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 Політика України, Суспільство
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 Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба

Глава Держбюро розслідувань Роман Труба заявив, що твердження про зупинку розслідування злочинів проти Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР не відповідають дійсності.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Труби, ДБР поки нічого розслідувати - Генеральна прокуратура України фізично ще не передала матеріали проваджень: "Зараз вони проводять інвентаризацію - там тисячі томів".

Директор ДБР каже, що за законодавством ГПУ має передати матеріали впродовж трьох місяців - і цей процес не залежить від ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про розслідування справ Майдану могло б вирішитися цієї п'ятниці. Слово за Разумковим і монобільшістю, - Юрчишин

Крім того, він нагадує, що зі 114 кримінальних проваджень щодо злочинів часів Євромайдану в ДБР переходить менше половини - близько 50.

Труба запевняє, що слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень і продовжувати розслідування. Також сьогодні їм призначено в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Керівник ДБР також підкреслює, що йдеться не про автоматичне переведення слідчих ГПУ, а про скорочену процедуру конкурсного відбору, яка "повинна бути".

"Я б хотів, щоб після шести років розслідування матеріали проваджень були направлені до суду, а не передані в інші правоохоронні органи. Але цього не сталося. Тому не потрібно звинувачувати ДБР у тому, що матеріали доведеться переглядати заново. Ми будемо викладатися на всі 100%, ми готові співпрацювати з адвокатами сімей, слідчими ГПУ, з усіма громадянами, щоб у справах Майдану Україна отримала відповідь", - підсумовує Труба.

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161885
 
 
 Топ коментарі
 
Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:

- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію."
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Вставай, проклятьем зЕклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш раЗЕм возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый миФ построим -
Кто был ничем, тот станет всем.

...

И кого может удивить, что этих выбрали?...
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По пешеходному переходу. Лучше по подземному, так безопасней.
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Как только в ГБР начали настоящее расследование подняли всех шестерок устраивать крик. За 5 лет не нашли никаких доказательств и улик. Потому что все это время эти улики уничтожали и устраивали видимость.
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попроси пушилина шоб видал тебе нормальное прокси - все время отваливается)
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Шестёрок - это Вы шестого президента Украины имеете в виду? Он так и оскорбиться может...
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Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:

- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію."
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Про "воювати за Донбас" очень смешно было. Неужели вы думаете это такая далёкая история что никто не помнит? https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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Це було до ДАПа, Іловайська, Дебальцева.
І за місяць до Боїнга 777 рейсу МН17.
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Вы даже можете прочитать даты? Да вы наверно гений! Так где он тут воевать собирался? И вы прочитали бы что должен делать по закону президент что бы назвать это "воевать".
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А де візьмуться ті прокурори, якщо ГОЛОВНОГО ВОРОГА НАШОЇ НАЗАЛЕЖНОСТІ Федіну потрібно садити?
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яка користь з усіх тих пунктів коли за ними стоїть цинічний брехун і пройдоха-олігарх українського зразка, який заради виключно корисних і жлобських амбіцій, взявся будувати країну не з народом а зі своїм, таким же жлобським і корисним оточенням, і закономірно все прос..ав, правда, розтягнув то все на цілих 5 років. нинішній же горе-президент Зеленський, очевидно отримає ще гірший результат, до того ж набагато швидше, на радість ху.йлу і ригоублюдочній погані, які сплять і бачать Україну в рашапоїдному стійлі. куди поділись наші доморощені Наполеони і Вашингтони?! хоч би якого Мазепу, чи Сагайдачного!?
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Вставай, проклятьем зЕклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш раЗЕм возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый миФ построим -
Кто был ничем, тот станет всем.

...

И кого может удивить, что этих выбрали?...
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Это не миф, а реальность. Но есть еще и пленки. Которые не горят. И это тоже реальность.
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Эх, не сбудутся мечты порохоботов и Ко.
Все расследуют и все фамилии назовут.
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Фамілії?
Лові: « Генпрокуратура завершила слідство щодо колишніх високопосадовців, які віддавали накази стріляти в учасників Майдану.

"Комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства дійшла висновку, що загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані перебувають в прямому причинному зв'язку з рішеннями і діями екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, а також екс-міністра внутрішніх справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, колишнього міністра оборони Лебедєва і екс-начальника Генштабу Замани".
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« Tescatlipoca 114jg93d

переховуються
ех кассаби.....
26.11.2019 16:36
Ответить»
У мене 16:36,
а ти брехливий кассабе, прочитав мій пост і написав через ШІСТЬ хвилин 16:41:
« Мой комментарий

А знаєш чому?
Ні, не знаєш, кацапюра.
Прячутся - ховаються.
Переховуються - скрываются.
Вчи українську, козлорогий!
26.11.2019 16:41
Ответить Мне нравится»
У тебе 16:41


Скажи, є щось у вас в Рашці, що ви кассаби не вкрали?
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Ты думаешь, я сижу и жду от тебя ответа?
На #рен ты кому-то нужен. Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба - Цензор.НЕТ 2140
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Всє еті фаміліїї прячутся от украінского народа, в століце вашей родіни,
Городє -Гєморойє Мацьквє.
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Крим це Україна.
Підарашка - гімно.
Путін - *****.

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Та після прорива труби цей чувак може казати, що завгодно. Лялька витанцьовує під богданову сопілочку )
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верим ,весь Мир "верит" и сделал выводы после твоих пленок,дебил...вон уже зебобе велики дарят...убожество ты ,труба
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Эту мразь вроде ВР уволила.Почему оно кудахчет? Опять зелеразводняк?
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1. Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что утверждения об остановке расследования преступлений против Майдана из-за отсутствия нормы о переходе следователей ГПУ в ГБР не соответствуют действительности.

2. По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств: "Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов".
3. тобто, зараз слідчі прокуратури не розслідують а інвентаризують щоби передати в ДБР, іншим слідчим, але ця зупинка не пов'язана із зміною підслідності?
Портнов, що за дебіла ти протяг на посаду?
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