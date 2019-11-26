 Шахраї хотіли отримати 1,5 млн євро за "сприяння" у призначенні на політичну посаду

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
Аферисти були затримані під час одержання частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро.
Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше правоохоронці вже затримували шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і за 1,5 млн дол. обіцяв призначення директором держпідприємства.
Estonians, you've made my day...
(новый год скоро!...а они ж до новогодних чесов должны успеть...а то и тут и там - не разорваться ж)))))