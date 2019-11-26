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 Ворог застосовує на Донбасі заборонене озброєння і провокує в районі розведення сил, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, чотири обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": тричі - неподалік від Старогнатівки (з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), а також поблизу Широкиного (зі станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

У повідомленні підкреслюється, що окупанти продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості від кордонів ділянки розведення № 3. "Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь, вони сподіваються на те, що наші захисники поцілять по ділянці розведення № 3 "Петрівське". Всі ці дії з боку ЗФ РФ відбуваються напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську", - зазначають у пресцентрі.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ з боку ділянки розведення сил "Петрівське", - українська сторона СЦКК. КАРТА

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював укріплення Об'єднаних сил біля Кримського та Луганського (з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів).

Упродовж цієї доби, повідомляють у пресцентрі ОС, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу не було.

Нагадаємо, 25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161937
 
 
 Топ коментарі
 
Приятная новость для "ольгинских":
Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7907

Антисанкции бессильны против радиации !
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Приятная новость для "ольгинских":
Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7907

Антисанкции бессильны против радиации !
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Відповідь є в українських виробників БПЛА
Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8518
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та ладно! не может такого быть...тамженашилюди и мышебратья... а ихтамнетов там нет...
а какие есть меры воздействия на провокаторов???? ну-ну-ну или ай-яй-яй??
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Та за словами Зєлі та інших Хомчаків у разі недотримання ворогом домовленостей про розведення наші воїни повертаються на попередні позиції. Тільки от, біда. Повертатися нема куди - позиції демонтували. І то дуже спішно. Зеля з Хомчаками збрезали двічі і то свідомо. Перше - що буде повернення, і друге - що розведення дзеркальне. І у двох випадках вони одразу знали, що брешуть.
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ото ж і сумно..
що ми всі підозрюємо що вони кажуть якби не зовсім правду а інколи і зовсім неправду...
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Касьянов виробляє чудові ударні БПЛА, які можуть змінити хід війни на Донбасі і примусити терористів відмовитись від провокацій! Потрібно лише тримати БПЛА постійно в повітрі цілодобово, а для цього потрібні війська БПЛА! Генштаб та міноборони мають нарешті прийняти рішення і створити війська БПЛА на базі військ зв'язку і почати формувати бригади БПЛА які будуть нести бойове чергування на фронті, вздовж всього узбережжя та російського кордону, навколо стратегічних та військових об'єктів!
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Главнокомандующий Украины взасос любит главнококомандующего России. Лично открывал мост дружбы. К чему этот вброс.
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Якщо обстрілюють, то треба відводити війська?
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просто потикайте палочкой задоскот і він розповість чому потрібно відводити війська Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 75
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Дашовыгаварите? Разве не об етом Зелупа договаривался с ****** каждый день по телефону? Да и не путайте х*** с пальцем. Правакации ето когда кричат из-за забора угрожая убить. А здесь каждый день кацапы обстреливают и убивают наших защитников которым нельзя отвечать в ответ.
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А 73% украинцев готовы раком стать перед оккупантом лишь бы не платить 1,5% военного сбора

Враг применяет на Донбассе запрещенное вооружение и провоцирует в районе разведения сил, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6119
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козломордому зєлєбєні доложили, що робиться в зонах відведення наших військ? Що кожного дня там обстріли!? Нах було це відведення? Щоб в черговий раз зєлчмоніка раком перед х*йлом прогнулася? чи йому ніколи...нюхає...?
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Схоже, росіяни від війни не втомилися...
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