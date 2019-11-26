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 Політика України
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Все про:Зеленський (3665) Путін (11891) Герасимов (209) нормандська четвірка (697)

 Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов

Без підтримки західних партнерів із президентом РФ Володимиром Путіним зустрічатися сам на сам не можна.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Щодо прямої зустрічі. Не можна непрофесійно і непідготовлено підходити до таких речей. І неодноразово доведено історією, що зустріч сам на сам без підтримки наших європейських і світових партнерів може призвести до поразки", - підкреслив Герасимов.

За його словами, про плани президента Зеленського ніхто і нічого не знає.

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"І це викликає велике занепокоєння. Як мінімум має бути повідомлення парламенту, який є державним органом, що відповідає за законодавче забезпечення міжнародної політики", - зазначив він.

Щодо майбутніх нормандських переговорів Герасимов сказав: "Невідомо, чи наполягатиме українська влада на українській позиції, і невідомо, якою вона є".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161896
 
   
 Топ коментарі
 
Неужели вы не понимаете, что унижая и оскорбляя президента, безотносительно, как бы к нему не относится, вы унижаете и оскорбляете страну....
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Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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Песы мечтают о соевом реванше любой ценой.
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в пупок будет целовать
а клоун как раз побрил животик и грудь
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Зеленский все правильно делает. Сенцова, моряков, катера вернул. Песы тоже кричали низя. К весне Зеленский весь Донбас вернет и войну прекратит. Собаки лают, караван идет.
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Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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Зеленский восстанавливает экономику, рейтинги Украины растут. Заканчивает войну, которая убивает Украину.
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Приходить такий зєвиборець до банкомату скоро, а там замість грошей ролік зі Зє, який там шота своїм пєрдящім голосом обіцяє, рішає, каже шо не в курсє чогось і всьо. Наріт без грошей зато йде довольний, без Пороха, дивитися Сватів. Правда голодний.
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При Пеце экономика и уровень жизни украинцев уменьшилась в 2-3 раза. Зеленский разребает развал и пецины долги.
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Кепкуєте з найвеличнішого лідера **********?
А він запише гнівне відео, і поверне путін унітази, ще й поцьомає Вові поголений пупок. І будемо змушені пам'ятник встановлювати. З одного боку вулиці Хмель на коні, а з іншого не якийсь лох, а простий кріворіжський хлопець на унітазі! Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 604
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в опу себе такой домбаз затасуй,приблуда.. Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5059
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Ты сам себе веришь? Или тебе в методичке это написали?
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>>мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?<<
Моя однокласниця (дочка офіцера сов. армії) завжди голосувала то за комуняк, то за ригів, знову за ригів, а тепер за зе. при тому що її чоловік працював у МЗС з часів совка і вони більшу частину подружнього життя провели за кордоном. І хто їй лікар?
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Смотря с какой целью встречатся.... 😁
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У Березовця прочитав те з чим Хло їде на зустріч 9.12. Після пункту 1 стало зрозуміло, що відразу потрібно посилати його нах. Його реалізація перетворює нас навіть не на федеративний устрій, а на конфедерацію. А наступним кроком буде приєднання ОРДЛО до росії. Хло зовсім банувся.

Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7172
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чем больше будете говорить "нельзя" - тем прикольнее это для бубочки - почувствовать себя Наполеоном и... на адреналине ...проиграть своё Ватерлоо
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Переговори мють лише одну мету: на самоті з Пуйлом узгодити вартість продажу України кацапам. Не все можна перетерти через кур'єрів.
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Неужели вы не понимаете, что унижая и оскорбляя президента, безотносительно, как бы к нему не относится, вы унижаете и оскорбляете страну....
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Да? Да что выговорите? Айяяй, какжетакто???
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за бабло и родного петю папу продадут
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Песы мечтают о соевом реванше любой ценой.
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избрание клоуна президентом унизило страну до плинтуса,

а то, что этот клоун чудит, пробивает всякое дно.

