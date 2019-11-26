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 Спорт, За кордоном
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Все про:МОК (63) Росія (21276) санкції (2428) WADA (1)

 МОК заявив про підтримку санкцій WADA проти РФ: "Відповідальність несе російська влада"

Міжнародний олімпійський комітет виступив із заявою про підтримку санкцій Всесвітнього антидопінгового агентства щодо Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликає WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і зробити подальші дії відповідно до антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті", - йдеться в заяві.

Водночас МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях "чистим" російським спортсменам.

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"Російська влада несе відповідальність за збереження цілісності московських даних ... МОК знову звертається до російської влади з проханням надати автентичні дані московської лабораторії. Їх надання дозволить покарати винних і захистити тих, хто не винен. Тільки таким чином можна захистити від підозр нове покоління "чистих" російських спортсменів", - переконані в МОК.

"Ми сподіваємося, що справедливість нарешті переможе і будуть введені повні і застосування відповідних санкцій", - йдеться в заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161908
 
 
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пусть пропустят олимпиаду, ничего страшного. в следующий раз подумают лишний раз как допинг кушать.
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Да ничего они не пропустят, просто будут под нейтральным флагом, им не привыкать.))
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Там всё на уровне системы. Если ты допинг не кушаешь, то тебя просто не возьмут в команду.
Собственно за это и столь суровые в мире спорта санкции.
Я вообще не припоминаю такого позора с другими командами.
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В то же время МОК поддержал идею WADA позволить выступать на международных соревнованиях "чистым" российским спортсменам.

Чистые - это те, кого ещё не управились поймать.
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Чистый русский спортсмен - у кого был персональный ФСБшник, который за него писял в пробирку
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Классная работа. И ответственная. Имидж России, можно сказать, у чувака между ног..
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походу в мок пробрались бандеровцы и русофобы
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Правильно, нужно уничтожить свинособакский спорт. Унтерменши кацапские не могут соревноваться честно, так лишняя хромосома мешает
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Не завадило би, щоб Президентом можна було стати лише після перевірки у WADA.
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проведут свою , альтернативную спортивную движуху со всякими там мозамбиками , сириями , беларусью ... где можно употреблять всё без ограничений , в том числе тяжёлые и лёгкие нарковещества ...весёлый движ может получиться
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***
и только пробежав после финиша еще три круга
победителя наконец-то попустило
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Это старая история или новая история?
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