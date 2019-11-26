 Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Щодо прямої зустрічі. Не можна непрофесійно і непідготовлено підходити до таких речей. І неодноразово доведено історією, що зустріч сам на сам без підтримки наших європейських і світових партнерів може призвести до поразки", - підкреслив Герасимов.
За його словами, про плани президента Зеленського ніхто і нічого не знає.
"І це викликає велике занепокоєння. Як мінімум має бути повідомлення парламенту, який є державним органом, що відповідає за законодавче забезпечення міжнародної політики", - зазначив він.
Щодо майбутніх нормандських переговорів Герасимов сказав: "Невідомо, чи наполягатиме українська влада на українській позиції, і невідомо, якою вона є".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.
а клоун как раз побрил животик и грудь
А він запише гнівне відео, і поверне путін унітази, ще й поцьомає Вові поголений пупок. І будемо змушені пам'ятник встановлювати. З одного боку вулиці Хмель на коні, а з іншого не якийсь лох, а простий кріворіжський хлопець на унітазі!
Моя однокласниця (дочка офіцера сов. армії) завжди голосувала то за комуняк, то за ригів, знову за ригів, а тепер за зе. при тому що її чоловік працював у МЗС з часів совка і вони більшу частину подружнього життя провели за кордоном. І хто їй лікар?
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
петюпапу продадут
а то, что этот клоун чудит, пробивает всякое дно.
Нам ему за это оды петь ?
21% придурков - это уже весь народ ?
як петя руку жав карлику після Іловайська то нічо...
А тут купа емоцій...
Надіятись після п'яти років війни?
Важко... Але... Надія повинна жити...
Альтернатива переговорам, автомат в руках... А що ми зможемо зробити з автоматом проти ядерних бомб?
Тому... На жаль... Ситуація не з кращих...
Якщо ви питаєте мене особисто, то я б їздив по переговорам, а паралельно в Дніпрі на тракторному заводі і в Чорнобилі майстрував би ядерні бомби...
Але, знову ж таки, цей шлях, також в нікуди...
Південна Корея теж посилає делегації не переговори з КНДР, але ж при цоьому війська не відводить. А, як на мене, Сеул це - ідеальний приклад для Києва!
А нам нове ордло будуть майструвати в Харкові Маріуполі І Дніпрі...
І так до лінії Дніпра...
Можливо ви колись побачите як живуть погранци сбушніки бандюги на цій лінії фронту...
Єдині хто думали про лінію фронту це рота торнадо... Вони спробували перекрити лінію фронту...
Що з ними сталось погугліть...
дальше можно не читать.
- та ладно вам...застращали пацанчика....я что его съем, вашего бубочку? уже и пошептаться нельзя...
не буду носить,пока не вырасту сантиметров на 50..
Патомучтоихнет!