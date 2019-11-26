 Спецоперація з ліквідації великого наркокартелю відбувається в 6 областях. Вилучено наркотиків на 25 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"В операції задіяні майже півтисячі правоохоронців: оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області, Департаменту стратегічних розслідувань, Департаменту внутрішньої безпеки, слідчі поліції у Львівській області, працівники прокуратури Львівщини, спецпризначенці КОРД та полків поліції особливого призначення різних областей України", - повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіціі.

Згідно з інформацією, вже затримано двох організаторів, один із них - діючий депутат об'єднаної територіальної громади, і 18 учасників злочинної групи. Також вилучено понад 46 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Раніше у цій справі колеги з Білорусі затримали ще двох учасників злочинної організації.

У поліції розповіли, що кілька місяців тому працівники Управлінь стратегічних розслідувань та внутрішньої безпеки у Львівській області Нацполіції і слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури Львівської області розпочали документування групи осіб, причетних до виготовлення та збуту наркотиків як на території країни, так і за її межами. Провівши комплекс оперативних заходів, вдалося не лише задокументувати протиправну діяльність учасників "синдикату", встановити місця виготовлення наркотиків, а й простежити мережу та канали їх збуту.

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"Було встановлено, що організували наркобізнес двоє мешканців Львівської області, один із яких є діючим депутатом об’єднаної територіальної громади та головою комісії з питань культури, освіти та спорту. Організаційну систему побудували таким чином, що учасники "синдикату" з різних регіонів майже не контактували один із одним. Така структура була створена з єдиною метою, аби при затриманні так званих "чорноробочих", вони не володіли інформацією, що може становити інтерес для поліції. При цьому організатори ретельно підбирали кадри, а найголовнішими критеріями були готовність порушувати закон, фізичні дані та зв’язки серед осіб, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків", - сказано в повідомленні.

Під час документування злочинної групи оперативники встановили місця знаходження п’ятьох накролабораторій на території Львівської та Черкаської областей, їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти "товар". Крім того, лідери наркобізнесу налагодили вирощування накровмісних рослин, а з метою розширення "асортименту продукції" організували їх закупівлю в інших осіб, діяльність яких поліцейські також задокументували.

"Збували наркотичні засоби та психотропні речовини як в обласних та найбільших районних центрах України (понад 100 населених пунктів), так і за її межі – на території Молдови та Білорусі", - поінформували в Нацполіції.

Для збуту частини виготовленої продукції, прийому та оплати замовлень зловмисники використовували інтернет-магазин, який пропонував широкий асортимент заборонених засобів і речовин. Оплата замовлення здійснювалася через цифрову платіжну платформу, електронні гаманці або за допомогою криптовалюти. З метою конспірації гаманці (одночасно їх функціонувало 7) через кілька діб видалялися та створювалися нові. В середньому, щодобово на одному гаманці акумулювалося до 15-20 тисяч гривень.

Також у наркоділків існували пункти зберігання, через які здійснювали реалізацію продукцію великими та роздрібними партіями, використовуючи при цьому так звану систему "закладок": після оплатити замовлення покупці отримували фотозображення місця знаходження "товару" та його точні координати.

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Для належного контролю, функціонування та безпеки діяльності злочинної організації існувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за функціонуванням лабораторій, їх охорона, "хіміки", "фінансисти", обслуговування інтернет-магазину, доставка продукції до складів зберігання, "кур’єри", "закладчики" тощо.

"Загалом функціонування наркобізнесу забезпечували близько 50 осіб, мешканці Львівської, Київської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей, віком від 18-ти до 39-ти років. За попередніми підрахунками, лише через інтернет-магазин було реалізовано наркотичних засобів та психотропних речовин майже на 21 млн грн. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано 19 учасників злочинної групи, у тому числі і двох організаторів. Раніше під час збуту наркосировини правоохоронці Білорусі заарештували двох активних учасників цієї злочинної організації", - інформують в Нацполіції України.

Згідно з повідомленням, за результатами проведення майже 100 одночасних санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 46 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень. Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів США, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру" та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу.

"Слідчі дії тривають. Після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучене під час процесуальних заходів майно та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт", - підкреслили в Нацполіції.











