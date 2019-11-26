 Головним завданням СБУ є захист державної безпеки, - Баканов

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов на зустрічі з послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Ми сподіваємося, що новий законопроєкт щодо реформи СБУ, розроблений Службою, забезпечить нам це в найкоротші терміни", - підкреслив він.
Відповідний законопроєкт, на думку Голови Служби, є збалансованим і конструктивним для того, щоб здійснювати оперативну роботу на сучасному рівні і якісно реагувати на всі ризики і загрози, які є в Україні з 2014 року.
"Нашим головним завданням є захист державної безпеки, і в цьому сенсі не може бути жодних компромісів", - зазначив Іван Баканов.
У відповідь Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану запевнив українську сторону в готовності до співпраці і кооперації в усіх необхідних Службі безпеки України питаннях.
Главной задачей СБУ является защита государственной безопасности ВРАЖЕСКОЙ РОССИИ? Да Бакланов?
Говорят, что готовы указы на новые назначения в СБУ. И они ожидаемо кошмарны.
Об этом рассказывает Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Итак, руководить следствием в СБУ будет бывший военный прокурор Константин Кулик. По одиозности и токсичности в военной прокуратуре он может соперничать только с Анатолием Матиосом. До переезда в Киев работал следователем харьковской прокуратуры, был знаком с Евгением Жилиным, создателем террористической организации "Оплот". До получения должности военного прокурора Кулик хотел стать антикоррупционным прокурором. Он подавал документы на соискание этой должности, но не прошел по конкурсу, подал три иска в суд по этому поводу. Как итог, Кулик получил постановление, отменяющее решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Антикоррупционной прокуратуре. Это решение поставило под сомнение итоги конкурса и создание НАБУ, как такового, но дело замяли.
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Перед назначением на высокую должность провел год в зоне АТО на должности начальника управления военной прокуратуры, при этом некоторые СМИ утверждают, что никакого отношения к военной службе Кулик не имеет, никогда и нигде ее не проходил.
До военной прокуратуры работал прокурором по надзору в соблюдении законов в транспортной сфере прокуратуры Киевской области, до этого - в Николаевской. В военной прокуратуре работал следователем по особо важным делам в подчинении у Владимира Жербицкого, заместителя Анатолия Матиоса. Своей стремительной карьерой Кулик обязан исключительно Анатолию Матиосу. И является его постоянным партнером по уголовным производствам, направленным на вымогательство. Однако, в определенный период Матиос разыграл «обидку» на Кулика и в нескольких интервью подчеркивал, что не имеет с ним ничего общего и вообще, Кулик - нехороший человек, хоть и профессионал.
Накануне выборов Президента Украины, Матиос, понимая, что шансы Порошенко переизбраться минимальны, «сдал» Кулика в аренду Коломойскому. К которому он летал в Израиль, а затем в Вене встречался с его юристами. Вскоре после этих встреч Кулик заявил о том, что против Гонтаревой, Ложкина и еще ряда лиц из окружения Порошенко открыты уголовные производства.
Таким образом, Анатолий Матиос удачно отложил яйцо в гнездо Коломойского и был вознагражден. Кулик станет начальником следствия. А там глядишь и Матиос зайдет в СБУ, тем более, что нулевая эффективность «лейтенанта Баканова» становится все более очевидной для Зеленского. Но «эффективность» Матиоса-Кулика пожалуй куда более опасна, чем туповатость Баканова. Эта парочка «загонит» любого, невзирая на любые законы. Был бы приказ или заказ.
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Кроме того, учитывая связи Кулика с Жилиным и прочими харьковскими сепаратистами нельзя исключать его вербовки российскими спецслужбами. Впрочем, кого сейчас это может напугать?
Второе планируемое назначение не столь скандально, но весьма убого. На «экономику» планируется поставить некоего Александра Якушева. Ныне заместителя начальника аппарата Головы. Известен сей благородный муж был тем, что в его обязанности кроме накрывания «полян» и мытья посуды входил просмотр видеозаписей из коридоров СБУ, чтобы выявить, кто к кому из зампредов заходит. И докладывать это Председателю.
