железняк 26 листопада сказала, що Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, швидше за все, етапують в сусідню Росію.
(ну раз за унитазы с труселями поинтересовался, то уж за людей...просто обязан)