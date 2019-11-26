 "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні"

Про це він сказав під час виступу на цифровому форумі "Digital society sandbox" в естонській столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні віце-прем’єр-міністр України Михайло Федорів та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - зазначив він.
За словами президента, ІТ-фахівці України заслуговують мати цифрові можливості для кращого та зручнішого життя.
"Проект "Держава в смартфоні" полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніша, найпріоритетніша сьогодні задача для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку – і все: корупціонера немає. Це не вибух…", - додав глава держави.
Зеленський відзначив, що "глобальною" метою української влади є побудова країни з добре розвинутою цифровою економікою. "Наразі дехто називає законодавчий процес в Україні шаленим принтером, турборежимом через неймовірну кількість законів, які ми приймаємо. Це правда: ми за 2,5 місяці прийняли 82 закони. Це поліпшує бізнес-клімат в країні. Ми потрошечки боремося з корупціонерами, дуже серйозно", - наголосив президент.
Про це йдеться в даних PwC.
Порівняно з минулорічним рейтингом Україна втратила 11 позицій.
Це пояснюється, перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів та скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на бізнес в Україні.
Сам і самоліквідується, якщо труселя не
бряшані...
😂
😁
но это же Кот...не детский сад ...(коррупционеры в шоке...с кем им сталкиваться приходится)))
но мой не уступает.... правда фото своё не разрешает раздавать)))))
нет, я серьезно.
А ведь прав чертяка.
Чтоб новый дубль повторить,
Суфлёр мой умственно устал,
Как я он начал говорить...
Перемещая звезды
Каждую ночь тебе не до сна
Все это так серьезно
Я помню, я знаю
Ветер в твоих руках
Искусственным раем
Бредишь в своих мечтах
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
В шорохе капель ночного дождя
Зашифровал надежду
Выстроил мир, где ты у руля
Что ж ты не спишь как прежде
Скажи, почему ты
медлишь исполнить план
Считая минуты
Смотришь на пустой экран
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Ольгинские и Сколковские в первую очередь, Украина уже никогда не будет братской, даже восточная.
политики и дипломаты, президенты и премьеры - это не зрители и почитатели, это оппоненты и профессионалы... площадный уровень сказок-побрехеньок для детей не катит
Коли виступав Ющенко, то відчуття, що мовляє не про що; - друзі мої.
Коли виступав овоч, то так і ловиш на тому, що шльопери кругом, та геноцид нації...
Коли виступав Порошенко, то ніякого відчуття. Все по ділу і без протокольних шпаргалок.
Коли виступає Зе, то відчуття таке, що ось, от заплаче, заридає. Протокольні речі зі шпаргалки поперед усе. Від себе ніц ні слова... За те з тесли у фейсбуці, просто мега лектор.
Мона і на дупу-дав копняка і капець йому!!
и олигарха нет
Отмазивать такие заяви никаких нервов не хватит
- Я такого не говорил!
- А я тебя так слышал!
Так в Эстонии действительно диджитализация, а в Зебиленде зеленые холуи Коломойского по телефону приказы прокуратуре и судам отдают.
Надо было ему нажать кнопку и дать эстонцам послушать, как Трубу прорвало.
Лише за перший повноцінний місяць свого президенства - червень 2019 року - на діяльність президента України Володимира Зеленського з державного бюджету України було витрачено близько 77 мільйонів гривень.
В США Трамп почав передвиборчу компанію зі словами про збільшення боротьби з корупцією!
В Китаї кожен рік влаштовують показові страти корупціонерів!
І що?
Раніше Зеленський грався з молотком в сеймі Латвії! Сейм привітав бурними аплодисментами! (******* артисти овації)
"ЗЕБЕньки нет"