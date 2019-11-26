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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) Альперін Вадим (10)

 Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна: "З мене особисто - цінний подарунок"

Президент України Володимир Зеленський просить громадян допомогти з пошуком відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у контрабанді.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців утік якийсь пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. Однак далеко він не втік - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні", - написав Зеленський.

Глава держави просить підключитися і допомогти Альперіну "знайти дорогу в НАБУ" або допомогти правоохоронцям знайти Альперіна.

"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом. Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ - 0 800 213 200", - додав Зеленський.

Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна: З мене особисто - цінний подарунок 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161941
 
 
 Топ коментарі
 
Вовочка, сынок, поехали кататься!

"С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина - Цензор.НЕТ 8638
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Самий цінний подарунок від тебе - заява на звільнення з посади Президента Неньки.
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Є ще порохосмоктунчики, ублюдки.....................вистачить нечисті на мій вік.
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Борзенький тырнет баец
С синяков не вылазишь в реальной жизни?
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За что получают зарплату те, кто должен этим заниматься по роду своей деятельности? Позорище.
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Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» www.youtube.com/watch?v=NzqmBquTRok
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Та ты весной всей стране подарков наобещал. Потом сказал, что пошутил. "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком Альперіна - Цензор.НЕТ 3469
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ценный подарок - это открытка с его автографом
а вы что другое ожидаете от этого жадного еврейского моники???
не смешите ))))
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При покупке квартирьі бейсболка в подарок ? "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 165 Количество бейсболок ограничено ?
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Ось ще "аттракцион невиданной щедрости":

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3698
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Нормальная реклама. Її задача викликати емоції, щоб за неї думали, не забували, цитували і розказували. Спеціалісти робили !
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Прям как на его "рассмеши гомика" супер приз в студию.
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)))))))) пнх, я еще понимаю когда беня за кацапов бабло предлагал-никому так и не дал, но вата заинтересовалась, но тут ты полный дебил, зелупа...
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а тебе то что ? беглец не в германии ,а в Украине .

..
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Зеленский: "С меня лично - ценный подарок: бейсболка с логотипом Зекоманды" "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком Альперіна - Цензор.НЕТ 2476
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та не наговаривайте! ))) там могут быть еще ручки и блокнотики.. и футболки... так что ))))

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 2294 "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 9278"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 59

хотя наверное...весь комплект не отдадут)))) ну разве за самого альперина... живьем))))
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За такі атрибути скоро будуть возити особою по статі.
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ой намучится выводить тату... ой настрадается (хоть чресло отрубай) ))))))
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А шо? У нас еще остались дурачки с наклейками зекоМанды на машинах.
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Ану ж покажи який лісапет тобі подарували в Естонії.
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Попроси помощи у Труханова!
Ты ж его спрашивал про коррупцию, а он сказал, что её нет!
И судя по событиям, ты ответил ему:
-Ну, на нет и суда нет.....
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т.е. СБУ, МВД, и другие страшные буквы не могут?
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Видишь ли, все эти слова состоят из трех букв... как, скажем, квн... или х...уй
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Дружина спитала- "хто такий контрабасист (так мені почулося) Альперін?"
Кажу - знав колись барабанщика Альперіна, був у москві піаніст, організатор музичних вечорів Альперін, помер рік тому. А контрабасиста не знаю. Виявилося - вона почула по ТВ про контрабандиста.
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За сумістництвом Зе ще й прес-секретар Холодницького
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A шо так? Ты об Альперине только узнал? Или тебя, преЗЕдент, Альперин тоже нагрел?
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пусть у беНи в доме проверит!там там такие сидят пачками
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Зеленский просит украинцев помочь с поиском/ СБУ послала пианиста с его просьбами подальше. МВД послало пианиста подальше. Пограничники послали пианиста подальше. Подайте о кто сколько может: один я остался ,один- жалобно просит гарант.
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какие у вас, удмурдов, ужасно однообразно уродливые ФИО
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не совсем понял ответ.видать устал..
но тыж на нашей стороне?
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тыж на нашей стороне?/ Иван Петрович Сидоров на стороне те кто ещё терпит срань правящую Украиной.
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ахметова терпеть нельзя.и фирташа с посаженными,и кучмовский сброд,и ющенкотаковскую больницу будущего,и выбледков хама,и зеленую гнусь тоже.
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Заходжу такий з супостатського IP а цензор мене такий нах#й з х#йлом подалі, оце подарунок , дякую цензор "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3906
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Ось чому ЦН такий ненависний в Наросії. "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 5972
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Сказал как пацан из 90х: С меня лично - бутылка. А чего не ящик водки?
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Назагал - ці скаднали - добре. Падли краще ховатимуть майно. Більше залишатиметься на складах - незалежно від "ВЛАДИ".
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При Пете жил и не тужил..а тут тебе на... це - зрада зрадська!!!
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зате прі_пєтє коломийський "тужил" за кордоном. (єта била зрада зрадЦька). А зараз приїхав і в мільярдах екпається. але блаЗЄнота цього не бачить, так, лайно собаче? "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3949
з портновом така сама історія.
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зеля, а когда посадки коррупционеров будут? ты ведь обещал? касательно этого самого изи альперина - вы же его по землячески сами предупредили и сами через границу провели.... а чего его искать? можно подумать вы такие целочки что не знаете где еврей чалится может? блин я поражаюсь!!!! ищите его в какой-нибудь Бен-Пихве где нибудь под Хайфой.... так что зеля съэкономишь на подарке! это ты так для лохов лапшу на уши вешаешь!!!
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Про "посадки корупціонеів" було до президентських виборів. А сьогодні Вовіку самому ці корупціонери потрібні "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 8230
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Може Вовік спочатку спіймає свого Нєфьодова, бо він сам є контробандистом
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Давай мы лучше тебе Беню найдем, масштаб уже совершенно другой.
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пипец, я в шоке))))
а где вся шалупень типа мусоров, сбу, и прочее?)))))
я так понимаю, эти чуваки уже подарочки получили)))))
понятное дело что не от нелоха)))))
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с меня ценный подарок тому, кто поможет Зеленскому найти дорогу в НАБУ "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 2298
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При Пете, Альперина арестовали, а суд отпустил. К суду претензий нет. Таможня обложила Альперина по полной , он оплатил все платежи, а суд все деньги вернул Альперину. Теперь все претензии к таможне, а к суду претензий нет.
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Все знали всегда что альперин бандит и наносит сильный урон бюджету государства... При Зеленском его реально хотят привлечь к ответственности... С чего так ополчились против Зеленского и в этом вопросе на цензор?
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Я думаю, що Нелох точно знає, що цей чорт надійно схоронився - тому тіпа "у мєня для вас посьілка, только я єйо вам нєдам".
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Зажмите яйца Холодницкому , он скажет где чувак подевался .
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Піяніно йому путлєр 9 грудня подарить.
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десь глибоко в команді "Зе" бурлєніє говєн:

