 Трьох польських менеджерів газової компанії затримали через "невигідний" контракт із Росією, їм загрожує по 10 років

Всі троє раніше обіймали керівні посади в EuRoPol GAZ - спільного підприємства російського "Газпрому" і польської компанії PGNiG, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал-Європа". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, збиток на суму в більш ніж $ 220 млн вони заподіяли, підписавши в 2010 році в Москві угоду про купівлю газу на "невигідних для EuRoPol GAZ умовах".

Якщо звинувачення будуть доведені, всім колишнім топменеджерам компанії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Звинувачення у цій справі вже висунули ексзаступниці міністра економіки Польщі Гражині Генцлевській. За версією слідства, вона внесла в урядову документацію неправдиву інформацію про позитивну оцінку договору між Росією і Польщею про транзит газу.

Останніми роками Польща намагається знизити свою залежність від газу з Росії. Але довгостроковий контракт із Росією від 1996 року діє до 2022-го, і Польща не може його розірвати через великі штрафи. Водночас Польща, крім "Газпрому", може отримувати газ із США та від інших продавців.