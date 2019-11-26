 Легендарний воїн "Азова" Дмитро Волонтирець (Волина) помер унаслідок інсульту. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азова."

У повідомленні зазначається: "Із невимовним болем повідомляємо, що у вічність відійшов боєць полку "Азов" Дмитро Волонтирець на псевдо "Волина". Азовець помер 25 листопада унаслідок інсульту. Близько тижня він боровся за життя у лікарні, проте хвороба, на жаль, виявилася підступнішою. Волині було 40 років. Вдома на нього чекали дружина та син.

Все своє життя Дмитро Волонтирець пов’язав із військовою справою: служив за контрактом у миротворчих військах за кордоном, зокрема в Іраку, до "Азову" у складі батальйону "Донбас" пройшов Іловайський котел та Дебальцеве. В "Азові" ж ніс службу з 2015 року, мав звання молодшого сержанта та був одним із засновників напрямку аеророзвідки у полку. Останні роки займав посаду начальника секції розвідки першого батальйону полку. Окрім розвідки, Волина мав неабиякий хист до саперної справи – був одним із кращих саперів "Азову". У 2019-му, за успіхи під час несення служби на Світлодарській дузі, зокрема за виконання успішної операції з просування вперед, Дмитро був нагороджений почесною відзнакою "За звитягу та вірність", нагрудним знаком "За доблесну службу", а також орденом "За мужність" 3-го ступеня. Останні дні перед непоправним він передавав свої знання побратимам – проводив курси з саперної справи на полігоні полку.

Волина був істинним патріотом своєї держави, любив свій підрозділ і був тут справжньою душею компанії. "Я сподіваюся, що колись вся армія стане такою, як наш полк, тоді нам не страшний будь-який противник", – говорив Волина в інтерв‘ю з передової пів року тому. "Нашу справу не закінчено, і якщо її отак кинути на півдорозі – навіщо тоді треба було все це починати?" – вважав азовець.

Полк "Азов" висловлює слова найщиріших співчуттів родині та друзям полеглого. На пам’ять про таких, як Волина, бійці "Азову" обов’язково здобудуть перемогу над ворогом. Ми закінчимо твою справу, брате! Пам’ятаємо!"