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Все про:Держприкордонслужба (2325) Молдова (489) Придністров'я (164)

 Російський дембель із Придністров'я намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили. ФОТО

Прикордонники не пустили в країну колишнього військовослужбовця РФ, який ніс службу в Придністров'ї, а тепер намагався потрапити в Україну з набором радіоелектронної апаратури.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин РФ намагався потрапити на територію нашої країни через пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

"Росіянин 1990 року народження віз у коробці різне радіотехнічне начиння: дві радіостанції "Kenwood", 4 антени, 13 флеш-носіїв та дев’ять сім-карт різних мобільних операторів, а також десять USB-шнурів і радіоприймач. Ще у нього виявили печатку "Зенітний полк", жетон з написом "ДМБ РФ". Іноземець повідомив, що служив у групі російських військ у Придністров'ї. Для чого їде в Україну, ще й з таким багажем, "дембель" не зміг відповісти", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці взяли у чоловіка пояснення і повернули його на територію Молдови.

Російський дембель із Придністровя намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили 01
Російський дембель із Придністровя намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили 02
Російський дембель із Придністровя намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили 03

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Через кілька годин після інциденту на пункті пропуску "завернули" ще одного чоловіка - далекобійника з Молдови. Він прикрасив кабіну георгіївською стрічкою, розмістивши її на сонцезахисній шторці під лобовим склом.

"Після проведення процесуальних дій співробітниками поліції прикордонники поставили в паспорт іноземця штамп про заборону в'їзду в Україну на 3 роки, з яким він і поїхав до Молдови", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161918
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати, а как вообще русаки попадают в приднестровье, через какие границы.
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Його треба було заарештувать і посадить на 20 років. Просто так. Як вони роблять.
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А чому досі потяг Львів - Москва їздить без порожніх місць?
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Чисто здрасте! Всю жизнь человек будет плеваться!
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какая сногосшибательная новость! Надо же такое..
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Кстати, а как вообще русаки попадают в приднестровье, через какие границы.
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в том-то и вопрос. Какая авиация, если украинское воздушное пространство для лаптей закрыто. Молдавские самолеты? И приземляются в приднестровье??? Прям не знаю, что и ответить. Итак, кто точно знает, как руская мразь попадает к приднестровским сепарам
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Через Украину? Шота не верится. Тем более, до прихода дегенерата-шута въезд лапотным самцам кацапа был, практически, ограничен возрастом... и? Никто не знает ответ...
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Через Румынию? Но они ж в Кишинэо приземлятся. А там шо, такие кретины, что разрешают пребывать оккупантам на своей территории???
Проблема...
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Угу, они через Румынию и летают. Самолет из Кишинева в Москву летит больше 3 часов, за это время до Лондона можно долететь. А разрешают они оккупационной армии находиться на своей территории потому, что в свое время у них была своя "формула Штайнмайера" и политики тоже обещали "мир любой ценой, но красные линии переходить не будем". Кацапы как раз всё нужное для себя в эту формулу и вписали. За 25 лет в этом мире ничего не изменилось, и идиоты-политики, которые верят, что могут выторговать мир в войне с Россией - не поменялись тоже.
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....офицеры и контрактники только через аэропорт Кишинёва. Срочников из кацапии там нет. Могут перемещаться самостоятельно через Украину, как граждане кацапии, но как гражданские.Т.е скрывают свою пинадлежность к кацапской армии. Но все ротации только авиацией и только через аэропорт Кишинёва. И только рейсовыми самолётами. Не военными и не транспортными. Но Молдова без всяких напрягов поставляет кацапсинам и топливо и продовольствие и энергоснабжение. Через Украину транзита военного обеспечения для Приднестровья нет. Аэропорт Тирасполь закрыт наглухо. Ни одного самолёта с момента окончания войны там не садилось.
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Как ты говоришь "русская мразь" туда практически не летает (3.40 в полете), и не ездит. Едут в основном молдавские заробитчане, коих у "российской мрази" работает 500 000 человек, при населении, с детьми и стариками - 4,5 млн человек. В войсках ПМР, служат 99% местные, и ротация не требуется.
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Я говорил "руская мразь" без удвоенного "с"... а ты их записываешь через ****** ass... в принципе, тоже неплохо...
А молдоване к лаптям зачем ездят? Породу балалаечную улучшать? Дело безнадежное. У мордвы за столетия выработался устойчивый ордынский генотип. Их широкоскулые рябые бабы с сильно развитыми молочными железами иного не рожают, только рускае говно, зачатое в стекломойном угаре...
Я тебя не обидел???
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Не надо "ля-ля", весь командный состав - кацапский. И он таки ротируется. Лугандон у нас тупо делается по кальке Приднестровья, кацапы никогда не меняют тактику, если она один раз принесла успех.
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КИШИНЕВ. Междк Молдовой и ПМР, молдавских КПП нет
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А у молдаван была своя "формула Штайнмайера". Их тоже с Приднестровьем в свое время некисло так нагнули. И, как не горько это признавать, Украина принимала в этом самое деятельное участие. Одно из требований, которое Молдова обязалась исполнять, был беспрепятственный транзит из аэропорта Кишинева кацапов и их прихвостней, вдобавок даже со штатным оружием. Но дембель видно решил, что самолет - это очень дорого и решил рвануть автобусом.
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Це приклад, куди поділися унітази з наших катерів!!!
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Чому взагалі кацапів пускають до Україні?Шо Поця ****,шо Зеля.
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Виглядає наче сарказм . Ваша влада здає Україну ворогу , ваша брехлива зекоМАНДА капітулює перед ворогом .

