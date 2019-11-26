 Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних

Про це повідомляється на сайті IFFHS, інформує Цензор.НЕТ.
Шевченко отримав 41 бал і посів восьме місце у списку.
Рейтинг складали шляхом голосуванням членів організації з 90 країн світу.
Перше місце з 112 балами зайняв наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш. Його головне досягнення на чолі команди - перемога на Євро-2016, яке стало першим в історії португальців.
Друге місце, набравши 102 бали, посів тренер збірної Бразилії Тит. Влітку 2019 року його команда перемогла на Кубку Америки.
Третім, отримавши 97 балів, став наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес, його підопічні завоювали бронзові нагороди ЧС-2018.
Четверту позицію з 87 балами зайняв тріумфатор ЧС-2018, тренер збірної Франції Дідьє Дешам.
Першу п'ятірку замкнув, отримавши 61 бал, Джамель Бельмаді, який разом зі збірною Алжиру переміг цього року на Кубку Африканських націй.
Далі йдуть: 6) Саутгейт (Англія, 45); 7) Роберто Манчіні (Італія, 42); 8) Андрій Шевченко (Україна, 41); 9) Рікардо Гарека (Перу, 22); 10) Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) і Фелікс Санчес (Катар) - 11 балів у обох.
19-те місце посів ще один українець - Олександр Петраков. Він з юніорської збірної України виграв чемпіонат світу U-20.
Андрій Шевченко вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі B, де, зокрема, виступали збірні Португалії та Сербії. Чинних чемпіонів Європи, португальців, підопічні Шевченка перемогли в Києві.
Результат Шевченка в рейтингу (41 бал) - найкращий для України. Попередній найкращий результат належав екснаставникові збірної Олегу Блохіну, який у 2005 році набрав 28 балів.
Победный пенальти Андрея Шевченко в Финале ЛЧ-2003
https://www.unian.net/society/637678-deti-andreya-shevchenko-ne-uchat-ukrainskiy-i-edva-ponimayut-russkiy.html
П.С. Почем не на мове. Переводчик заело?
Слава Україні!
Сунувся в політику - зрозумів що не його і пішов працювати там де все розуміє. Декому б повчитися.
-Было у отца три сына: инженер, геолог и Шева-футболист!
- Третьим, получив 97 баллов, стал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, его подопечные завоевали бронзовые награды ЧМ-2018.
- 19-е место занял Александр Петраков. Он с юниорской сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.