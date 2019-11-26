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 Політика України
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Все про:ГПУ (3389) Зеленський (3665) ДБР (667) Федина (14)

 "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина відреагувала на те, що ДБР направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру їй і волонтерці Марусі Звіробій "в погрозі вбивством щодо президента".

Про своє ставлення до подій Федина написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю! Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського.

Тиск на силові органи- законно, ґвалтування - законно, участь в анти майданах - похвально, переслідування і зневага до військових - законно, зачистка справ Майдану - законно, замовляти повій у парламенті - похвально, зарплати в конвертах - похвально, кнопкодавство - похвально, захист держави і власна думка - ЗЛОЧИН!"- написала Федина.

Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського, - Федина, яку ДБР підозрює в погрозі вбивством щодо президента 01

Пізніше вона додала, що пропонує в офіційному порядку заборонити вживання слова "безсмертний".

Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського, - Федина, яку ДБР підозрює в погрозі вбивством щодо президента 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.  "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161882
 
   
 Топ коментарі
 
четко про зебилов и их преза
"С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского", - Федына после направления проекта подозрения - Цензор.НЕТ 2809
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ага, - в таких "цивилизованних" как ерефия та КНДР
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"Зеленско-Каломойская республика и Диктатура Зеленых шимпанЗЕ"..
а вообще, уже не смешно!
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Але ж проблема в тому, що Зе зібрав навколо себе ажніяк не кращих... А мав унікальний шанс втілити в життя концепцію меритократії (не знаєш, що то таке - гугли). Замість того, щоб консолідувати вчених, інноваторів, інтелектуалів, авторів успішних стартапів, він обрав аж надто амбіційних, але переважно не надто розумних (на кшталт міністерки освіти, яка 10 помилок в сторінці тесту зробила).

І так, стільки людей без вищої освіти в Раді не було... Всі сміялися з Гаврилюка, так тепер таких Гаврилюків десяток набереться! Ну от що розумного може придумати весільний фотограф? Чи чим борець Беленюк в Раді кращий за борця-регіанала Тадеєва?

