 Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна: "З мене особисто - цінний подарунок"

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців утік якийсь пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. Однак далеко він не втік - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні", - написав Зеленський.

Глава держави просить підключитися і допомогти Альперіну "знайти дорогу в НАБУ" або допомогти правоохоронцям знайти Альперіна.

"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом. Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ - 0 800 213 200", - додав Зеленський.