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Все про:санкції (2428) США (5892) Північний потік (400) Зеркаль (211)

 Американські санкції можуть зірвати запуск "Північного потоку-2", - Зеркаль

Якщо Сполучені Штати введуть санкції проти газопроводу "Північний потік-2", його запуск може бути зірвано.

Про це заявила журналістам у Берліні у вівторок заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що ці санкції справді можуть допомогти не допустити запуску Nord Stream 2, особливо у світлі необхідності укладення нового контракту на поставку газу в Європу", - сказала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук

За її словами, для України це є додатковим інструментом у переговорах.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США розглядає можливість включити положення про санкції проти газопроводу Nord Stream 2 в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, 30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладку "Північного потоку-2" у своїх водах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161936
 
   
 Топ коментарі
 
Жаль, что ЭТОЙ женщине не пришла в голову мысль стать президентом Украины(
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Сорвать стройку перед самьім ее окончанием - вьісший пилотаж !
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між контрактом на транзит і контрактом на закупівлю різниці не бачиш?
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Жаль, что ЭТОЙ женщине не пришла в голову мысль стать президентом Украины(
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Очень странно, а когда Зела сказал что он за новый контракт то его обвинили предателем.))
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А он что ни скажет - соевые мертвечуки против. Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5481
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між контрактом на транзит і контрактом на закупівлю різниці не бачиш?
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Оржель болван, пусть сначала поинтересуется, что такое "скидки" по кацапски, а потом будет рассказывать куда направлять и есть-ли ,что направлять . Американські санкції можуть зірвати запуск "Північного потоку-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7073
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И что бы тогда было? Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5461
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А де її команда? Мало бути розумним для обрання президентом. Треба бути з своїм політичним бекграундом, довести справами свою ефективність, мати підтримку якоїсь партії і волю до боротьби. Нічого цього у Зеркаль нема. Окрім принциповості і фаху діпломата.
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А от у нинішньої зєвлади є все те, окрім принциповості і фахівців.
Результат «на ліцо».
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Жаль, что на неё перед выборами никто не обратил бы внимания...
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Поздно, 2 трубоукладчика уже выдвинулись к месту работ, на подстраховке есть российский трубоукладчик.
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Да чего срывать то? Его уж построили практически... Если срывать, то Yugal, там еще целую ветку с нуля строить
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СП-2 - самое то, что доктор прописал сорвать.
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Многие пытались...
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многие гаварили, а вот америганцы сорвут, не думаю что найдутся многа желающих под амеровскими санкциями пагулять))))))))))))))))))))))))))
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Посмотрим... за три года, что его строят, санкций так и не было. Значит есть причина. Кстати «говорили» через два О пишется
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так єто самій жир апустить биоматериал всех мастей на все бабки))))))))))))))))))))))
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Ну жир, так жир... Не видел труп, не спеши хоронить (с) Пока что его строят, посмотрим, что дальше будет...
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как закончат так и введут, нада же поржать с лишнехромасомно-скрепного цирка)))))
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Как закончат, так нечего будет вводить, бестолочь
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Вся страна желает рашке смерти, но при этом она должна продолжать гнать газ в европу через украину.
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Таки я же за все хорошее против всего плохого..
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Природные ресурсы существуют независимо от Х**ла и Московии.
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Лучше не скажешь! Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5358
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какие праблемы, может просто сдохнуть и ниче не качать.
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Цапи так не хочуть зупинки Норд Стрім 2 .... Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1651
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Сорвать стройку перед самьім ее окончанием - вьісший пилотаж !
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А разве к этому предпосылки есть? Было бы хорошо конечно. Но обольщаться не стоит. К сожалению его запустят скорее всего.
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"Могут сорвать"(с). Помню одну редчайшую гниду, капитана, с которым приходилось столкнуться. Кстати- наш, одессит. Его любимая фраза была: "Я- могу. Но- не должен!"(с). Так и тут. Могут сорвать, но вовсе не должны.
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А могут и не сорвать . Их ещё должен сотрясатель воздуха трампуша подписать , если вофка милостиво позволит .
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Тут все дело во времени, закон еще должен одобрить Конгресс, потом Сенат а потом уже Трамп, а строить там осталось около месяца.
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И конгресс и сенат если бы захотели , то успели бы и рассмотреть и принять . А вот трампампам точно не захочет . Сдулась Америка .
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Ватный лахтинский длбб,даже если не будет никаких препятствий ,то сп2 сможет заработать не раньше конца20-начала 21 го года! Кроме того будут наложены ЕС ограничения по обьемам прокачки, так что без украинской гтс полностью вы,моральные уроды,обойтись не сможете
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Ага, ты главное ВЕРЬ в это ! А по факту - сейчас Газпром гонит газ через украинскую ГТС по максимуму, с целью забить под завязку европейские ПХГ. Тут по-моему только дураку не понятно - транзит отключат 1 января с вероятностью, близкой к 100%. Подготовка идёт именно к этому. А накопленный газ позволит Евросоюзу спокойно дождаться запуска СП-2.
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Заявила в Берлине. Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2962
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ПИ...... Ц, поздно кинулись. Как всегда мы в Ж.......... е. И почему так получается? Вроде и Пэтруха во власти был.
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ждут пока Рачка пабольше денех закопает Американские санкции могут сорвать запуск "Северного потока-2", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4226
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да че там стучать, это было ястно с момента строительства.
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главное что бы Рачка раньше времени не падохла.
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Могут. Но односторонние санкции также приведут к тому, шо США наглухо разосрутся с немцами, которые отправятся прямиком в объятия к пуйлу. А это уже им совершенно не нужно - там деньги замешаны такие, шо вся Украина столько не стоит.
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))))))))))))))))))))))), а есть исчо чо типа такого же цирка?
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вівод - производители труб отлично заработали)))))))))))
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