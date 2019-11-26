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 Політика України
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Все про:газ (1082) Росія (21276) Герасимов (209)

 Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов

Переговори про можливі закупівлі газу у РФ влада тримає в такому ж секреті, як і раніше імпорт електроенергії з країни-окупанта.

Про це на брифінгу сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що закупівлі електроенергії у Росії спершу приховувалися. І говорили, що в законі, який голосується, цього немає. І тільки завдяки журналістам ми дізналися і почалися хоч якісь невиразні коментарі", - сказав він.

"Російський газ - це не економічна. Це політична річ. І це питання впливу. Тому вважаю, що (купувати газ у РФ. - Ред.) робити не потрібно", - відповів Герасимов на питання журналіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд про необхідність домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161897
 
   
 Топ коментарі
 
Чи продадуть українці майбутнє своїх дітей за дешевий газ?
Вкотре.
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Зебобикам Украина не нужна.

Им бы пилить, пилить и пилить....
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Зебобикам Украина не нужна.

Им бы пилить, пилить и пилить....
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Так. Схема ж робоча. Їм головне "перєстать стрєлять" !
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Чи продадуть українці майбутнє своїх дітей за дешевий газ?
Вкотре.
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Не покупать газ у агрессора.
Лучше в США 🇺🇸..
Хоть в 1000 раз дороже.. Ну или хотя бы в 5.
Но лучше если в 3.
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Кто вам козломордым рассказывает сказки о дорогом СПГ?
Цени на СПГ в этом году в Европе ниже цен ГазПрёма...
А летом так намного ниже...
Украине всего то и нужно что закачать летом газ в хранилища
а зимой поднимать его и использовать...
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Ну как быстро мне скинь линк, с ценами, где ты тупой баран увидел, чтобы цена спг газа была дешевле кацапского.
Либо будешь считаться дряблым задротом и **********, скотина рукожопая.
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Значит в Германии сидят одни идиоты, раз тащат к себе СП-2 - пришел СПГ из США так цена на него 650 зеленых за 1000куб - вешай лапшу своей бабке.
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Твой пост, это типичный высер козломордого троля из Лахты...
Вот сто пишет даже ваша пресса в **********:
"$106 - столько давали за 1000 куб. м газа на нидерландском газовом хабе TTF (Title Transfer Facility) в конце июня. Сейчас котировки символически двинулись вверх, добавив $5-7 за ту же 1000 кубов, но глобально сути происходящего это не меняет - цены на газ в континентальной Европе упали до абсолютных минимумов за последние 10 лет."
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Дорого нам ваш русский газ обошелся.
Крьім, часть Донбасса...
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Ти б це Макрелі з Мікроном сказав..
😁
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Так им это постоянно говорят.
Но им пixy й.
Что макарону что меркельше. Своё гнут
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все правильно сказал. Только толку от сказанного никакого.
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Какой газ мы покупаем и по какому газопроводу он идет к нам из Европы?
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и газ и уголь и электричество и автогаз и дизтопливо и ядерное топливо и удобрения и......
и все равно политики в этой "экономной экономике" выше Говерлы...
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Ответь мне на мой вопрос.
Не нужно обо всем.
Что за газ и по какому газопроводу?
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европейский...(а какой он был до того, то Европе лучше знать)
я не совсем дурак и понимаю, что Вы подталкиваете меня признать что покупаем мы руцкий газ у европейцев и напрямую без посредника всегда дешевле...
но...я никогда не пойду к моему соседу за спичками, если он вчера избил моего сына...я пойду в соседнее село, и может быть куплю те же спички, которые мне этот сосед отдал бы даром...
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Это тоже самое, что завтра кто-нибудь скажет: "Я купил всю воду у Водоканала. Теперь вы будете покупать ее у меня из тех же самых труб".

Ты не будешь орать "Геть злочинну владу"?
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буду
но разве горгазы или облгазы не поставляют нам газ по нашим старым трубам, беря дополнительный кеш за доставку ? (просто водоканалам еще не подсказали))))
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У тебя есть выбор где купить спички.
А газ приходит в твой дом по трубе.
Не хочешь газ, бери уголь.
Так он тоже оттуда!
Тогда - дрова.
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а электроэнергию в ущерб своим мощностям,это мона!
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Т.е. Порошенко имеет долю с завышенной цены от газа из Европы
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Его покупать не нужно напрямую.
Его нужно покупать через прокладки. Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1365
Чтоб себе дороже было.
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Жіночі?!!! А кому такий газ потрібний при пенсіях в 2000 грн.?
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Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди отказался от своих слов о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.,он перепутал Украину с окраиной Киевской Руси МОСКОВИЮ Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5357
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Многие Украинцы знают Москоию как московская Орда Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8219
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И не только газ, уважаемый!
ЛЮБОЙ товар из Расии в ЛЮБОЙ момент готов стать политикой!
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опять хотят присадить на эту рос. газовую иглу Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3561 наркоманы зеленые!
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Может лучше сперва экономика, а потом политика. Потому что скоро ноги протянем. А России наши санкции как слону дробинка.
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А так как Герасимов-политический "отстой",Пэцина отрыжка,то обойдемся как нибудь без его советов.За пять лет надоели,теперь будем других слушать.
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