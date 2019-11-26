 Незаконну АЗС ліквідовано в Хмельницькій області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено жителя регіону, який, не будучи зареєстрованим в органах державної влади як фізична особа-підприємець і не має відповідних дозвільних документів (ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним), здійснював реалізацію пального на автозаправній станції, розташованій на території області.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 38 тис. літрів дизельного пального та обладнання загальною орієнтовною вартістю понад 1,1 млн грн.

За цим фактом проти правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП".











