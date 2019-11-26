 "Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Українська громада запевнила, що вірить в євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину", - запевняють у пресслужбі.
"Повертайтеся в Україну, починайте роботу, піднімайте виробництво. Приєднуйтесь до нас!" - звернувся до представників діаспори Володимир Зеленський.
"Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна - світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами", - сказала представниця української громади Лідія Лані.
Також президент разом із дружиною вшанували пам'ять полеглих за незалежність Естонії. Президентське подружжя поклало квіти до Монументу перемоги у війні за незалежність. Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомили в пресслужбі.
И тада кааааак ломанут!
😂
- Вы должны быть патриотами своей страны, Европа и НАТО, Америка - фу, СНГ - гуд!, резюмировала зеленая обезьяна, марионетка олиграхата.
Так держать, порохоботы!
Без тебя разберемся в своей стране
вот когда погоним зелеНУю паадаль+ ватную и вступи в ЕС И НАТО тогда может подумают.
А смысл?
Что в понимании этого чувачка означает "поднимайте производство"？
Он их директорами заводов всех назначит....главными инженерами？или как？
Или он их токарями и сварщиками зовет？
Бабушка ушла в опозицию..вот он и запел по другому...
Доведеться дійсно педалі крутити
Лучше бы конечно пистолет подарили...что бы было чем...когда придет время...
Подарунок вказує як відносяться до Зельцмана - клоун на лісапете.
О.Бендер.