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 Політика України
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Все про:діаспора (147) Зеленський (3665) українці (1221) Естонія (278)

 "Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з українською діаспорою під час візиту до Естонії закликав етнічних українців повернутися на історичну батьківщину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Українська громада запевнила, що вірить в євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину", - запевняють у пресслужбі.

"Повертайтеся в Україну, починайте роботу, піднімайте виробництво. Приєднуйтесь до нас!" - звернувся до представників діаспори Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед. ФОТОрепортаж

"Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна - світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами", - сказала представниця української громади Лідія Лані.

Також президент разом із дружиною вшанували пам'ять полеглих за незалежність Естонії. Президентське подружжя поклало квіти до Монументу перемоги у війні за незалежність. Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомили в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочався офіційний візит Зеленського до Естонії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161904
 
 
 Топ коментарі
 
Возвращайтесь в Украину, поднимайте Бенино благосостояние!
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люди прийшли на клоуна подивитися "Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии - Цензор.НЕТ 5594 а воно якусь несмішну фігню несе
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ага счас, успевай принимать на 150 дол в месяц
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сч бойко приедет вставит вам . в основном украинцы Эстонии , всегда голосовали за партию регионов на последних выборах победил бойко )))))
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Нє, нада шоб Свин призвал!
И тада кааааак ломанут!
😂
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Воно ще більш ембіцильне ніж я вважав.
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Земляки! Коломойский, Пинчук и прочие олигархи просили передать вам, чтобы вы возвращались в Украину и подымали производство олигархов за зарплату 150 долларов в месяц, а не подымали экономику еврогеев, буржуев поганых - сказал Зеленский.
- Вы должны быть патриотами своей страны, Европа и НАТО, Америка - фу, СНГ - гуд!, резюмировала зеленая обезьяна, марионетка олиграхата.
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Плюсую агульно всю соевую ботоферму за "дурень", " что он мелет" и т.д.! Прекрасная оценка пятилетнего правления Порошенко - всех его реформ и достижений.
Так держать, порохоботы!
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Иди в свою БелоРосию критикуй своего преза.
Без тебя разберемся в своей стране
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*****! Эстонцы, до слез!) Спасибо, что не пианино блеать.
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Мне кажеца он не такой уж дурак. Похоже на осознанный тролинг. Всё он прекрасно понимает что никто в здравом уме в этот беспредел на 200 баксов зарплаты не поедет, но специально тролит своих ЗЕбилов.. божья роса так сказать..
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дебил продает предприятия оставшиеся, а вы приезжайте поднимайте производство....клован
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Ты Идиот Торчок! Я уехал из страны в 35 13 !!! Лет назад, потому что было тоскливо еще при Ющенко.А 2010 когда избрали твоего лучшего донецкого друга Овоща в Президенты я на одеом из форумов написал- идет полное разрушение Украины. Ты хочешь чтобы я вереулся, и начал " поднимать" производство с такими кредитными ставками, полицией, судами, олигархатам- каганатом и т.д. Вова, я могу вернуться в том случае, когда ты будешь сдавать Украину ***** и тебя вместе с твоей шоблой Лигасмеховской и 95 квартальной, и прочую Вату наконецто начнут на столбах вешать! Как я еще будучи в военном училище при Союзе в разговорах с однокурсниками предлагал делать с коммуняками и комсомольцами! Но и тогда не послушались мудрого совета- теперь эти все Медыедчуки, Портновы рабиновичи и Коломойские, Кучмы и т.д. при власти.
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Зеля, учителя уже пол года ждут зарплату по 4000$...Вопрос Когда?😄
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Я сьогодні вже порахував - те, що кабмін видав вчителям, це пристойна зарплата 4000 дол кожного 77-го місяця року.
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при таком идиоте презе никто точно не приедет!
вот когда погоним зелеНУю паадаль+ ватную и вступи в ЕС И НАТО тогда может подумают.
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Похоже сильно много народу свалило, и при кловуне побежали ещё быстрее, а бородатой бабушке по зарез нужны халявные рабы на свои заводы. Ато кловун куда не приедет везде всех просит возвращаца...уж очень не хочеца бородатой бабушке платить высокие зарплаты, срочно нужна бесплатная рабочая сила за жрачку.
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"Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии
А смысл?
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Це типу - приїжджайте до мене на дачу на прополку картоплі... на шару.
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Ог уж эти совковые лозунги...😀
Что в понимании этого чувачка означает "поднимайте производство"？
Он их директорами заводов всех назначит....главными инженерами？или как？
Или он их токарями и сварщиками зовет？
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в смысле складывать битый кирпич, после приватизации 700 гос предприятий...
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Можна і повернутись. Але що там з корупцією, Вовік? Є засуджені до реальних строків ув'язненя топ-чиновники? Є якісь зруйновані корупційні схеми? Бо на митниці Нєфьодова корупція збільшилась, а надходження зменшились за останні місяці на 70 млрд. гр. Що робить в міністерстві економіки дебіл Милованов? Чому з монофракції Зеленського було виключено Скорохід і Полякова? Може пан Зеленський думає, що люди в Естонії не вміють користуватись інтернетом? Чи може ці панове не володіють українською, або російською? Або не бачать статистику, за якої з України Зеленського останні інвестори втікають?
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Браво, Иван! Мы с тобой впервые (?) на одной волне! Единомышленники!!!
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😀Ванюша у нас йулек...и своего мнения не имеет...он так как бабка Йуля скажет...
Бабушка ушла в опозицию..вот он и запел по другому...
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Шо,шо?А 5 місяців тому ти тут за зєлю жопу рвав.Писав як бєня спас Україну і т.д.Палітічєская прастітутка. "Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії - Цензор.НЕТ 6508
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А ты условия создал для их возвращения?
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Скоро вовик кассовые аппараты все фопы поставят...и обьемы производства у них взлетят до небес...😀...ты ведь на это рассчитывал когда твое зеленое стадо закон принимало？
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Це така шутка юмора.В країну де президент-ватний клоун,депутати-хабарники,судами керує портнов,бєня робить шо хоче і т.д.
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І знову поломка президентського борта