Зебіли ж не дарма скасували заборону на в'їзд чоловіків з РФ.
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А була така заборона? Це було, коли рік тому воєнний стан ввели. На місяць
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У мене теща два роки тому, померла, так син з Росії приїхать не зміг... І не наші "не пропустили, а звідти "не випустили"... Думаю, це, не "відмазка" була, бо і від іших, подібне, чув...
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У меня родаки в Белгороде.Уже пенсы.У них мать доживает ( 88лет)на Харьковщине.Панически боятся нашей молодёжи ,особенно ПС и НК.Приходится встречать и сопровождать.И это правильно!Хорошая у нас Молодёжь!. Правильная.За исключением наркоманов.
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Ну не знаю, у моей соседки бабушки сын живет в Красноярске, раз или когда два раза в год приезжает без проблем
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А чому досі потяг Львів - Москва їздить без порожніх місць?
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Чумадан-вокзал-рассея, чув таке ? От багато людей користуються нагодою, це по-перше, а по-друге зараз квитки продають до 100% наповнення, а тыльки потым ынший вагон ставлять на продажу мысць, коли ж не продалися мысця, порожны вагони просто не чыпляють
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средства связи на унитаз обменять хотел ... самая желанная вещь для руского дембеля
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может ,немного и перегиб,но с маскалями ,только ,так и нужно поступать
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Його треба було заарештувать і посадить на 20 років. Просто так. Як вони роблять.
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А яка підстава? Украв? Де? Злочин вчинений на території Придністров"я. Це територія України? Ні... А от провезення "незадекларованого" - адмінправопорушення, вчинене в момент перетинання кордону України... За що і "розвернули" назад... Хай тепер його "цілують" його командири...
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Не перегиб, а може він їхав під видом дембеля , а по дорозі забере флешки у кого треба і кому треба щось передасть , радіостанції, наприклад, чи те, що під них замасковано?
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ну...оборудование так себе... а вот что через Украину перся - лопух...важнее именно по этому задержать и...подумать - годится ли это говно на обмен? или выпереть сраной метлой...
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А пропустить , а потом на территории за контрабас спец оборудования взять - мозгов не хватило или яиц?!!!
Шо рашка уже всех наших отпустила? Обменять не на кого?
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всегда можно обменять на политзаключенного
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а также десять USB-шнуров//

Ну наконец-то супершпиона поймали!!! А если у него еще было три коробки спичек - это вообще всемирный заговор. наверное там пограничники из леса были, которые и проводов никаких никогда не видели.. Идиоты!
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10 шнурків це вже товарна партия, явно не для себе, нехай оформляє транзит або розтаможку
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Ну и ТЫПИЛЫ!
Надо было пустить, а затеп посадить на 8-10 лет, с конфискацией.
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Дідько - звичайні цивільні радіостанції. Скорш за все - на цівільні ж частоти. Може він планував далекобійником працювати - вони, як і таксисти, якраз подібні радіостанції використовують. Про зарядки до них, антени, флешкі і USB-кабелі взагалі мовчу.
Коротше - не бачу нічого кримінального. Напевно саме загрозливе - це жетони. Російський дембель із Придністров'я намагався ввезти в Україну радіоустаткування, його не пустили - Цензор.НЕТ 6632
Стосовно ж другого - треба було йому спочатку цю ленту в дупу засунути, а вже потім завернути в Молдову.
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позорище. гражданские рации, которые может купить любой школьник. Единственное что оправдывает таможню, так то, что это русский оккупант. Только вопрос: как это русское чмо ехало через Украину к себе на РФ? Зебобики вообще нюх потеряли?
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.. судя по написанному.. кацапсина попыталась попасть в Украину и т.к оно военное ...его и повязали. А так он должен был через Кишинёв пилить в срань кацапскую. Но имея с собой эти станции поняло..что в самолёт не попадёт...а учитывая природный кацапский идиотизм...попробовало наземным транспортом и через Украину.. Тут всё просто!!))))
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радиоприемник........ Наверное голос Москвы слушал.....
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должен сидеть в кутузке рускай дембель. Сидеть и думать, уволили ли его год назад или он пал смертью храбрых в Праге 68го года...
Не пойму, почему Украина отпускает эту срань.. Это ж такой биологический материал для обменного фонда!
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Елементарно. надо було б його посадить, а носії перевірити на приховані файли,на шифровані, на гібридні, на приховані розділи чи отформатовані в незрозумілі стандарти, чи видалена таблиця розміщення файлів, або коли виглядая файл як фото, а там зашита інформація, та ще й шифрована
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Тобто, якби нічого такого підозрілого не віз, то "пажалтє, гаспадін фашистський окупант, к мамкє через нашу територію"? То чого тоді дивуватися недружнім акціям з боку Молдови, якщо такі були чи будуть.
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Вы бы лучше не радиостанции "Kenwood", 4 антенны гражданские конфисковывали и об трусах боцмана и дырявом унитазе пять дней тему терли .
А потребовали возвращения из рф , снятого секретного оборудования катеров .
*****
https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/1412248388926277
.
Возврата станции космической связи IRIDIUM с системой шифрования сигнала .
Блоки распознавания ( свой- чужой) .
Радиостанции Харис КВ с системой кодировки .

