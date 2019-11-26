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Все про:ВР (6199) депутат (1022) Крим (7852) прокуратура (1981) державна зрада (254)

 Двох ексдепутатів ВР Криму, які сприяли окупації півострова, судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим, їх підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

В ході розслідування встановлено, що в березні 2014 року вказані депутати сприяли окупації півострова. Зокрема, за їхньої особистої участі незаконно ухвалена низка постанов, в результаті чого створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161886
 
 
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Почему - не всех депутатов (и не только депутатов), которые способствовали?
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Разогнать к чертовой бабушке это "прокуратуру"..... Толку от них, как от козла молока, только деньги бюджетные тянут....
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Чтобы ваше желание сбылось:

Читать в том месте и в тот час, когда вам потребуется помощь.

Шел Иисус Христос с небес, нес святой чудодейственный Крест, больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже! Боже! Помоги и мне тоже, сделай ради Христа для меня (желаю чтобы Ииисус Христос был людоедом). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

вставляйте в скобки такое... чтобы черная дыра съела солнце, или чтобы вселенная родила дитя сатаны... или чтоб во вселенной вымерли все инопланетяне.

и вы увидите как ваша жизнь начнет налаживаться. читайте до тех пор пока вы не получите то чего желаете, и вы увидите что всё станет хорошо!
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Не смешите, отпускайте сразу.
Ватники во власти, зачем смешить судами.
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