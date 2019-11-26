 Російський дембель із Придністров'я намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Громадянин РФ намагався потрапити на територію нашої країни через пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач".
"Росіянин 1990 року народження віз у коробці різне радіотехнічне начиння: дві радіостанції "Kenwood", 4 антени, 13 флеш-носіїв та дев’ять сім-карт різних мобільних операторів, а також десять USB-шнурів і радіоприймач. Ще у нього виявили печатку "Зенітний полк", жетон з написом "ДМБ РФ". Іноземець повідомив, що служив у групі російських військ у Придністров'ї. Для чого їде в Україну, ще й з таким багажем, "дембель" не зміг відповісти", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці взяли у чоловіка пояснення і повернули його на територію Молдови.
Через кілька годин після інциденту на пункті пропуску "завернули" ще одного чоловіка - далекобійника з Молдови. Він прикрасив кабіну георгіївською стрічкою, розмістивши її на сонцезахисній шторці під лобовим склом.
"Після проведення процесуальних дій співробітниками поліції прикордонники поставили в паспорт іноземця штамп про заборону в'їзду в Україну на 3 роки, з яким він і поїхав до Молдови", - повідомили в Держприкордонслужбі.
У РФ українця ув'язнили за звинуваченням у контрабанді деталей військової техніки
Проблема...
А молдоване к лаптям зачем ездят? Породу балалаечную улучшать? Дело безнадежное. У мордвы за столетия выработался устойчивый ордынский генотип. Их широкоскулые рябые бабы с сильно развитыми молочными железами иного не рожают, только рускае говно, зачатое в стекломойном угаре...
Я тебя не обидел???
Зебіли ж не дарма скасували заборону на в'їзд чоловіків з РФ.
Шо рашка уже всех наших отпустила? Обменять не на кого?
Ну наконец-то супершпиона поймали!!! А если у него еще было три коробки спичек - это вообще всемирный заговор. наверное там пограничники из леса были, которые и проводов никаких никогда не видели.. Идиоты!
Надо было пустить, а затеп посадить на 8-10 лет, с конфискацией.
Коротше - не бачу нічого кримінального. Напевно саме загрозливе - це жетони.
Стосовно ж другого - треба було йому спочатку цю ленту в дупу засунути, а вже потім завернути в Молдову.
Не пойму, почему Украина отпускает эту срань.. Это ж такой биологический материал для обменного фонда!
А потребовали возвращения из рф , снятого секретного оборудования катеров .
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https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/1412248388926277
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Возврата станции космической связи IRIDIUM с системой шифрования сигнала .
Блоки распознавания ( свой- чужой) .
Радиостанции Харис КВ с системой кодировки .
.Радиостанции Харис УКВ с системой шифрования сигнала.
Блоки ОССР,
Справка для ботов ;
Акт приема катеров и буксира.
https://storage1a.censor.net/images/7/8/c/a/78cafc93fad346798823189a14f4aeaa/original.jpg
Точно пророхоботы !
До речі, Україна вже оформила законодавчо вихід з "наблюдатєльнава камітєта", в якому вона була у Придністров'ї разом з московськими окупантами?
Наприклад, Україна відізвала свій підпис під цим документом ?
2. Контакти на території України?
3. Мета в'їзду?
4. Біометричні дані.
5. Мета ввезення (транзиту) апаратури.
6. Чому не було конфісковано апаратуру і не направдено на експертизу?
Тут, блін, в межах міста Києва у травні 2014 дівчина - тренер з велоспорту (татуйована хіпоза) самотужки затримала кацапа в автівці, напакованій радіоапаратурою (неподалік військової частини) і здала кому треба. А погранці вухами хлопають.
А дембелю можна шпигунство впаяти. Тільки для цього яйця потрібні. На флешки накачати інструкції, директиви фсб (чи гру), кілька фотографій наших військових частин і вуаля- готовий біоматеріал на обмін.