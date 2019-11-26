 Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Труби, ДБР поки нічого розслідувати - Генеральна прокуратура України фізично ще не передала матеріали проваджень: "Зараз вони проводять інвентаризацію - там тисячі томів".

Директор ДБР каже, що за законодавством ГПУ має передати матеріали впродовж трьох місяців - і цей процес не залежить від ДБР.

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Крім того, він нагадує, що зі 114 кримінальних проваджень щодо злочинів часів Євромайдану в ДБР переходить менше половини - близько 50.

Труба запевняє, що слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень і продовжувати розслідування. Також сьогодні їм призначено в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Керівник ДБР також підкреслює, що йдеться не про автоматичне переведення слідчих ГПУ, а про скорочену процедуру конкурсного відбору, яка "повинна бути".

"Я б хотів, щоб після шести років розслідування матеріали проваджень були направлені до суду, а не передані в інші правоохоронні органи. Але цього не сталося. Тому не потрібно звинувачувати ДБР у тому, що матеріали доведеться переглядати заново. Ми будемо викладатися на всі 100%, ми готові співпрацювати з адвокатами сімей, слідчими ГПУ, з усіма громадянами, щоб у справах Майдану Україна отримала відповідь", - підсумовує Труба.

Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.