Еще Якушев известен тем, что является мужем певицы Натальи Бучинской. Наталья - весьма частая гостья в РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Ездит по песенным делам и, по слухам, в гости к экс-министру МВД Николаю Белоконю, с которым ее связывает многолетняя дружба. Также известна тем, что в 2012 году подписала по заказу Банковой письмо с осуждением Юлии Тимошенко. Вобщем, надо полагать, семья вполне себе «региональная» и со связями в РФ. Но, повторимся, кого сейчас это волнует.
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А тем временем СБУ продолжает стремительный процесс разложения. Начальник ВБ и «ближайший» к Баканову Наумов отрядил в качестве гонца сотрудника «К» Вадима Сосиновича в региональные управления «К» с требованием ежемесячной дани в Киев. Сосиновича на этом задокументировали, доложили Баканову. Но Баканов никого наказывать не стал. Надо полагать, въехал в тему и часть дани предназначалась ему. Кстати, интересен выбор доверенного лица для такого деликатного поручения. О Вадиме Сосиновиче нам писали неоднократно.
«В ГУ «К» на должности офицера по особым поручениям трудится ВАДИМ СОСИНОВИЧ. Последний долгое время был правой рукой Андрея Кмиты в экономической контрразведке СБУ, однако в 2012 году был уволен лично Валерием Хорошковским за крышевание хищений в бюджете МОЗ, а также вымогание взяток с основных субъектов фармацевтического рынка.
В 2013 году Вадим Сосинович был назначен помощником заместителя главы СБУ-начальника Антитеррористического центра Владимира Тоцкого (находящегося по сей день в розыске). Сосинович непосредственно был автором операции по подавлению Майдана «Бумеранг», организовывал поджоги автомобилей активистов и «Автомайдана».
В 2014 году Вадим Сосинович был назначен помощником первого заместителя начальника СБУ Василия Грицака и отвечал в зоне АТО за организацию незаконных поставок товаров и продуктов питания в ОРДЛО. Его основная задача в рамках контрабандного офиса - получение своевременной информации о деятельности оперативных управлений ГУ «К», ее доклад Валерию Хорошковскому через Андрея Кмиту, в том числе о планируемых операциях по борьбе с контрабандой.
Кроме этого, на Сосиновича возложена задача расстановки приближенных людей в ГУ «К» и территориальные органы СБУ с целью построения жесткой вертикали подконтрольных людей как в Киеве так и в регионах для контроля контрабандных потоков.»
Шановний Василю Сергійовичу!
Вимушені звернутись та довести до Вашого відома важливу інформацію, яка стосується кадрового співробітника Служби Сосіновича В.О.
Довідково: Сосінович Вадим Олександрович (він же "Берія" (псевдонім отримав за візуальну схожість), він же "Сосік" (псевдонім отримав за те, що усі тематики, спілкування з "поважними" людьми та вирішення питань з ними по цим тематикам, "Сосік" замикав на себе, а оперативні співробітники-розробники, отримували "згідно прізвища людини про яку йде мова", але іноді їм посміхалась удача і вони отримували навіть грамоти).
Доводимо до Вашого відома, в той час коли Ви були в розпорядженні, а Сосінович В.О. працював під керівництвом Кміти А.Ф. (який його "підняв" та від якого він в потрібний йому момент відвернувся, про цей факт знає весь колишній Департамент, а також про це говорив Кміта А.Ф. на прощальній нараді усьому керівництву Департаменту) на посаді начальника 3 Управління ДКЗЕД, "Сосік" затримувався співробітниками внутрішньої безпеки СБУ на хабарі. Також "Сосік" неодноразово попадав під техніку, консультуючи підприємців, як їм уникнути правосуддя по оперативних справах співробітників СБУ. Також можна довго говорити про постійні розводки ним підприємців, яким він розповідав, що самий головний та усі питання потрібно вирішувати тільки з ним. Можна довго говорити про лобіювання ним Беніш GPS, які встановлювали по всім підприємствам країни, більшість з яких так і не почали функціонувати. При цьому усі справи зам'яли, а "Сосік" обійшовся нетривалим розпорядженням, після якого йому запропонували покерувати економікою в столичному Главку.
Там протягом року, він займався тим чим вмів, тим же, чим і в Департаменті, використовував оперативних працівників для розкладання додатків форми 5 до декларації з ПДВ в програмі Ай-2. Після чого демонстрував ці таблиці підприємцям та вимагав кошти за закриття питання, звісно ж по дружбі, тільки щоб допомогти. Підприємці, бачивши кольорові таблиці (заставляв співробітників купляти кольорові ксерокси за власні кошти), думали, що вони в активні розро
ПОНЯТНО !!!
