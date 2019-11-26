 Реконструкція Гостиного двору в Києві коштує 500 млн гривень, - глава ФДМ Сенниченко

Про це заявив на брифінгу глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фонд держмайна завершив повернення Гостиного двору в державну власність. Ми вважаємо, його в жодному разі не може бути приватизовано. Його подальшу долю мають визначити кияни та їхні уповноважені представники", - сказав Сенниченко.Зокрема, має бути ухвалено рішення щодо джерела фінансування відновлення об'єкта, зазначив Сенниченко.

"За моїми попередніми підрахунками, завершення реконструкції Гостиного двору сягне близько 500 млн грн. Необхідно ухвалити рішення - фінансувати це з бюджету Києва чи за рахунок інвестора", - додав він.

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Голова постійної комісії Київради з питань власності Леонід Антоненко також відзначив можливість проведення конкурсу для вибору інвестора реконструкції Гостиного двору з наданням йому в подальшому пільгових умов оренди, відповідно до нещодавно ухваленого закону про оренду держ- і комунального майна.

За словами голови ФДМ, найближчим часом необхідно законсервувати будівлю, щоб призупинити її подальше руйнування.

"Важливо зробити дискусію системною і провести її в турборежимі, оскільки будівля руйнується. Необхідно якнайшвидше розробити проект консервації або накриття, оскільки наближається зима", - підсумував він.

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Як повідомлялося, Київський апеляційний суд закрив справу про арешт Гостиного двору на Контрактовій площі.

Гостиний двір називають торговим центром Києва. Це торговий комплекс на Контрактовій площі, побудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст.,а Іван Григорович-Барський). Комплекс був ґрунтовно перебудований в 1980-ті.

Нагадаємо, у вересні 2012 року Київрада передала ПАТ "Укрреставрація" земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі столиці в оренду на п'ять років для реконструкції будівлі під торгово-офісний центр з благоустроєм і гостьовою стоянкою.

Проти реконструкції Гостиного двору кілька років протестували активісти. У липні 2014 року Київрада розірвав угоду з ПАТ "Укрреставрація" про оренду землі, на якій розташований Гостиний двір, і попросив Кабмін передати його в комунальну власність.

Верховний суд 8 травня підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна і залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернули Гостиний двір на Контрактовій площі. Раніше Київський апеляційний господарський суд повернув у власність Фонду державного майна пам'ятник архітектури столиці "Гостиний двір". Суд розірвав договір про оренду Гостиного двору між Фондом держмайна і компанією "Укрреставрація". Відповідне рішення ухвалили в середу, 28 лютого.