Нам ему за это оды петь ?
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Оды не нужно петь.... Нужно уважать выбор народа..... И другого народа в Украине нет.
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Вкотре питаю. Де гроші, які перестав красти Порошенко? Складається враження, що він якраз докладав свої в бюджет, адже проблем зі соцстрахом не було і затримок по зарплаті. Іншого пояснення не маю.
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Затримки по зарплаті в бюджетників були і при святомосному ПеПі. Але тоді прахоботи про це старались анічичирк. Тепер же хвиля "народнава соєвова вазмущєнія" затопила ЦН та фейспуки.
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дааа,бл..
21% придурков - это уже весь народ ?
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Добре що є соєва братва! Це державний еталон безмозглості, є з чим порівнювати...
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Думаю і від одної нормальнлї людини будеш "нарізати"!! З під кепки вискочиш...., а то проценти, проценти, про....
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Це уже шостий президент України... От щось я від вас не чув заклику до поваги когось із попередників... Не те, щоб всі вони цього заслуговували, але деякі з них все ж кращими були, ніж нинішній президент (Ющенко, наприклад)
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почему нельзя? боятся, что Путяра применит удушающий прием?
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Не бачу причин для хвилювання...
як петя руку жав карлику після Іловайська то нічо...
А тут купа емоцій...
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И что мы получили после встреч Парашенка и ***** в результате? И на что вы вообще надеетесь после встречи Зелупы и *****?
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Не знаю...
Надіятись після п'яти років війни?
Важко... Але... Надія повинна жити...
Альтернатива переговорам, автомат в руках... А що ми зможемо зробити з автоматом проти ядерних бомб?
Тому... На жаль... Ситуація не з кращих...
Якщо ви питаєте мене особисто, то я б їздив по переговорам, а паралельно в Дніпрі на тракторному заводі і в Чорнобилі майстрував би ядерні бомби...
Але, знову ж таки, цей шлях, також в нікуди...
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Що заважає відділитися від ОРДЛО хоча б колючим дротом та мінними полями, закрити пункти пропуску та перестати платити пенсії їм?

Південна Корея теж посилає делегації не переговори з КНДР, але ж при цоьому війська не відводить. А, як на мене, Сеул це - ідеальний приклад для Києва!
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Як тільки ми на офіційному рівні заявим про відокремлення... Ці території тут де будуть в складі параші...
А нам нове ордло будуть майструвати в Харкові Маріуполі І Дніпрі...
І так до лінії Дніпра...
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А ніхто не говорить про відокремлення, мова йде про укріплення лінії фронту...
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Лінія фронту?))
Можливо ви колись побачите як живуть погранци сбушніки бандюги на цій лінії фронту...
Єдині хто думали про лінію фронту це рота торнадо... Вони спробували перекрити лінію фронту...
Що з ними сталось погугліть...
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К поражжению может привести мертвая нация, а пока есть бойцы нужно строить свой дом - Украину.
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Ну, не хватало, что бы к известной(животрепещущей) теме еще подключились Меркель и Макрон.
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Барыгу зарубежные партнеры послали в 2016 году. Он и не встречался.
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Один на один -это х.йла условия ,, и шоб без табу . Всё же стыдно при Меркель , будет , делать это с зюзей . Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5193 .
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Гадаю, Зеленський воліє зустрітися зі своїм кумиром без свідків.
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У двосторонній зустрічі самій по собі нічого лихого немає. Проте має значення де вона проходитиме (а проходити мусить на НЕЙТРАЛЬНІЙ території). Казахстан та Білорусь не є нейтральними територіями.
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Почему нельзя?Зеленский спортсмен,наваляет плешивому Боровск по харе
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...Спортсмен .!?? И в каком же виде спорта он наваляет х.йлу ? В спортивном поедании шаурмы . ?? Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8419 .
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В декабре Украину поделят. Как? Соросу - чернозем. Лояльную России власть - Путину. Нам лет 30 культа Зе. Встречаться с Путиным один на один, не имея поддержки западных партнеров, нельзя, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1816
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"...об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