Таке бомбалейло, такі викопні ракоцапи полізли, ніби тут цистерна стєкломоя перекинулась.
И да, у нас демократия, в Ростов, так в Ростов
Главная задача сбу ловить чертей!
Подожди. А крышевать?..
С тем же успехом можно было запостить новость о том что земля круглая.
Впевнений, вони хочуть, але поки стримують себе.
😁
Там главное в первом предложении: Реформа СБУ полягає в тому, що ми нарешті маємо почати ефективно діяти на упередження.
- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6765#.sKb7gOeu.dpbs
офф топ
Андрей Поинтковский
Увидеть Вия в Париже
22 ноября украинская телепрограмма «WATCDOG» представила фильм-расследование «Один Єрмак на два фронти: як помічник Зеленського в інтересах Росії працював». Фильм включал в частности моё небольшое интервью, в котором я повторил основные тезисы своей статьи «Господин продюсер», посвящённой личности теневого творца внешней политики Украины.
На следующий день Ермак, отвечая на настоятельные просьбы украинских СМИ дал официальный комментарий. «В Украiнi Є політики, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній. Тому я не дивуюсь інформаційним атакам на мене, найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене сильно збільшиться», - зазначив він. За словами Єрмака, увагу опонентів він привернув тому, що «докладає зусиль до завершення війни в Україні».
Ответ Ермака выдержан строго в русле масштабной длящейся уже почти год кремлевской спецоперации по обвинению Украины в развязывании войны на своей территории и снятию ответственности за агрессию с преступного путинского режима.
Той самой операции, которая привела на вершину власти в Украине таких людей как Ермак, Коломойский, Богдан, Зеленский.
Кстати, показательная деталь: Ермак объективно и без ложной скромности оценивает свою ключевую роль в этой замечательной бригаде единомышленников. Он же не отвечает критикам, которые збагачуються на войне, что он как помічник Зеленського всего лишь верно следует миролюбивому курсу всенародно избранного президента.
Наоборот, он горделиво подчеркивает, что именно он - Ермак - в своем личном качестве, а не как чей-то помiчник, «докладає зусиль до завершення війни в Україні».
Зеленский - актер, а не сценарист, и ему не пришла бы в голову блестящая мизансцена в Вашингтоне, когда Ермак, ломая все дипломатические протоколы, просто по-человечески совал Волкеру и Тейлору в лицо фальшивые фотки своих «убиенных» родственников и, с трудом сдерживая рыдания, «признавался», как он ненавидит «кровавого барыгу» Порошенко, развязавшего войну, и ни в чем не винит Путина. Дискредитировать Украину в глазах ее союзников, добиться ее изоляции на международной арене - важнейший элемент ермаковских зусиль.
Это устами Ермака Зеленский смачно целовал задницу Трампа, в чем посол Сондленд заверил президента США через полчаса после беседы с Ермаком один на один, на которую Ермак не допустил никого из сопровождавших Сондланда лиц.
Ермак прекрасно знал, что Трампу глубоко «насрать на Украину» и тем не менее упрямо тащил Зеленского на катастрофическое для Украины вмешательство во внутриполитическую жизнь США на стороне Трампа. Он, по требованию Джулиани, готовил выступление Зеленского на CNN 15 сентября, которое не состоялось лишь из-за скандала, разразившегося накануне в Вашингтоне.
Ермак, действительно, докладає зусиль и не малые на каждом этапе сползания Украины к самоубийственному для неё сценарию «воссоединения с ОРДЛО». «Воссоединение» с ОРДЛО" - это легитимация российского военно-террористического плацдарма в украинском правовом поле, ликвидация препятствий его расползанию на территорию всей Украины и уничтожение суверенитета страны.
Кремль и Ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, «малыми шажками», незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.
Это маршрут капитуляции Ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
«Формула Штайнмайера» так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трёх слов в ней - выборы на Донбассе - и подписи под этими словами украинской стороны.
Согласившись в принципе с проведением оккупантом «выборов» на оккупированной территории капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. А в Париже вся нормандская четверка будет ее дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется.
После 12 июля украинские руководители вынуждены теперь вечно в чем-то оправдываться, рапортовать Кремлю о выполнении его требований, заверять его и смиренно получать в ответ плевки и оскорбления за недостаточное рвение. Они превратились в классических «украинских экспертов» на российских телешоу.
