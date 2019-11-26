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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (494) Нафтогаз (648) Росія (21276) Коболєв (190)

 Україна рівно 4 роки не купує газ у Росії, - Коболєв

Україна позбулася газової залежності і вже 1460 днів не імпортує газ із Росії для власних потреб.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який ми купили у "Газпрому". П'ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили поставки блакитного палива з Європи", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в 2013 році залежність від Росії перевищувала 90%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов

"Сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%). Нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями – позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ", - підкреслив Коболєв.

Він зазначив, що реверс - це проміжний результат. Це дієвий ринковий механізм, але Україна може більше.

Внутрішнім видобутком забезпечено близько двох третин потреб українських споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

"Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники. Однак щоб швидше позбутися потреби в імпорті енергоресурсів, маємо запроваджувати технології енергозбереження та зменшувати споживання газу", - підсумував Коболєв.

Україна рівно 4 роки не купує газ у Росії, - Коболєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161902
 
   
 Топ коментарі
 
Да вы уже задолбали этой мантрой, а чей по вашему газ идет по реверсу. Притом большая часть реверса только на бумаге а реально отбор с трубы идет на территории Украины.
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Этому рисунку уже лет 15.
Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев - Цензор.НЕТ 5778
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Как бы этот ломоть сейчас всю страну за собой не утянул.
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Да вы уже задолбали этой мантрой, а чей по вашему газ идет по реверсу. Притом большая часть реверса только на бумаге а реально отбор с трубы идет на территории Украины.
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я понимаю шо цапы не могут понять - но факты есть факты - хотя кому это я
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Якщо ти продав, оптом 100 кг. вати, в магазини, і вона продається разом з ватою інших постачальників, то чия вона тепер?
Магазин запитує тебе кому ту вату продавати?
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DufEnergy, Axpo Trading, ENGIE, RWE, Uniper Global, Trailstone, MET gas, Shell, AOT, Eni

Де тут кацапи?
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Почитай, як, коли Путін, за часів Ющенка, зимою відключив постачання газу в Україну, і українські супер- фахівці, перевели мережу газогонів в реверсний режим з Заходу на Схід.
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Коболев, кого ты лечишь?
Газ точно также покупается в рф. Только платится странам ЕС 🇪🇺. А они уже рашке.
Муть лепит какую-то
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_Справедливости ради. Перечитал. У вас сложности с осмыслением прочитанного? Там написано что не покупают газ у Газпрома, а не "не покупаем газ из моржовии".
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перестань смотреть свое ТВ - начни думать))
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Мне нечем думать.
Но вы, как умный, скажите, что за газ Украина закупает?
Может норвежский? 🤔 🤪
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Україна закуповує газ, що належить європейським операторам, у тому числі, і той,що зберігається в Українських ПГХ.
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вы мне должны - за лень - "Сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиямиИсточник: https://censor.net.ua/n3161902
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За транзит газа платит народ, ибо это входит в тариф, сначала качаем в Словакию, а потом назад. Схема милионного обогащения пана Коболева.
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Никто физически ничего не качает, все эти реверсы только на бумаге, а отбирают газ по факту на узле напрямую у рашки, как и раньше.
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скан - того шо ты работаешь на станции - где газ качают - а если нет - то ты тролль цапский
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Троль кацапский самый настоящий. Проходи, не задерживайся. С тобой мне не о чем говорить.
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Коли Путін, за часів Ющенка, зимою відключив постачання газу в Україну, і українські супер- фахівці, перевели мережу газогонів в реверсний режим з Заходу на Схід.
Все є в мережі.
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Хотя никто физически ничего не качает, все эти реверсы только на бумаге, а отбирают газ по факту на узле напрямую у рашки, Рашка всё равно оплачивает якобы транспортировку до ораницы с ЕС
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За транзит платит вообще-то рашка. Минимум за транзит в Словакию.
Потому и воют зебилоиди "русню абижають" заставляют платить за прокачку газа до западной граници а отбор идет еще в Харькове.
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С чего Вы это взяли? Доставка товара была до Словакии и цена с учетом транзита через Украину... запомните раз и на всегда, за все всегда платит потребитель.
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Ти дурачек? Кто платит за "доставку" газа в Словакию?
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Я вообще воспринимаю такие вопросы как ошибку? Платит поотрребитель, транзиит входитв стоимость, пример, Вы купили шкаф без доставки за 100 баксов и потратили 5 баксов плюс, а сосед купил шкаф с доставкой за 105 баксов, тут вопрос где логика?
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Ти купил шкаф за 100 баксов и 5 баксов тебе заплатил продавец за "доставку" к тебе домой. Хотя шкаф уже стоял у тебя дома. Ферштейн?
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Я приблизно це саме тут на Цензорі писав, коли Янику в 2010 давали "скидку" на газ 100 баксів за продовження оренди чорноморського флоту в КРиму, але навіть зі "скидкою" газ був дорожче, ніж купляли ті ж словаки чи навіть німці, до яких транзит значно довший. От як таке може бути? По логіці, всім би мала бути однакова ціна, а кінцева вартість мала б варіюватися від дальності доставки (транзиту)... Але у кацапів логіка своя, не ринкова...
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Доставку по Украине оплачивает Газпром.
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Не знаю, чи обогащається там Коболєв, але реверсом з Європи виходить ДЕШЕВШЕ, ніж напряму в рашці зі скидкою по договору 2009 року:

