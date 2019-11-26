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Все про:Зеленський (3665) корупція (2725) діджиталізація (17)

 "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні"

Президент України Володимир Зеленський на цифровому форумі в Таллінні заявив, що "держава в смартфоні" полегшуватиме життя громадян і ускладнюватиме життя для корупціонерів.

Про це він сказав під час виступу на цифровому форумі "Digital society sandbox" в естонській столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні віце-прем’єр-міністр України Михайло Федорів та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - зазначив він.

За словами президента, ІТ-фахівці України заслуговують мати цифрові можливості для кращого та зручнішого життя.

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"Проект "Держава в смартфоні" полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніша, найпріоритетніша сьогодні задача для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку – і все: корупціонера немає. Це не вибух…", - додав глава держави.

Зеленський відзначив, що "глобальною" метою української влади є побудова країни з добре розвинутою цифровою економікою. "Наразі дехто називає законодавчий процес в Україні шаленим принтером, турборежимом через неймовірну кількість законів, які ми приймаємо. Це правда: ми за 2,5 місяці прийняли 82 закони. Це поліпшує бізнес-клімат в країні. Ми потрошечки боремося з корупціонерами, дуже серйозно", - наголосив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161928
 
   
 Топ коментарі
 
Кончиту остановите !!!!!!!!

Хотя...

пусть весь мир узнает наше горе
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Удивительно, в еврейской семье и такой умственно отсталый ребёнок. "Нажимаешь на кнопку - и коррупционера нет", - Зеленский в Эстонии рассказал о "государстве в смартфоне" - Цензор.НЕТ 9723
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Україна займає 65 місце в рейтингу Світового банку та компанії PwC, в якому оцінюється простота сплати податків у 190 країнах світу.
Про це йдеться в даних PwC.
Порівняно з минулорічним рейтингом Україна втратила 11 позицій.
Це пояснюється, перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів та скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на бізнес в Україні.
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А може їм, каррупціонерам, кнопочки канцелярські на стілець підкладувати?
Сам і самоліквідується, якщо труселя не
бряшані...
😂
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у меня так Кот делает... закрыл глаза - и проблема решена... а вы хоть оборитесь там все ))))
но это же Кот...не детский сад ...(коррупционеры в шоке...с кем им сталкиваться приходится))) "Нажимаешь на кнопку - и коррупционера нет", - Зеленский в Эстонии рассказал о "государстве в смартфоне" - Цензор.НЕТ 8610
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нет...
но мой не уступает.... правда фото своё не разрешает раздавать)))))
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Клоун, по совместительству мелкий аферист
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Ще бува так:Нажав на правільну кнопку,і 5-10 штук баксів виявляються в тебе в кишені.І смартфон не треба.
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Мы понемногу боремся с коррупционерами..
нет, я серьезно.

А ведь прав чертяка.
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Они борятся разве что с остатками адекватности
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Если только на каждого коррупционера повесить пояс шахида.
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"И все таки где же у него кнопка"(с) - цитата из фильма Приключения Електроника! Боже кто мне скажет, ну почему люди такие дебилы и верят в такие сказки! Кто мне подскажет, где у людей кнопка чтобы включать мозги!
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Шел бы ты нахер малоросс в смартфоне, сдашь потом плешивому карлику всех с потрохами...
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нажимаешь на кнопку и коррупционера нет . он превращается в образованного топ-менеджера и управленца из ЗЕкоманды
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Хаха, я уже представил как каждому чиновнику вживляют микробомбу с дистанционным подрывом, вот это я понимаю будет мотивация работать как надо.))
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Нажимаєш на іншу - і нема преЗедента!
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Я кнопочку опять нажал,
Чтоб новый дубль повторить,
Суфлёр мой умственно устал,
Как я он начал говорить...
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поединок века -дурень против брехливого *****.
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Вот так и тебя не станет придурок, одним нажатием кнопочки
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Каждую ночь ты сидишь у окна
Перемещая звезды
Каждую ночь тебе не до сна
Все это так серьезно
Я помню, я знаю
Ветер в твоих руках
Искусственным раем
Бредишь в своих мечтах
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
В шорохе капель ночного дождя
Зашифровал надежду
Выстроил мир, где ты у руля
Что ж ты не спишь как прежде
Скажи, почему ты
медлишь исполнить план
Считая минуты
Смотришь на пустой экран
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
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Шли бы вы все лесом за поребрик.
Ольгинские и Сколковские в первую очередь, Украина уже никогда не будет братской, даже восточная.
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Краще б розказав як Гончарук прокатав свою жопу в Лондон за більше ніж мільйон гривень.
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это то же самое что "мы попросим господина Путина все вернуть с кораблей и он нам все вернет"
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подскажите кто-нибудь, что международная арена и арена цирка это совсем разные вещи
политики и дипломаты, президенты и премьеры - это не зрители и почитатели, это оппоненты и профессионалы... площадный уровень сказок-побрехеньок для детей не катит
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а кнопки "DELETE ZELENSKI" будет? и "ДОБАВИТЬ МОЗГ ПреЗЕденту"
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Так він це собі бачить - типу натискаєш кнопку і нема корупціонера "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 7080
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Коли виступав Кучма, то якось напружно було слухати; таке відчуття, що зараз попирхнеться словом.
Коли виступав Ющенко, то відчуття, що мовляє не про що; - друзі мої.
Коли виступав овоч, то так і ловиш на тому, що шльопери кругом, та геноцид нації...
Коли виступав Порошенко, то ніякого відчуття. Все по ділу і без протокольних шпаргалок.
Коли виступає Зе, то відчуття таке, що ось, от заплаче, заридає. Протокольні речі зі шпаргалки поперед усе. Від себе ніц ні слова... За те з тесли у фейсбуці, просто мега лектор.
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Вы "зе-шариков находитесь на низшей стадии развития, а пытаетесь рассуждать о мировой политики"
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Треба "кнопочку" карррупціонеру з колякою на спину чи на пузо причепити..
Мона і на дупу-дав копняка і капець йому!!
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Нажмешь на кнопку и страны нет. Глупость.
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Судя по коментам порхоботов, очень им не хочтется жить без коррупции. Петя приучил на долго.
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нуну с яндекс диском на смартфоне "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 1560 фотку зачёт вставили "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 1560
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не густо у тебя в методичке, по этой тематике.
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поверь у нас по сей теме много чего есть на ойти зелю
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не сомневыаюсь, вашей порохоботовской дури очень много
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Ты у зебила про стыд спрашиваешь? "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 6879 Да он за копейки маму Коломойскому продаст.
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После коррупционных телефонных скандалов зеленых проходимцев разговоры зебилов про коррупцию выглядят особенно эпично.
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А в чем,собственно,заключается эта преславутая,,борьба,,? В развешивании лапши лохторату? Пусть бы лучше объяснил,почему перемещение задницы гончарука в Лондон и обратно стоит 1000000 гривен.
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Нажимаешь на кнопку,тыц,и порохобот становится прохофобом.
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ага нажми ...ж... ды еще и на бабки вставят ))
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Надеюсь зебилам хоть молоко федоров видает.
Отмазивать такие заяви никаких нервов не хватит "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 466
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- Бла, бла, бла...
- Я такого не говорил!
- А я тебя так слышал!
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Ну и кретин... хотя что от него еще ожидать было
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Это он эстонцам рассказывал???!!!

