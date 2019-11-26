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 Політика України, За кордоном
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Все про:омбудсмен (225) Донбас (13832) Євросоюз (2704)

 Україна запропонувала зібрати трьох омбудсменів з прав людини з РЄ, ЄС і ООН для оцінки ситуації в Криму і на Донбасі

Представник України при Євросоюзі Микола Точицький пропонує зібрати трьох омбудсменів із захисту прав людини з Ради Європи, Європейської комісії та Організації об'єднаних націй для оцінки ситуації в Криму та Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку пропозицію він озвучив у вівторок у Страсбурзі в Європейському парламенті під час зустрічі групи депутатів з українським режисером і громадським діячем Олегом Сенцовим.

"У нашій місії (місії України при ЄС) є пропозиція провести зустріч трьох омбудсменів з прав людини - із Європейської комісії, з ООН і Ради Європи - нехай вони обговорять разом із нами та подивляться, які інструменти можна використовувати навіть не побувавши у Криму, на Донбасі. Вони мають право підготувати доповідь. Вони мають знати, скільки людей вже перебуває у в'язниці тощо", - повідомив Точицький.

При цьому він звернув увагу, що останнім комісаром із захисту прав людини Ради Європи, який відвідував Крим, був Нільс Мужніекс, який обіймав цю посаду з 2012 до 2018 року. Нині цю посаду обіймає Дуня Міятович.

"Комісар з прав людини не має потреби в жодному дозволі від держави-члена, щоб поїхати та подивитися на ситуацію. Єдиним комісаром, який це зробив у 2014 році, був Мужніекс. Нині у нас новий комісар, яка може, не питаючи дозволу, просто задекларувати намір відвідати Крим через територію України та Донбас, і виконати покладений на неї мандат", - пояснив Точицький.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161916
 
 
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Окупований Крим, окупований Донбас, сотні полонених. «Вєрнітє озброєння з кораблєй» Мєрзость.
Куди ж та борзость поділася «я потрєбую вєрнуть Крим і компенсацію». Шо, потрєбовал, янєлох хєров?
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Хух... я вже подумав зібрати їх на одному перехресті...
Це точно безпечно, три омбудсмена в одному місці?
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Что вам даст мониторинг прав человека во время войны и под оккупацией, займитесь лучше возвращением оккупированных земель а не трусов и металлолома.
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А они реально туда поедут ? В смысле в Крым и Донбасс. Или из Киева будут "мониторить" ?
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читайте внимательно "В нашей миссии (миссии Украины при ЕС) есть предложение провести встречу трех омбудсменов по правам человека - из Европейской комиссии, из ООН и Совета Европы - пусть они обсудят вместе с нами и посмотрят, какие инструменты можно использовать даже не побывав в Крыму, на Донбассе. "
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