https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
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Суд по тому контракту выигран и выписана ему премия, за наш счет... да проснитесь уже.
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Газ у россии покупает фирма, зарегистрированная в Словакии, которая перепродает его Украине с наценкой и добавкой за доставку, которой де-факто нет.
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За "доставку" в Словакию платит вообще-то газпрьом. Чего у вас, рашинских холуев, пердачилы и полыхают Україна рівно 4 роки не купує газ у Росії, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6696
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Але при цьому газ дешевший, ніж по договору 2009 року з кацапами...
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Украина ровно 4 года не покупает газ у России, - Коболев

Ещё один клоун. Т.е., через посредников, это не у России. Это мы не им бабло закачиваем.
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Газ належить кінцевому власнику.
Так як і картопля, яку різні фермери продають оптом у мережі супермаркетів.

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Товар принадлежит тому, кто получает за него деньги.
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Так. Належить тому хто товар придбав.
Ящо Словакія придбала в Рашці газ, то він тепер чий?
Правильно. Він тепер словацький.


А кассаби підміняють поняття ПОХОДЖЕННЯ газу і ВЛАСНИКА газу.
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А причём тут кацапы? Тут Коболев заяляет. Это он говорит не "российский" и "не у России". Ну, тогда пусть поделится, откуда этот газ стартовал.
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Він, тобто ГАЗ, стартовал із ЗЄМНИХ НЄДР.
Так кєргуду?
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Та ты шо? Лауреат ты наш нобелевский. Тогда вообще не понятно, о чём ты тут лопочешь. По этой логике мы газ вообще никогда у России не покупали. Сразу из недр. И платили туда же. В недра.
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Если я купила итальянские туфли в магазине в Украине, они не стали от этого украинского. Не надо заниматься самообманом.
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Туфлі в момент, коли продавець взяв ВАШІ гроші, стали Вашими.
І Ви можете продати їх кому завгодно, щоб там вся Італія не *****говорила.
Так зрозуміло?
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Но не я эти туфли сделала, так ещё и перепродам с наценкой, иначе, а чем смысл?
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Когда вам говорят -Класснве туфли, и чьи они? Вы ж не отвечаете- мои, вы говорите - итальянские. Так понятно?
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Хаха добычу говорит нужно наращивать, так а кто же тебе мешает, добыча в октябре упала на 1,5% по сравнению с сентябрем.
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так зеленые начали с металлургов - индуса прищемили на строительство больницы - всех трусят - а не кто и не зайдет - они взятки не платят - как это списывать и показывать акционерам?
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ну ради такой даты пора и премию выдать Коболеву. Прям гений газовый
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Даже про реверс ,невозможный' ни слова. Газ покупается у России на границе с Украиной но прокладками не сходя сместа перепрадается Кобелю. Маржу делят. Что не так.
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Объясни на практике - откуда этот газ берется и по какому газопроводу идет в Украину из Европы?
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Блин, аж интересно стало...
Если мы покупаем газ у европейских операторов, то по какому газопроводу он поступает в Украину?
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Да есть там отвод трубы из Словакии обратно в Украину, по ней и делают реверсные поставки.
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Серъезно?
И что, отбор газа вся Украина берет по этому отводу?
А реверс по ночам?
Не смеши и не обманывай сам себя.
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Хитрый идиот всё равно остаётся идиотом, мой канспиролог....
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Якщо хтось дує в трубу в один бік, яким чином можна дмухнути в інший в цій же трубі, єдина можливість це перекупити у купця частину і загнати в сховища по дорозі.
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Саме слушне запитання, всі інші виглядають як ті злодії що вчора вкрали з Дрездена сапфір що Петро десь слямзив, росію обікрали вчора?
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покупает, через фирмы прокладки и дороже
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Это тоже самое, что завтра кто-нибудь скажет: "Я купил всю воду у Водоканала. Теперь вы будете покупать ее у меня из тех же самых труб".

Как вам такой подход?
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Купил в долг, это уже больше похоже на реалии
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Знайшов чим хвалитися. Тим, що той же російський газ, але який пройшов шлях по Європі, змушують тепер населення купувати за шаленими цінами. Спасибі вам, розумники, що так піклуєтесь про добробуд людей.
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та ты шо?соскучился по 500$ за тысячу кубов,по договору "бери и плати" может поэтому сейчас газпром проиграл суды Украине? где вас делали? в ссср?или "занебужилый" с*ка в доску?
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Газ дешевле не будет. 2 декабря открывается сила Сибири, а Китай может выгрести весь объем. Просто посмотрите плюс 33 процента за пару лет. Утепляйтесь
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китаю нах не нужен газ сила сибири в ж*пе,читай больше-пиши меньше будешь умным
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