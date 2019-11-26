 У Львівському обласному управлінні поліції відбуваються обшуки, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в Фейсбуці.

"Слідчу дію санкціоновано. Її здійснюють у рамках розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців", - наголошується в повідомленні.

За даними Бюро, розслідування в цій справі детективи НАБУ здійснюють із липня 2019 року. Попередня правова кваліфікація провадження - ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - зазначили в НАБУ.

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