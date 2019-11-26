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 Нестачу бронетанкового майна майже на 9 млн грн виявлено у Львівській області, - військова прокуратура

Недостачу бронетанкового майна на 8,9 млн грн виявили в одній з військових частин, дислокованих у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону.

У повідомленні зазначається: "Військова прокуратура Західного регіону України провела вивчення стану збереження військового майна в одній з військових частин Львівської області.

Встановлено, що у цій військовій частині проведена позапланова інвентаризація матеріальних цінностей та, як наслідок, виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Зафіксовані правопорушення свідчать про недбале ставлення військових посадових осіб військової частини до служби в умовах особливого періоду, що проявилося в невжитті заходів із забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю і збереження бронетанкового майна (запасів), що призвело до їх нестачі.

За цим фактом вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону України, а досудове розслідування - Територіальне управління ДБР, розташоване в м.Львові".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161944
 
   
 Топ коментарі
 
не успели спалить склады...
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Виноват ЗЕ, на х...... я было проводить внеплановую инвентаризацию. Шо он делает с армией, была одной из лучших в Европе и на тебе. НЕХВАТКА.
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Повторял и повторяю. В условиях иностранной агрессии за хищение, саботаж и диверсии на предприятиях оборонного комплекса должно быть не менее 25 лет строго режима.
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ЗЕленые барыги и мародеры разваливают ВСУ.
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Ці запчастини давно продані Свінарчукам і поставлені на заводи Укроборонпрому як куплені в росії за страшні гроші по суперсекретним каналам! На цьому і заробляла гроші банда порошенка! В 2014 році було проведено більше 30 тис. ремонтів при тому що всієї техніки в АТО було трохи більше 1,5 тис. одиниць! Тобто кожну бронемашину відремонтували за рік в середньому 20 разів!
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хм.. а если сделать аудит всего оборонпрома то какая сумма вылезет даже страшно подумать?! Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5818
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два варианта либо скиздили до инвентаризации или во время неё........
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Танки выносили по частям..в карманах
галифе...😎
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Ну взял директор танк помочь маме огород вспахать......
Шо за кипишь?!!!!!Нехватка бронетанкового имущества почти на 9 млн грн обнаружена во Львовской области, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2285
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Повторял и повторяю. В условиях иностранной агрессии за хищение, саботаж и диверсии на предприятиях оборонного комплекса должно быть не менее 25 лет строго режима.
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Низя. Европа заругает. Да и 25 строгача хуже чем расстрел
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Пйорошенко продовжує гробувати...нарід ні при чому
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главное не забывай их платить - а то надо коксы яхты и мазерати
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Виноват ЗЕ, на х...... я было проводить внеплановую инвентаризацию. Шо он делает с армией, была одной из лучших в Европе и на тебе. НЕХВАТКА.
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І жодного негативу стосовно інших силових структур.
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2 КАТКА? Протягом 30-ти років нічого не бачили, а ж тут ось!! Ідійоти
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Попродавали твари всё, ни стыда, ни совести.
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