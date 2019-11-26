 Головним завданням СБУ є захист державної безпеки, - Баканов

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов на зустрічі з послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ми сподіваємося, що новий законопроєкт щодо реформи СБУ, розроблений Службою, забезпечить нам це в найкоротші терміни", - підкреслив він.

Відповідний законопроєкт, на думку Голови Служби, є збалансованим і конструктивним для того, щоб здійснювати оперативну роботу на сучасному рівні і якісно реагувати на всі ризики і загрози, які є в Україні з 2014 року.

"Нашим головним завданням є захист державної безпеки, і в цьому сенсі не може бути жодних компромісів", - зазначив Іван Баканов.

У відповідь Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану запевнив українську сторону в готовності до співпраці і кооперації в усіх необхідних Службі безпеки України питаннях.

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