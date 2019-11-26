 Двох ексдепутатів ВР Криму, які сприяли окупації півострова, судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

В ході розслідування встановлено, що в березні 2014 року вказані депутати сприяли окупації півострова. Зокрема, за їхньої особистої участі незаконно ухвалена низка постанов, в результаті чого створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Читайте також: Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