дальше можно не читать.
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...если раньше у них было 8% то сегодня 0,8% вместе с цензоровскими порохоботами.
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В таком случае 1/2 всех статей на Цензоре можно не читать.)
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На цензоре гнездо порохоботов. Можно ничего не читать, одни дурные методички.
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С ним вообще, до конца года встречаться нельзя. Пока не будет подписан долгосрочный договор о поставках газа в Европу.
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Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9165

- та ладно вам...застращали пацанчика....я что его съем, вашего бубочку? уже и пошептаться нельзя...
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это принципиальная позиция..
не буду носить,пока не вырасту сантиметров на 50..
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Герасимов на любую встречу должен брать начальника своей охраны - некоего Игоря Безлера, такого же как и сам Герасимов - потужного патриота и реформатора.
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Зелупе вообще с ****** встречаться нельзя. Даже Януковощ на последней встрече с ****** обосрался в результате чего разорвал ассоцияцию с ЕС и решил вернуть Украину в ссср. Из окружения самого Януковоща говорили что ***** прямым текстом угрожал Януковощу и его семье уничтожением прямо на переговорах, если не пойдет на сделку. Зелупа же обосрется еще сходя с трапа самолета и со страху подпишет все что ему подсунут не читая.
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Та да, ***** жестким чекистким приемом выкрутит руку, и заставит пустой листок А4 подписать, и все; а так Макрон и Меркель ему этого сделать не позволят, заберут ручку и бумагу.
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А какая разница один на один, не один на один. Оланд же описал как минск2 согласовывали: )(ууйло диктовал, мадам Рибентроп записывала, а Порошенко подписывал. Так что в любом случае едут просраное легализовать.
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Оланд описав як Пеця нах.й ***** посилав. Що читав ти, мені невідомо.
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Это вам Пеця написав под диктовку Оланда?
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Да видали как послал, начиная от укрзалізниці, заканчивая нефтепроводом. Это все сказки, ну и обещания не выполнил, а наоборот пополнил свои статки за счет воюющегго народа.
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По его словам, о планах президента Зеленского никто и ничего не знает...?
Патомучтоихнет!
Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7832
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Навеняка ***** расскажет Зеле про Петею такое, что он теперь на дерьмо исходит.
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Зелюк за 8 міс. свого керування не звільнив, не повернув Україні навіть 1м2. Скоріше навпаки.
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Зеленский должен потребовать у Путина вернуть унитазы и труселя.
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Да, чё нельзя-то? Один на один и надо. Зато затем никому не надо отчитываться: кто кого в животик целовал, кто кому что обещал. Вон Юля с Х..лом тет-а-тет пообщалась - и газ самый дорогой в истории подписала. А потом этот договор полтора месяца никому не дала в руки и почитать никому не дала. Так она премьером была, а Зё целый презик. Кто ему что скажет? И фракция за него горой, и, опять-таки, Беня
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Боятся за путина что Зе его пришибет ?)
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Как же так Герасим?После пяти Пэциных лет "пэрэмогы" и нет поддержки наших западных партнеров?
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Та прям там, низя... И кто? Герасимов - рошеновская ************... Тока Пете можна, а Вове - низя... **********, хряк воровайка, по Канадам и пр., обгоняя Зе... Пистить нужно было меньше, винницкая жлобяпра!!! Кого ты хочешь *******, хряк вонючий? Проворавал ты, Петя, Украину... И мы даем тебе четкую оценку - ВОР!
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И втули, в свое вонючее дупло: мы все понимаем и все сечем. Пошел на 3 веселых буквы, херов кондитер!!!
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Да пусть встречается---только сперва руки обе оторвать чтоб ничё не подписывал.Остальное можно оставить))))))
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Западу пора понять что не стоит иметь дел с кремлевской марионеткой
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