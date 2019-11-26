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 У Львівському обласному управлінні поліції відбуваються обшуки, - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки в приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в Фейсбуці.

"Слідчу дію санкціоновано. Її здійснюють у рамках розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців", - наголошується в повідомленні.

За даними Бюро, розслідування в цій справі детективи НАБУ здійснюють із липня 2019 року. Попередня правова кваліфікація провадження - ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - зазначили в НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161893
 
 
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А в родном Кривом Рогу слабо? Или там все свои.
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Хорошо, что в Харькове и Одессе, в Николаеве, где Гандзюк боролась против беспредела ментов, все хорошо и правильно.
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