 Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна: "З мене особисто - цінний подарунок"

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців утік якийсь пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. Однак далеко він не втік - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні", - написав Зеленський.
Глава держави просить підключитися і допомогти Альперіну "знайти дорогу в НАБУ" або допомогти правоохоронцям знайти Альперіна.
"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом. Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ - 0 800 213 200", - додав Зеленський.
С синяков не вылазишь в реальной жизни?
а вы что другое ожидаете от этого жадного еврейского моники???
не смешите ))))
..
хотя наверное...весь комплект не отдадут)))) ну разве за самого альперина... живьем))))
Ты ж его спрашивал про коррупцию, а он сказал, что её нет!
И судя по событиям, ты ответил ему:
-Ну, на нет и суда нет.....
Кажу - знав колись барабанщика Альперіна, був у москві піаніст, організатор музичних вечорів Альперін, помер рік тому. А контрабасиста не знаю. Виявилося - вона почула по ТВ про контрабандиста.
надеюсь удачно партизанишь!
но тыж на нашей стороне?
з портновом така сама історія.
а где вся шалупень типа мусоров, сбу, и прочее?)))))
я так понимаю, эти чуваки уже подарочки получили)))))
понятное дело что не от нелоха)))))
Тёмный Рыцарь, [26.11.19 19:16]
А ещё, хочется поздравить уникального долбое*а, лидера нашей фракции Давида Арахамию с тем, что он превратил никому неизвестных Скороход и Полякова в медиа киллеров.
Которые с утра до ночи вытирают о фракцию ноги и не только.
Надо еще пару человек исключить, и тогда они нас вообще в ноль за*уесосят.
тобто це визнання відсутності Сбу,Поліції в Україні на найвищому рівні.
Логічно,що цим узаконюється 'право юрби' на розшук,суд і покарання.
тобто СУДИ ЛІНЧА.
ты бы ещё школьников попросил, потом сводишь в макдональс и сделаешь селфи.
Нехай Каломойші запропонує пошукати, подарунків він йому вже надавав не на одного Альперина.
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком
-Яка?
-Мисливцi за головами.Оплата по количеству скальпов.
-Скорише треба не за головами,а за привiдами куме.