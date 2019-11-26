 Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов

Про це на брифінгу сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, що закупівлі електроенергії у Росії спершу приховувалися. І говорили, що в законі, який голосується, цього немає. І тільки завдяки журналістам ми дізналися і почалися хоч якісь невиразні коментарі", - сказав він.
"Російський газ - це не економічна. Це політична річ. І це питання впливу. Тому вважаю, що (купувати газ у РФ. - Ред.) робити не потрібно", - відповів Герасимов на питання журналіста.
Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд про необхідність домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ.
Им бы пилить, пилить и пилить....
Вкотре.
Лучше в США 🇺🇸..
Хоть в 1000 раз дороже.. Ну или хотя бы в 5.
Но лучше если в 3.
Цени на СПГ в этом году в Европе ниже цен ГазПрёма...
А летом так намного ниже...
Украине всего то и нужно что закачать летом газ в хранилища
а зимой поднимать его и использовать...
Либо будешь считаться дряблым задротом и **********, скотина рукожопая.
тема давно известная ссылок полный интернет:
Американский СПГ обходится Польше
на 20-30% дешевле российского природного газа
Вот сто пишет даже ваша пресса в **********:
"$106 - столько давали за 1000 куб. м газа на нидерландском газовом хабе TTF (Title Transfer Facility) в конце июня. Сейчас котировки символически двинулись вверх, добавив $5-7 за ту же 1000 кубов, но глобально сути происходящего это не меняет - цены на газ в континентальной Европе упали до абсолютных минимумов за последние 10 лет."
Крьім, часть Донбасса...
😁
Но им пixy й.
Что макарону что меркельше. Своё гнут
и все равно политики в этой "экономной экономике" выше Говерлы...
Не нужно обо всем.
Что за газ и по какому газопроводу?
я не совсем дурак и понимаю, что Вы подталкиваете меня признать что покупаем мы руцкий газ у европейцев и напрямую без посредника всегда дешевле...
но...я никогда не пойду к моему соседу за спичками, если он вчера избил моего сына...я пойду в соседнее село, и может быть куплю те же спички, которые мне этот сосед отдал бы даром...
Ты не будешь орать "Геть злочинну владу"?
но разве горгазы или облгазы не поставляют нам газ по нашим старым трубам, беря дополнительный кеш за доставку ? (просто водоканалам еще не подсказали))))
А газ приходит в твой дом по трубе.
Не хочешь газ, бери уголь.
Так он тоже оттуда!
Тогда - дрова.
Его нужно покупать через прокладки.
Чтоб себе дороже было.
ЛЮБОЙ товар из Расии в ЛЮБОЙ момент готов стать политикой!