Доведеться дійсно педалі крутити "Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії - Цензор.НЕТ 2358
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Велосипед уже есть...именной...😀
Лучше бы конечно пистолет подарили...что бы было чем...когда придет время...
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Перископ від литовців вже був. Тепер велосипед від естонців. Якщо вчасно не зрозуміє натяків, наступним подарунком будуть накладна борода і депілятор. "Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії - Цензор.НЕТ 5031
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Ну добре, давайте будемо справедливими! Поїхав през за наші гроші в Естонію. Мене цікавлять результати візиту. Що презедент України привіз нам з Естонії крім велосипеда і банки меду?
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Чому всі мовчать? Велосипед - іменний, а меду на всіх не вистачить. Тобто гроші пущені на вітер, клоун з ледьою протрусили новими обличчями за наш рахунок і Вовка має право "пропасти" на пару-трійку днів. Він втомився.....
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Заклик який кинув. Вони посміялися.
Подарунок вказує як відносяться до Зельцмана - клоун на лісапете.
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Та тут желающих на 150 долл. полно, самим места нет, а он с диаспоры зовет! Очереди стоят , на работу не устроишься, а он чужих кличет...
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Невже є такі хто йде працювати на фулл-тайм за 150 баксів?
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"Толковый парнишка! Лозунгами шпарит!"
О.Бендер.
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когда слова и дела не совпадают о чем еще можно говорить там люди все отслеживают и сотрясение воздуха вызвают у них скептические улыби
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Вовочка целый год был хорошим мальчиком, хорошо кушал, носил шапочку, слушал маму Римму и бабушку Беню, и получил к Новому Году велосипед, а ты и дальше смейся с него, порохобот несчастный
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надо не производство поднимать, а реализацию
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