Так в Эстонии действительно диджитализация, а в Зебиленде зеленые холуи Коломойского по телефону приказы прокуратуре и судам отдают.

Надо было ему нажать кнопку и дать эстонцам послушать, как Трубу прорвало.
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Диагноз товарища Саахова полностью подтверждается
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Это что кнопку нажал и Беня 5 лярдов сразу отдаст?)))
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Зеля, так то ж в Естонії. Там є суди та правоохоронні органи. А в нас суди корупціонер на корупціонері і корупціонером поганяє. А в правоохоронних органах ще хуже... Ото тільки хлопці які в окопах сидять та чуму кацапсячу сюди не пускають за що їм повага, хвала та низький уклін.
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Нажимаешь кнопку и твоей квартиры нет. Мечта рекетира.
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А вы наивно полагаете, что сейчас все эти данные хранятся на бумаге и в сейфах? LOL!!!
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ТОП корупціонери Швидше натискайте!
Лише за перший повноцінний місяць свого президенства - червень 2019 року - на діяльність президента України Володимира Зеленського з державного бюджету України було витрачено близько 77 мільйонів гривень.


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То может мы зря на гончарука с частными самолетами ругаемся? Он по сравнению с бубочкой как школьник со стоимостью обеда. ****,эра зубожиння пройшла.
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Доки ти не став президентом тільки ми в країні знали що ти клоун.
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Я за то чтоб нажимаешь кнопку и функции государства нет, а с ней и коррупции. Вообще - меньше государства - меньше коррупции...
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Боротьба з корупцією - топова тема. Якщо більше нічого не можеш, то починай боротись на всіх каналах з корупцією та сміливо розпочинай "полювання на відьом"!
В США Трамп почав передвиборчу компанію зі словами про збільшення боротьби з корупцією!
В Китаї кожен рік влаштовують показові страти корупціонерів!

І що?
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Дитя гастролює
Раніше Зеленський грався з молотком в сеймі Латвії! Сейм привітав бурними аплодисментами! (******* артисти овації)

"Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 720
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Що ви рівняєте?В Україні Бандитизм з 90-х,а в Естонії-Децентралізація з 90-х.Там Збори-це представницький орган одиниці місцевого самоврядування, що обирається на загальних, рівних і прямих виборах таємним голосуванням строком на чотири роки. Збори мають право вирішувати в рамках закону і в інтересах місцевих жителів всі питання, що входять до компетенції місцевого самоврядування. Місцеві самоуправління мають свій бюджет і право встановлювати і збирати податки та накладати повинності. Починаючи з 2002 року, в Естонії правом голосувати на муніципальних виборах володіють всі особи, які постійно проживають на території даного муніципального утворення.Україні ще до цього далеко,але цифрові технології Естонії реально можуть прискорити цей процес-Зеленський тут правий.
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а вот будет такой смартфон с кнопкой:
"ЗЕБЕньки нет" "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 1971
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