.Радиостанции Харис УКВ с системой шифрования сигнала.
Блоки ОССР,
Справка для ботов ;
Акт приема катеров и буксира.
https://storage1a.censor.net/images/7/8/c/a/78cafc93fad346798823189a14f4aeaa/original.jpg
Точно пророхоботы !
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Ну как на дембель и без воровства? Не по русски это.Знаменитог Кузю,у которого всего один котёл работал вместо девяти по прибытии из Сирии в Мурманск на буксире был разграблен своими же матросами.Осудили нескольких за кражу радиодеталей на золото на 1,4 миллиона рублей. а потом другие ,всем известные события.Кузя - знатный бандеровец, на службе Кремля!
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На яких підставах цап знаходився у Республіці Молдова? Чому його не заарештували?

До речі, Україна вже оформила законодавчо вихід з "наблюдатєльнава камітєта", в якому вона була у Придністров'ї разом з московськими окупантами?

Наприклад, Україна відізвала свій підпис під цим документом ?
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Ничего особенного, вот если бы вёз унитазы тогда другое дело.
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1. Чи було проведено повний допит - місце служби, номер в/ч, прізвища командирів, службові обов'язки затриманого?
2. Контакти на території України?
3. Мета в'їзду?
4. Біометричні дані.
5. Мета ввезення (транзиту) апаратури.
6. Чому не було конфісковано апаратуру і не направдено на експертизу?
Тут, блін, в межах міста Києва у травні 2014 дівчина - тренер з велоспорту (татуйована хіпоза) самотужки затримала кацапа в автівці, напакованій радіоапаратурою (неподалік військової частини) і здала кому треба. А погранці вухами хлопають.
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Далекобійник депіл. Якщо їхав із замовленням, то влетів він на копійчину немаленьку)
А дембелю можна шпигунство впаяти. Тільки для цього яйця потрібні. На флешки накачати інструкції, директиви фсб (чи гру), кілька фотографій наших військових частин і вуаля- готовий біоматеріал на обмін.
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Эти р/ст выпускаются только на гражданские частоты, 27мгц. Жетон вообще сувенирный, ни в одной стране мира такого формата в армии не существует. Печать проходная, такими опечатываются мастикой (кусок пластилина и веревочка) все, что открывается по несколько раз на дню, но не может оставаться без присмотра. Короче, ЕДИНСТВЕННАЯ вина- то, что кацап. А для погранцов- позорище выставлять такое себе в актив...
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Судячи з довжини антени то рації до 5вт на СВ діапазон , на який ніяких ліцензій непотрібно . Вільна продажа і вільне користування .
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Та не. Это модель ТК-F8 с выходной мощностью до 7 вт. Диапазон согласно заводскому паспорту UHF 136-174МГц / 400-480МГц в зависимости от предназначения. СВ трансиверы такими не бывают, да и тактический радиообмен в св диапазоне нецелесообразен.
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Не ну не дебилы? Пустили бы , оборудование изьяли и под жопу коленом назад в приднестровье
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А чего там брать, один хлам. Было бы что то хорошее отобрали б молча.
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У меня целый мешок(из под картошки) подобного барахла собрался, может кому надо?
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З далекобійником поступили правильно, а москаля потрібно було повісити.
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30 летний дембель ? сколько в рашке служат 12 лет ????
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гнать их из всех цивилизованных мест...
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порохоботи, а вы в курсе что ротация кацапстанских войск в приднестровье по сей день идёт поездами по территории Украины.
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