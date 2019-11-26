 Україна запропонувала зібрати трьох омбудсменів з прав людини з РЄ, ЄС і ООН для оцінки ситуації в Криму і на Донбасі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку пропозицію він озвучив у вівторок у Страсбурзі в Європейському парламенті під час зустрічі групи депутатів з українським режисером і громадським діячем Олегом Сенцовим.

"У нашій місії (місії України при ЄС) є пропозиція провести зустріч трьох омбудсменів з прав людини - із Європейської комісії, з ООН і Ради Європи - нехай вони обговорять разом із нами та подивляться, які інструменти можна використовувати навіть не побувавши у Криму, на Донбасі. Вони мають право підготувати доповідь. Вони мають знати, скільки людей вже перебуває у в'язниці тощо", - повідомив Точицький.

При цьому він звернув увагу, що останнім комісаром із захисту прав людини Ради Європи, який відвідував Крим, був Нільс Мужніекс, який обіймав цю посаду з 2012 до 2018 року. Нині цю посаду обіймає Дуня Міятович.

"Комісар з прав людини не має потреби в жодному дозволі від держави-члена, щоб поїхати та подивитися на ситуацію. Єдиним комісаром, який це зробив у 2014 році, був Мужніекс. Нині у нас новий комісар, яка може, не питаючи дозволу, просто задекларувати намір відвідати Крим через територію України та Донбас, і виконати покладений на неї мандат", - пояснив Точицький.

Читайте також: Денісова передала омбудсмену Туреччини Малкочу список українців, незаконно утримуваних Кремлем