І задумайтеся над простим питанням: чому високоосвічена інтелігенція переважно ПРОТИ Зе? Це не значить, що вони всі порохоботи, але вони проти Зе!
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выборочное правосудие,еще один "+" "слугам народа"
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На нари стерву
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При Порошенко хлопцу дали 4 года за картинку с пулей во лбу, но соя тогда не кричала о режиме.
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"При Порошенко хлопцу дали 4 года за картинку..."
ну и?...
а при Сралине убивали за 3 колоска...
ну?...
номерной, что ты хотело сказать?
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І хлопчика у трусиках розі'пяли. І 8 тисяч добровольців кинули у тюрми. "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина після направлення проєкту підозри - Цензор.НЕТ 2964
До речі, де вони зараз?
Сидять, чи Зє! їх уже випустив?
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мало дали,а за топтание на флаге государства нужно 8 ,а что сказала Федина на счет презика?она просто предупредила,что может так статься и я так думаю как и она и шо?
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попробовал зарегить почту ZeLox42, везде говорят "Занято"
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Те до чого ***** ішов сім років Зеленський зробив за три місяці.
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я знову ж, в 3238-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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"Режим мародёра" был просто образцом демократии, по сравнению с рыгозелёной гопотой. Я бы сказал даже чересчур демократичным для нашего "простого народа" .
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Порошенко нужно повесить, эта скотина не бессмертна и должна сдохнуть. Если что это не угроза по логике соевых дебилов.
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ах ах ах,5 лет про пороха сказки рассказывалт,а тут за клоуна-монику коломойского готовы гамно жрать,жрите вас накормят досыта
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Пару месяцев назад уехал в Польшу, не на заработки, а навсегда.. мой товарищ. Уже взрослый, почти 45. зажиточный, не бедный, толковый и образованный, семья, дети...
Весь 14й и 15й провоевал: от комроты добробата до комбата ЗСУ.
В молодости служил офицером, в 99м или 2000м уволился, работал в банке, хорошо зарабатывал, имеет все что надо человеку, квартиры, машины,как многие думают "для счастья"
Пошёл воевать одним из первых, все бросив "за Украину", после фронта пытался всячески помогать своим побратимам, продолжал ездить на "ноль" помогать, боролся с бюрократией и коррупцией, 3 года ждал выборов, не любил Порошенка, считал его вором, очень активно голосовал и склонял за Зеленского, верил в его про "соц.лифты" и "новых людей", верил в Украину а сейчас.. уехал...навсегда.
Он не то, что разочаровался, он стал ненавидеть то, за что воевал, боролся и во что верил. Я его понимаю..
А Вы?
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придурку - це ти хочеш сказати,що його товариш "устав"?????? він більше не міг жити серед таких ублюдків ,як ти і порох,твій бох
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в бан хочешь? и второе тебя это каким членом по роялю касается?бойкий петушок
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мій теж.Але хіба то вина зе?О,дин в полі не воїн,а зе не святий і не витязь. Його розчарування зе і Україною це ж не причина вірити в пороха,як тут дехто наївно воняє.Це розчарування в серці - він бивс ядо кінця за те,що не хотіло оживати. Що доадти,ми виявились не гідні таких жертв таких людей...
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режим зеЛеной сопли.долго не будет сидеть этот упырь зеленый
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скільки разів при пороху влаштовували режими тиші?переміррррь, вішали замок на ящики з набоями? забороняли відкривати вогонь із техніки,штрафували за порушення режиму вогню - забули,нє?
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Скільки русскіх було вбито під керуванням Пороха і скільки русскіх було вбито під керуванням Зєлі?
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Це вже дно так званого кривосуддя, це тільки в бацки і путіна такі методи Коли олігарх хоче продати Україну ворогові, жодної реакції наших правоохоронців, хоч його давно чекає американська феміда.Коли депутат від слуг йде на ворожий канал і принижує Україну і все українське знову жодної реакції правоохоронців ,думають прийшли на вічно ,один теж так думав.
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Володя не будь дурнем... Зупини цю справу, доки не пізно, не роби з песів мучениць...

Садити їх потрібно за корупцію... А не за триндьож в інтернеті...
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какие же вы глупые любители всего зеленого! вас поимели на выборах, поимеют зимой. а вы будите вовчика боготворить, и слюни свои глотать при его виде! глупышка ты илька, как раз у этих девчонок всё в порядке. за коррупцию есть кого садить но они свои и близкие по идеи! ваши идеалы в раде сидят, насильник, любитель проституток, жлобьё не образованное и прочие проходимцы!вы такой власти достойны, дорогая илька пинька!
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ось в цьому і криється недолугість прибічників Зеленського - вони не в змозі признатися, що вони помилися, а натомість будуть до останнього рвати свій анус за всі косяки Нелоха! і це сумно...
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Ви пропонуєте боготворити петю з путіном? Чи медведчука?
У нас були вибори без вибору.... На яких петі показали місце в будці...
Можливо, колись, будуть справжні вибори...
А ідеали з ради вже вигнали в виді грановського кононенка синка петі мародера...
Ви всі не можете зрозуміти одного... Народ України вільний народ... Кожен в тому числі і Зеленський буде вигнаний на виборах... І тпк до моменту, коли накінець, вибори відбудуться...
Чого я достойний, те і матиму... А от, що до вас, у мене сумніви...
До речі проституція це не карма.. це спосіб заробляння куска хліба... В свій час знав я одну дівчину... Їй 19 років було... Батьки розбились, на руках двох річна сестра... Знаєте, вам до неї як до неба рачки...
І все, що відбувається в Україні... Це не ви.. це ми... І у нас... Єдине коли ви можете писати у вас, це якщо ви з параші пишете...
Нехай вам щастить.
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Посадить эту мерзость, чтоб её и видно не было! Фу аж передернуло.... От её вида
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да все в курсе что тебе больше мужчині нравятся... в косоворотках ))))
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За свои слова нужно отвечать.Эта дура угрожала Президенту.
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Забув ще ніжайше додати "его превосходительству солнцеликому отцу народа".
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олежка , дура твоя жена, что живет с таким идиотом! где и как она угрожала гаранту? читай и слушай внимательно!
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Смотри видео-Две дуры угрожали Президенту убийством
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це в якому випуску Вечірнього Кварталу було?
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Навіть не думав, що ти такий низькопоклонний холоп.
І як ти в такому випадку пишеш, що за "нечинопочитание"?
Давай вже педаль в асфільт!
"Две ничтожньіе самки червей, недостойньіе целовать пьіль под лотосоподобньіми стопами Его Вьісокопревосходительства Отца Народа Народного Президента Владимира Александровича Зеленского, дерзко осмелились осквернить непочтительньіми речами Его Богоравное Имя! Мьі, презренньіе рабьі Зеленого Вождя, негодуем и требуем растереть злодеек в прах!"
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"За свои слова нужно отвечать. Эта дура угрожала Президенту"

