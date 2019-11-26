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Все про:рейтинг (289) футбол (801) Шевченко Андрій футболіст (13)

 Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляється на сайті IFFHS, інформує Цензор.НЕТ.

Шевченко отримав 41 бал і посів восьме місце у списку.

Рейтинг складали шляхом голосуванням членів організації з 90 країн світу.

Перше місце з 112 балами зайняв наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш. Його головне досягнення на чолі команди - перемога на Євро-2016, яке стало першим в історії португальців.

Друге місце, набравши 102 бали, посів тренер збірної Бразилії Тит. Влітку 2019 року його команда перемогла на Кубку Америки.

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Третім, отримавши 97 балів, став наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес, його підопічні завоювали бронзові нагороди ЧС-2018.

Четверту позицію з 87 балами зайняв тріумфатор ЧС-2018, тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Першу п'ятірку замкнув, отримавши 61 бал, Джамель Бельмаді, який разом зі збірною Алжиру переміг цього року на Кубку Африканських націй.

Далі йдуть: 6) Саутгейт (Англія, 45); 7) Роберто Манчіні (Італія, 42); 8) Андрій Шевченко (Україна, 41); 9) Рікардо Гарека (Перу, 22); 10) Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) і Фелікс Санчес (Катар) - 11 балів у обох.

19-те місце посів ще один українець - Олександр Петраков. Він з юніорської збірної України виграв чемпіонат світу U-20.

Андрій Шевченко вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі B, де, зокрема, виступали збірні Португалії та Сербії. Чинних чемпіонів Європи, португальців, підопічні Шевченка перемогли в Києві.

Результат Шевченка в рейтингу (41 бал) - найкращий для України. Попередній найкращий результат належав екснаставникові збірної Олегу Блохіну, який у 2005 році набрав 28 балів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161931
 
   
 Топ коментарі
 
Классный был футболист. Не думал что и тренером станет хорошим.
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Ну что, нормальная компания ! Удачи в будущем!
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А шо? Совершенно справедливо! Браво, Шева! Единственная радость, в этом долбанном году.
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Ну что, нормальная компания ! Удачи в будущем!
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Классный был футболист. Не думал что и тренером станет хорошим.
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Запомнился тот матч, когда болела за "Милан", потому что - за Шевченко)
Победный пенальти Андрея Шевченко в Финале ЛЧ-2003
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Я тоже болел за Милан, когда он по 25 голов за сезон забивал.
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Хочется еще раз повторить Ваши слова: классный был футболист! Удачи ему в тренерской работе!
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У нас є шанс на краще життя, боріться і поборете... (Шевченко)
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73% устали...им бы полежать, отдохнуть...боротьба то не на часи.
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А шо? Совершенно справедливо! Браво, Шева! Единственная радость, в этом долбанном году.
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Так. перший рік в історії збірної України який вона закінчить без поразок.
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Петя тоже порадовал в этом году, повеслил всех на Квартале.
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Молодец Андрей! Все таки нашел себя в спорте второй раз и не повелся на грязную политику.
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Жалко только дети англичане, живут в Англии(у них даже имена мериканские). Почему ни одна украинская знаменитость не хочет чтобы дети стали украинцами. У Кличков дети тоже американцы.


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Только свободный человек может достичь великих результатов! Тем более свободный от дурны хпредрассудков. Не полез в полтиу как Клички, хотя были поползновения, вовремя ожогся.
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они здесь на зароботках с лохов бабло качают
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Ну ладно, в конце концов это его сугубо личное дело.
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Він має рацію, а ти українською мовою спілкуєшься? Чи тільки руцьку опанував?
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я не пользуюсь переводчиком в гугле как ты.
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Игорь! У тебя память как у гуппи Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних - Цензор.НЕТ 106. Забыл как Шева у бабы Наташи по фамилии Королевская "мячики" подавал . Так я тебе напомню. К чести Андрея во время опомнился
Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних - Цензор.НЕТ 7090
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Ему хватило этого опыта,что бы увидеть всю грязь.
П.С. Почем не на мове. Переводчик заело?
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А мне все равно на каком наречии зебилов чмырить Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних - Цензор.НЕТ 7478. А ты видать кроме руцького других языков и с Гугл переводчиком не осилишь. Мокшанский знаешь? Вера, мал то лыктйд?
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даже переводчик не можешь осилить, мозгов не хватает.
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А зараз теж саме але українською. Чи на мокші? Ти ще більша дурепа ніж я гадав.
Слава Україні!
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а давайте его поменяем на лысого из 95го Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних - Цензор.НЕТ 6171 Ачё а
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Все еще впереди. Сейчас с путлером договоримся, а там и футболом можно будет заняться - в турборежиме Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних - Цензор.НЕТ 8657. Что, лысый еще не пристроен?
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От достойний дядька.
Сунувся в політику - зрозумів що не його і пішов працювати там де все розуміє. Декому б повчитися.
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Не всегда великий футболист может стать хорошим тренером, тем более великим. Хочется что бы у Шавы это получилось. Дай ему тебе успеха, он его заслужил.
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Дешам который в этом списке четвертый, стал чемпионом мира как игрок и как тренер.
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Вспоминаю, как он тянул мазу за партию районов, то как говорится:
-Было у отца три сына: инженер, геолог и Шева-футболист!
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піздец рейтинг чесний:
- Третьим, получив 97 баллов, стал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, его подопечные завоевали бронзовые награды ЧМ-2018.
- 19-е место занял Александр Петраков. Он с юниорской сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.
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Взрослый чемпионат мира и юниорский, это как говорят в Одессе две большие разницы.
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Кто? Шева????? В топ-10 тренеров МИРА???? Ну точно апокалипсис грядет! )))
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Було в батька 7 синів і один футболіст.
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