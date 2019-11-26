 Рада церков закликає парламентаріїв доповнити законопроєкт №0931

Звернення з обґрунтуванням позиції релігійної спільноти були спрямовані до президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради за підписом Головуючого у ВРЦіРО єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРЦіРО.
Зазначається, що парламентський комітет відхилив поправки, спрямовані на захист свободи совісті та вираження поглядів, які вніс депутат Віктор М’ялик.
Тоді представники Комітету пояснили це тим, що норми закону з протидії дискримінації не повинні мати жодних виключень, навіть у випадках обмеження інших конституційних прав громадян. У повідомленні вказують, що в редакції законопроєкту, підготовленого до другого читання, залишилося 5 специфічних виключень із загальної заборони дискримінації.
За релігійними організаціями залишили право "встановлення особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також релігійною освітою або релігійним вихованням".
ВРЦіРО зауважує, що наявне виключення у законопроєкті № 0931 не поширюється на публічну сферу, як проповідь про гріх одностатевих відносин чи суспільна дискусія про проблематику гендерної ідентичності, та на сферу трудових відносин у релігійних організаціях, які встановлюють додатково моральні критерії навіть для світських працівників.
Крім цього, проблеми можуть виникнути у лікарів та інших медичних працівників, які відмовляються робити аборт чи операцію зі зміни статі з міркувань власної совісті, а також у підприємців, які відмовляються виконувати замовлення, які пропонують аморальні явища всупереч їхнім переконанням. Такі проблеми виникали і в Європі, де, як приклад, нещодавно Верховний суд Великобританії вирішив, що відмова пекарні Ashers Baking Company у Північній Ірландії виготовити торт із гаслом на підтримку одностатевих шлюбів була правомірною, оскільки не є проявом дискримінації, а питанням свободи совісті.
У зверненнях ВРЦіРО також наголошується, що загальноприйнятою практикою у релігійних організацій та заснованих ними юридичних особах (монастирів, навчальних закладів тощо) є визначення специфічних морально-етичних та інших критеріїв до священнослужителів, церковнослужителів, працівників. Необхідність врахування цих особливостей прямо передбачена положеннями частини третьої статті 5 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", де закріплено обов’язок держави брати до відома і поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, в тому числі під час законотворчої роботи.
Відтак, Всеукраїнська Рада Церков закликає парламентарів доповнити законопроєкт № 0931 поправкою у сфері трудових відносин: "Не вважаються дискримінацією у сфері праці переваги при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) і членів релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або законами України".
З метою належного доопрацювання законопроєкту № 0931 релігійні діячі наполягають на тому, щоб Верховна Рада спрямувала його на повторне друге читання для врахування поправок, спрямованих на захист свободи совісті та свободи вираження поглядів.
😇
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
😇
А тепер ходить і дивиться чи в піст курячу лапку не їсте, чи перехрестилися ви тричі і сказали "господи помилуй" дванадцять разів. Дивиться чи жіночка в церкві без платка точно цнотлива (хоч не перевіряє, і то добре).
До речі, а що доброго зробила церква за останні 2 тисячі років ? інквізицію, хрестові походи, єзуїтство, полювання на відьом, діяння Торквемади за заслуги не вважаю.
Хорошу фразу десь чув: "Бійтеся віруючих, бо їх боги прощають їм усі гріхи".
https://youtu.be/-oMO1xf4Tzs