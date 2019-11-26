EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  86  5
Все про:діти (1736) Міносвіти (538) Новосад (45)

 Питання дошкільної освіти та раннього розвитку мають бути пріоритетом для уряду, - Новосад

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад вважає, що уряд має приділити пріоритетну увагу питанням дошкільної освіти та раннього розвитку українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б хотіла, щоб дошкільна освіта та ранній розвиток стали пріоритетом урядової політики. Ми не можемо ігнорувати той період життя маленької дитини, коли формується психіка, світ і розуміння себе в ньому, тільки тому, що цей рівень освіти є питанням місцевої влади", - сказала Новосад.

Міністр зазначила, що результати дослідження показують, що учні, які відвідували установи раннього розвитку дошкільної освіти, мають кращі результати в майбутньому.

Також Новосад додала, що важливо для країни розвивати альтернативні формати догляду за дітьми, що дозволить жінкам працевлаштуватися.

Читайте також: Українські школярі вивчатимуть медіаграмотність, - Новосад

"У нас близько 4 млн жінок, які сидять вдома тільки тому, що немає адекватної системи раннього розвитку дошкільної освіти", - зазначила вона.

У свою чергу, заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іоанн зазначила, що у світі в цій сфері вже є безліч хорошого досвіду і ефективних кейсів, які можна адаптувати і впроваджувати в Україні.

"Але перше, з чого нам потрібно почати - це стратегія. Це те, що ми вже зараз будемо робити в школах разом із МОН, а саме погоджувати стратегію "Цифрова школа". І я думаю, що наступним важливим кроком буде узгодження стратегії раннього розвитку", - додала вона.

Також читайте: Є можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161909
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Господи, когда уже закроют эту дурочку?
 показати весь коментар
 
 
Уже просто надоели ..... Поднимите зарплаты преподавателям !!!!
 показати весь коментар
 
Образование действительно хромает. Если так и дальше пойдет, то не то что за клоуна, а за табуретку проголосуют.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору