 Україна рівно 4 роки не купує газ у Росії, - Коболєв

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який ми купили у "Газпрому". П'ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили поставки блакитного палива з Європи", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в 2013 році залежність від Росії перевищувала 90%.
"Сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%). Нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями – позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ", - підкреслив Коболєв.
Він зазначив, що реверс - це проміжний результат. Це дієвий ринковий механізм, але Україна може більше.
Внутрішнім видобутком забезпечено близько двох третин потреб українських споживачів.
"Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники. Однак щоб швидше позбутися потреби в імпорті енергоресурсів, маємо запроваджувати технології енергозбереження та зменшувати споживання газу", - підсумував Коболєв.
Магазин запитує тебе кому ту вату продавати?
Де тут кацапи?
Газ точно также покупается в рф. Только платится странам ЕС 🇪🇺. А они уже рашке.
Муть лепит какую-то
Но вы, как умный, скажите, что за газ Украина закупает?
Может норвежский? 🤔 🤪
Все є в мережі.
Потому и воют зебилоиди "русню абижають" заставляют платить за прокачку газа до западной граници а отбор идет еще в Харькове.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
Ещё один клоун. Т.е., через посредников, это не у России. Это мы не им бабло закачиваем.
Так як і картопля, яку різні фермери продають оптом у мережі супермаркетів.
Ящо Словакія придбала в Рашці газ, то він тепер чий?
Правильно. Він тепер словацький.
А кассаби підміняють поняття ПОХОДЖЕННЯ газу і ВЛАСНИКА газу.
Так кєргуду?
І Ви можете продати їх кому завгодно, щоб там вся Італія не
*****говорила.
Так зрозуміло?
https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
Если мы покупаем газ у европейских операторов, то по какому газопроводу он поступает в Украину?
И что, отбор газа вся Украина берет по этому отводу?
А реверс по ночам?
Не смеши и не обманывай сам себя.
Как вам такой подход?