 Зупинка розслідування справ Майдану через відсутність норми про перехід слідчих ГПУ в ДБР - міф, - Труба

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Труби, ДБР поки нічого розслідувати - Генеральна прокуратура України фізично ще не передала матеріали проваджень: "Зараз вони проводять інвентаризацію - там тисячі томів".
Директор ДБР каже, що за законодавством ГПУ має передати матеріали впродовж трьох місяців - і цей процес не залежить від ДБР.
Крім того, він нагадує, що зі 114 кримінальних проваджень щодо злочинів часів Євромайдану в ДБР переходить менше половини - близько 50.
Труба запевняє, що слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень і продовжувати розслідування. Також сьогодні їм призначено в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.
Керівник ДБР також підкреслює, що йдеться не про автоматичне переведення слідчих ГПУ, а про скорочену процедуру конкурсного відбору, яка "повинна бути".
"Я б хотів, щоб після шести років розслідування матеріали проваджень були направлені до суду, а не передані в інші правоохоронні органи. Але цього не сталося. Тому не потрібно звинувачувати ДБР у тому, що матеріали доведеться переглядати заново. Ми будемо викладатися на всі 100%, ми готові співпрацювати з адвокатами сімей, слідчими ГПУ, з усіма громадянами, щоб у справах Майдану Україна отримала відповідь", - підсумовує Труба.
Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, поки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію."
І за місяць до Боїнга 777 рейсу МН17.
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш раЗЕм возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый миФ построим -
Кто был ничем, тот станет всем.
...
И кого может удивить, что этих выбрали?...
Все расследуют и все фамилии назовут.
Лові: « Генпрокуратура завершила слідство щодо колишніх високопосадовців, які віддавали накази стріляти в учасників Майдану.
"Комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства дійшла висновку, що загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані перебувають в прямому причинному зв'язку з рішеннями і діями екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, а також екс-міністра внутрішніх справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, колишнього міністра оборони Лебедєва і екс-начальника Генштабу Замани".
переховуються
ех кассаби.....
26.11.2019 16:36
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У мене 16:36,
а ти брехливий кассабе, прочитав мій пост і написав через ШІСТЬ хвилин 16:41:
« Мой комментарий
А знаєш чому?
Ні, не знаєш, кацапюра.
Прячутся - ховаються.
Переховуються - скрываются.
Вчи українську, козлорогий!
26.11.2019 16:41
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У тебе 16:41
Скажи, є щось у вас в Рашці, що ви кассаби не вкрали?
На #рен ты кому-то нужен.
Городє -Гєморойє Мацьквє.
Підарашка - гімно.
Путін - *****.
Вчи далі.
2. По словам Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств: "Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов".
3. тобто, зараз слідчі прокуратури не розслідують а інвентаризують щоби передати в ДБР, іншим слідчим, але ця зупинка не пов'язана із зміною підслідності?
Портнов, що за дебіла ти протяг на посаду?