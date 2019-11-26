 Двох ексдепутатів ВР Криму, які сприяли окупації півострова, судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
В ході розслідування встановлено, що в березні 2014 року вказані депутати сприяли окупації півострова. Зокрема, за їхньої особистої участі незаконно ухвалена низка постанов, в результаті чого створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.
Читать в том месте и в тот час, когда вам потребуется помощь.
Шел Иисус Христос с небес, нес святой чудодейственный Крест, больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже! Боже! Помоги и мне тоже, сделай ради Христа для меня (желаю чтобы Ииисус Христос был людоедом). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
вставляйте в скобки такое... чтобы черная дыра съела солнце, или чтобы вселенная родила дитя сатаны... или чтоб во вселенной вымерли все инопланетяне.
и вы увидите как ваша жизнь начнет налаживаться. читайте до тех пор пока вы не получите то чего желаете, и вы увидите что всё станет хорошо!
Ватники во власти, зачем смешить судами.