 Шахраї хотіли отримати 1,5 млн євро за "сприяння" у призначенні на політичну посаду

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Аферисти були затримані під час одержання частини грошових коштів у розмірі 750 тис. євро.

Читайте також: Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат. ФОТО

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже затримували шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і за 1,5 млн дол. обіцяв призначення директором держпідприємства.