"З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 7847

Тёмный Рыцарь, [26.11.19 19:16]
А ещё, хочется поздравить уникального долбое*а, лидера нашей фракции Давида Арахамию с тем, что он превратил никому неизвестных Скороход и Полякова в медиа киллеров.
Которые с утра до ночи вытирают о фракцию ноги и не только.
Надо еще пару человек исключить, и тогда они нас вообще в ноль за*уесосят.
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когда хотят кого то взять за жопу , то берут быстро,тихо без шума и пыли. и не орут на всю страну, типа памагите поймать))))) а я вам падарачек ))))
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Нет,ну он точно не от мира сего!Добробатовцев,ВСУшников,волонтеров бьет "трубой" и тут же просит помощи.Да,какой дурак будет тебе помогать?Оставь в покое тех,кто защитил страну!
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Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна.

тобто це визнання відсутності Сбу,Поліції в Україні на найвищому рівні.
Логічно,що цим узаконюється 'право юрби' на розшук,суд і покарання. "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 4601
тобто СУДИ ЛІНЧА.
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"от правоохранителей бежал"

ты бы ещё школьников попросил, потом сводишь в макдональс и сделаешь селфи.
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мусора уже заработали когда дали уйти ему .авакяна спрашивай где ЗЕ
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Это теперь у нашего главного такая работа. Подменять цирковыми номерами рутинную работу правоохранительных органов. Но, зебилоидам должно понравиться. А поржать и поржать для них-первое дело.
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В подарунок - Лісапед. От тільки таку дурню морозить, що для контробандиста замкнені дороги - соромно...
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А якщо Альперін запропонує мотоцикл?
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Зє пропонує громадянам пошукати злочинця? "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 3126 - не вірить в правоохоронні органи та спецслужби своєї України!
Нехай Каломойші запропонує пошукати, подарунків він йому вже надавав не на одного Альперина.
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Володя жжет "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 6062 та я бы его и даром сдал, а бы сидело падло! И кстати, ему будет безопаснее в тюрьме, а то у Пети скоро крышу сорвет, начнёт от подельников избавляться "З мене особисто - цінний подарунок": Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна - Цензор.НЕТ 147
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Президенту больше нечем заниматься чтоль? Пусть денно и нощно готовится к переговорам с Путиным, от этого жизнь страны зависит
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Скажите ему, кто-нибудь, что Альперин - это не таблетка...
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Лісапед мій, лісапед
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком
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Недавно знакомые, мелкие бизнесмены, подошли: "ты был прав, нам уже стыдно, что мы голосовали за ЗЕ". Повелись, как дети малые.
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Треба нова структура куме.
-Яка?
-Мисливцi за головами.Оплата по количеству скальпов.
-Скорише треба не за головами,а за привiдами куме.
Зеленський просить українців допомогти з пошуком підозрюваного в контрабанді Альперіна: "З мене особисто - цінний подарунок" - Цензор.НЕТ 6579
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