Каждый раз, когда упрямился ли Леонид Кучма, начинал ли говорить о плане «Б» Вадим Пристайко, делала ли смелое заявление Дарка Олифер и тем самым возникала угроза маршруту капитуляции, над президентом немедленно нависала массивная фигура Ермака. Господин продюсер властно возвращал охраняемое им лицо на предписанную тому траекторию, физически сопровождая его в ту или иную точку маршрута (Золотое, Луганская etc.).
Фундаментальным шагом на пути к точке невозврата стало согласование Ермаком со своим кураторами в Москве секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
Об этом знаменательном событии торжествующе объявил 19 ноября заклятый враг Украины Алексей Чеснаков, идеолог кремлевской «мобилизационной партии», требующей полного уничтожения украинской независимости.
Чеснаков подчеркнул, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, «чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».
Каким же образом кремлёвскому суперагенту, подчинившему себе президента, удаётся проводить в жизнь замыслы Путина, Суркова, Чеснакова, не встречая массового сопротивления гражданского общества. А по той же причине, по которой 73% украинцев голосовали на президентских выборах за кандидата, обещавшего им мир, прекращение гибели людей. С трудом но допускаю, что Зеленский действительно тогда верил кремлевской (и своей собственной) пропагандистской машине, что в войне была виновата правившая в Украине «партия войны», а он Зеленский принесет стране мир.
Зеленский не получал мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на прекращение кровопролития на линии соприкосновения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.
И Ермак сегодня также утверждает, что он работает для «завершення війни в Україні». Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на «воссоединение с ОРДЛО».
Воссоединение с ОРДЛО - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украины. Это война, и, как откровенно формулирует напарник Ермака Чеснаков, присоединение Украины к ОРДЛО.
Давайте все-таки разберемся в семантике слова мир.
Справедливый мир - это возвращение Украине всех оккупированных территорий и суд над российскими военными преступниками и их украинскими пособниками.
Сегодня он невозможен.
Сегодня возможно перемирие: реальное прекращение огня на линии соприкосновения и возвращение Украине сотен её граждан, захваченных на оккупированных территорий в качестве заложников.
Именно за это, прежде всего, голосовали не 73, а 100% украинских избирателей.
Да, это замораживание конфликта, это новое Приднестровье, Южная Осетия, Кашмир, разделенная Корея…
Это плохой вариант. Но тот, который пытаются под разговоры о мире и возвращении (?!) Донбасса навязать Украине Путин, Ермак и безвольно примкнувший к ним Зеленский намного хуже. Представьте себе, если бы Южной Корее предложили сегодня объединиться с Северной при сохранении Ким Чен Ира, его армии и ядерного арсенала и ликвидации демилитаризованной зоны на 38-ой параллели.
Между прочим, даже в насквозь империалистической российской правящей верхушке нет сегодня единства по украинскому вопросу.
Мобилизационной партии, о взглядах которой говорилось выше, оппонирует партия умеренных империалистов, которые полагают, что цапцарапнув у Украины Крым и половину Донбасса, можно как бы «зафиксировать прибыль» и пойти на замораживание конфликта.
Жесткую отповедь «кремлевским капитулянтам» дал неистовый Чеснаков:
«Они хотят немедленно сбросить напряжение, им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на «похабный мир». Если они победят, то Россия проиграет. Мы, наоборот, хотим использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели - возвращения Украины в нормальное состоянии ближайшей к России нации. Как говорит Сурков, надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу».
Дальнейшая дискуссия кремлевских мудрецов продолжается уже не в публичной сфере. Цапцарапщики предупреждают холистов, что курс на «возвращение Украины Донбассу» подрывает позиции Зеленского, размывает его массовую поддержку, а в случае его очевидных шагов по пути капитуляции приведёт к выступлению против него большинства украинского политического класса и новому Майдану.
«Вот и замечательно!», отвечают им на всю голову долбанутые холисты. «Хаос в Украине как раз и даст нам шанс окончательного решения украинского вопроса и не только его. Как вам, батенька, например, такой casus belli: бандеровцы убили всенародно избранного Президента Украины? Пока ТрампНаш, МакронНаш, ЕрмакНаш надо использовать возникшее окно неограниченных геополитических возможностей!»
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До Парижа остались