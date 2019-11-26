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 Події, Суспільство
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Все про:ГПУ (3389) шахрайство (284)

 Шахраї хотіли отримати 1,5 млн євро за "сприяння" у призначенні на політичну посаду

У столиці викрито осіб, які обманом хотіли отримати півтора мільйона євро за сприяння в призначенні на політичну посаду.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Аферисти були затримані під час одержання частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро.

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Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже затримували шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і за 1,5 млн дол. обіцяв призначення директором держпідприємства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161919
 
 
 Топ коментарі
 
Вовочка, синку, поїхали кататися!

Мошенники хотели получить 1,5 млн евро за "содействие" в назначении на политическую должность - Цензор.НЕТ 9861
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а з чого взяли, що затримані шахраї, а не реальні посередники?
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Додому на Ростов

Estonians, you've made my day... Мошенники хотели получить 1,5 млн евро за "содействие" в назначении на политическую должность - Цензор.НЕТ 182
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что за политическая должность такая, за которую полтора лимона евро дают?
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так этот...преЗЕдент...видать)))))
(новый год скоро!...а они ж до новогодних чесов должны успеть...а то и тут и там - не разорваться ж)))))
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а з чого взяли, що затримані шахраї, а не реальні посередники?
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так от я і питаю, а з чого випливає, що вони шахраї, а люди від шмарклі?.....посередник також взяв би гроші
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Потому что статья взятка тяжелее. Брал посредник, теперь будет уверять что ищначально собирался обмануть и присвоить деньги. Мошенничество легче.
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можливо, але такі речі встановлюють в ході слідства, а не при затриманні
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А при Порошенко никого за такое не задерживали
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гандоны только и думают о воровстве... почему не открыть на эти деньги предприятие и не зарабатывать легально ???
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