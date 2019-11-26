 Російський дембель із Придністров'я намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин РФ намагався потрапити на територію нашої країни через пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

"Росіянин 1990 року народження віз у коробці різне радіотехнічне начиння: дві радіостанції "Kenwood", 4 антени, 13 флеш-носіїв та дев’ять сім-карт різних мобільних операторів, а також десять USB-шнурів і радіоприймач. Ще у нього виявили печатку "Зенітний полк", жетон з написом "ДМБ РФ". Іноземець повідомив, що служив у групі російських військ у Придністров'ї. Для чого їде в Україну, ще й з таким багажем, "дембель" не зміг відповісти", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці взяли у чоловіка пояснення і повернули його на територію Молдови.







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Через кілька годин після інциденту на пункті пропуску "завернули" ще одного чоловіка - далекобійника з Молдови. Він прикрасив кабіну георгіївською стрічкою, розмістивши її на сонцезахисній шторці під лобовим склом.

"Після проведення процесуальних дій співробітниками поліції прикордонники поставили в паспорт іноземця штамп про заборону в'їзду в Україну на 3 роки, з яким він і поїхав до Молдови", - повідомили в Держприкордонслужбі.