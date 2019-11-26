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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (862) релігія (249) клерикальне лобі (5) Рада церков (4)

 Рада церков закликає парламентаріїв доповнити законопроєкт №0931

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає главу держави та парламентарів доопрацювати законопроєкт № 0931.

Звернення з обґрунтуванням позиції релігійної спільноти були спрямовані до президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради за підписом Головуючого у ВРЦіРО єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРЦіРО.

Зазначається, що парламентський комітет відхилив поправки, спрямовані на захист свободи совісті та вираження поглядів, які вніс депутат Віктор М’ялик.

Тоді представники Комітету пояснили це тим, що норми закону з протидії дискримінації не повинні мати жодних виключень, навіть у випадках обмеження інших конституційних прав громадян. У повідомленні вказують, що в редакції законопроєкту, підготовленого до другого читання, залишилося 5 специфічних виключень із загальної заборони дискримінації.

За релігійними організаціями залишили право "встановлення особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також релігійною освітою або релігійним вихованням".

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ВРЦіРО зауважує, що наявне виключення у законопроєкті № 0931 не поширюється на публічну сферу, як проповідь про гріх одностатевих відносин чи суспільна дискусія про проблематику гендерної ідентичності, та на сферу трудових відносин у релігійних організаціях, які встановлюють додатково моральні критерії навіть для світських працівників.

Крім цього, проблеми можуть виникнути у лікарів та інших медичних працівників, які відмовляються робити аборт чи операцію зі зміни статі з міркувань власної совісті, а також у підприємців, які відмовляються виконувати замовлення, які пропонують аморальні явища всупереч їхнім переконанням. Такі проблеми виникали і в Європі, де, як приклад, нещодавно Верховний суд Великобританії вирішив, що відмова пекарні Ashers Baking Company у Північній Ірландії виготовити торт із гаслом на підтримку одностатевих шлюбів була правомірною, оскільки не є проявом дискримінації, а питанням свободи совісті.

У зверненнях ВРЦіРО також наголошується, що загальноприйнятою практикою у релігійних організацій та заснованих ними юридичних особах (монастирів, навчальних закладів тощо) є визначення специфічних морально-етичних та інших критеріїв до священнослужителів, церковнослужителів, працівників. Необхідність врахування цих особливостей прямо передбачена положеннями частини третьої статті 5 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", де закріплено обов’язок держави брати до відома і поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, в тому числі під час законотворчої роботи.

Відтак, Всеукраїнська Рада Церков закликає парламентарів доповнити законопроєкт № 0931 поправкою у сфері трудових відносин: "Не вважаються дискримінацією у сфері праці переваги при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) і членів релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або законами України".

З метою належного доопрацювання законопроєкту № 0931 релігійні діячі наполягають на тому, щоб Верховна Рада спрямувала його на повторне друге читання для врахування поправок, спрямованих на захист свободи совісті та свободи вираження поглядів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161930
 
 
 Топ коментарі
 
Не существует на самом деле никаких "религиозных организаций", все они по сути и по факту ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ, поэтому не должны выделятся в какую-то особую группу, законодадельство и налогобложение для них применятся дожно наравне без преференций и реверансовмкак как и для всех других общественнополитических организаций! Кстати, кассовый аппарат с фискальной памятью для применения должен быть обязательным на ВСЕХ услуги и ВСЕ товары!
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
😇
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Льготы на коммуналку у церковников отмените!! Опиум нынче дорогой...
😇
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Шото они берега путают эти торговцы Адом. Случай с тортом никак к трудовым отношениям не относится. Они для себя требуют отдельных правил и порядков. Собственно счас такое положение у нас и есть. Борцы за карманы верующих в загробную жизнь и так имеют кучу приведений перед обыкновенным бизнесом.
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зачем твой лепет, тьі в принципе же шмат мяса, мясо жрешь, в мясо втьікаешь, жир иммитирует твои чувства и бредовьіе думьі, тьі родившись тупо всьо свое существование медленно подьіхаешь,ежедневно впихивая в себя метаморфированьій в том или ином виде подножньій грунт, переводишь все в дерьмо и каптишь чистьій воздух на єтой планете, какая тебе разница кто чем торгует?
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Льготы на коммуналку у церковников отмените!! Опиум нынче дорогой...
😇
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ПОЯСНТЕ МНЕ ТУПОПМУ СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ ЕВРЕЙСКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ СОДОМА ИГОМОРРЫ ТАКИХ НЕ ТАКИХ ЙОЛПНУТЫХ В МИРЕ 9-13% А ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ САДОМИТЫ ИЛИ ЛЕСБИ ХОТЯ ТАМ ЗА ТАКОЕ И УБИВАЮТ .. Зеленые часом не гермафродиты на мозг... А??!!!
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
😇
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Яка все ж цікава зараз ситуація в Україні. Представники релігії (котрих завжди вважали "дрімучими" та "застарілими") захищають в наш час ліберальні свободи.
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Не существует на самом деле никаких "религиозных организаций", все они по сути и по факту ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ, поэтому не должны выделятся в какую-то особую группу, законодадельство и налогобложение для них применятся дожно наравне без преференций и реверансовмкак как и для всех других общественнополитических организаций! Кстати, кассовый аппарат с фискальной памятью для применения должен быть обязательным на ВСЕХ услуги и ВСЕ товары!
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Десь колись чув шо церква і государство - нє вмешиваются во внутренние дела друг против друга . Як цей постулат діє на росії - вже видно протягом останнього десятиліття . Не дай Боже - шоб було і в Україні так .
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и это правильно - не вмешиваться, для этого не надо деткам в госшколах про бебушку-бибизьянку втирать и про теорию опарина еще в несознанке
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Ви абсолютно праві. Треба розказувати про Бога, який створив небо і землю, все живе, зірки, планети, моря, всесвіт,..
А тепер ходить і дивиться чи в піст курячу лапку не їсте, чи перехрестилися ви тричі і сказали "господи помилуй" дванадцять разів. Дивиться чи жіночка в церкві без платка точно цнотлива (хоч не перевіряє, і то добре).
До речі, а що доброго зробила церква за останні 2 тисячі років ? інквізицію, хрестові походи, єзуїтство, полювання на відьом, діяння Торквемади за заслуги не вважаю.
Хорошу фразу десь чув: "Бійтеся віруючих, бо їх боги прощають їм усі гріхи".
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