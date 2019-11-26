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Все про:газ (1082) Польща (2023) Росія (21276)

 Трьох польських менеджерів газової компанії затримали через "невигідний" контракт із Росією, їм загрожує по 10 років

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало трьох колишніх топменеджерів компанії EuRoPol GAZ за обвинуваченням у заподіянні збитків на суму понад $ 220 млн.

Всі троє раніше обіймали керівні посади в EuRoPol GAZ - спільного підприємства російського "Газпрому" і польської компанії PGNiG, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал-Європа". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, збиток на суму в більш ніж $ 220 млн вони заподіяли, підписавши в 2010 році в Москві угоду про купівлю газу на "невигідних для EuRoPol GAZ умовах".

Якщо звинувачення будуть доведені, всім колишнім топменеджерам компанії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Звинувачення у цій справі вже висунули ексзаступниці міністра економіки Польщі Гражині Генцлевській. За версією слідства, вона внесла в урядову документацію неправдиву інформацію про позитивну оцінку договору між Росією і Польщею про транзит газу.

Останніми роками Польща намагається знизити свою залежність від газу з Росії. Але довгостроковий контракт із Росією від 1996 року діє до 2022-го, і Польща не може його розірвати через великі штрафи. Водночас Польща, крім "Газпрому", може отримувати газ із США та від інших продавців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161934
 
   
 Топ коментарі
 
ты что дебил, давать мне ссылку на кацапское СМИ?! .. "Комсомольская правда в Украине" это кацапское издание!.. Ты бы еще на Скобееву сослася..
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Боком вылазят российские кровавые деньги.
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как там юля косатая поживает?
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а в Украине такие себе премии выписывают в миллионы!!!
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Хм, поляки под шумок кусок трубы прикупили. Может и СП-2 чуток имеют.
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Кстати именно Кобалев участвовал в подписании контракта Юлькой как консультант.
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бред не пиши!.. Дубина участвовал с Юлькой в подписании контракта, а Коболев тогда еще был старшим специалистов в Департаменте экономики..
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ты что дебил, давать мне ссылку на кацапское СМИ?! .. "Комсомольская правда в Украине" это кацапское издание!.. Ты бы еще на Скобееву сослася..
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Сам ты дебил, в инете полно этой инфы, кинул с первого же сайта в списке поиска.
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вот скажи, ватная твоя душонка!.. какую вавку в голове нужно иметь, что бы мнение кацапского СМИ считать авторитетным и заслуживающим доверия, и постить на Цензоре кацапское СМИ в дискуссиях с форумчанами?!
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Верно говоришь...Дубина подписывал, Юля рядом ножками на коблучках сучила и округлую попку в кремовом обтягивающем платье с рукавами-фонариками кокетливо отставляла... откуда и при чем там Кобелев?
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Косатій дали тільки 7років і то,не досиділа.В Польщі- червонець.
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Это максималка 10, а так тоже 7 вполне могут дать.
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нормальна - гатовіцца в єщо тьоплоє крєсло прізємліцца...
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у нас бы дали премию 100 млн долл и Орден Святослава .
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С Украины миллиарды крадут коломойские, ахметовы, пинчуки, да и все остальные так называемые олигархи.И им совсем не хрена !
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как крадут ?? а писали шо косатая фсе украла Троих польских менеджеров газовой компании задержали из-за "невыгодного" контракта с Россией, им грозит по 10 лет - Цензор.НЕТ 7730 ... значит таки не фсе....
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в у нас **** с косой подписала кабальный договор и никто ее не ищет....
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чую,шо придется прокуроров будем нанимать с Польскего и Румунии..
они реально эффективны в пользе для государства.
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наши газовики кристально честные люди и население не на*буют...
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