...
Твої слова з коменту трохи вище. В них стільки рабства, холуйства і холопства, змішаного зі звірячим прагненням знищувати усіх за "нєпоштітєльний" погляд на ГОСПОДИНА, що будь-які маніпуляції тут неможливі. Все на поверхні - "как посмели холопки рот открьіть на сцаря?!"
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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.

Высший пилотаж политического троллинга.
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я до останнього не вірив що за ЗЕлепукіна впряглись пригожинські говномьоти, але почитавши коменти зелебобіків все більше переконуюсь...
"совпадение, не думаю" (С)
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а що скажите про шоколадних адептів? гидко читати інтернет вже який рік.Один срач і злоба
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я не терплю ботів з любої сторони! їх видає малий словарний запас, агресія, мінімум аргументації, максимум образ..
проаналізуйте ніки та стилістику зелеботів - відразу згадуються жаркі баталії з кремлівськими холуями 2004 і 2014-2015 років
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Вибір був такий, або Україна і Петро, або пропала Україна ,і Зелене Блазнююче Ніхто! Чи Воно Малороське Путінске фууййллоо!!! А Третьоґо Недано!!!
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ще крикни АВе і заспокійся,твій порох вже давно гівном пропах
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Уважаемая, закон один для всех! А благими намерениями дорога выселена в ад! Тебе не верю! Нефик прикрываться "высокими словами". Если не виновата - тебе нечего бояться.
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Почему на обучение ДЭБИЛОВ, СУТЕНЁРОВ и РЕСТОРАТОРОВ в Трускавце - деньги есть, а на ДИКРЕТНЫЕ и ИНВАЛИДАМ - в бюджете их нет?
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Ух, какие Вы каверзные вопросы задаете! "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента" - Цензор.НЕТ 4126
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Мало того: некоторые премьер-министры "беднейшей страны Европы" умудряются найти в продаже авиа билеты из Киева в Лондон и обратно за 1 000 000 (один миллион) гривен. "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента" - Цензор.НЕТ 7588
відео на ютуб
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орудием убивства - языком, или носом, или глазами.....
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Презедент Эстонии подарила нашему ЗЕленому президенту ВЕЛОСИПЕД!
Какого заоблачного уровня троллинг!
Сымаю шляпу, тоже хочу так уметь.
А.Александрович

Когда твой президент дарит клоуну велосипед - это чувство юмора.
Когда твой президент принимает велосипед в подарок - это чувство стыда.
Ю.Каракай
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2817708.html
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Персональный, с дарственной надписью. Пусть прокатится по Крещатику!
"Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента" - Цензор.НЕТ 9088

"Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента" - Цензор.НЕТ 114
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Президент Эстонии подарила Владимиру Зеленскому велосипед. Ну чтобы как в сериале.

Президент Ирана подарил Владимиру Зеленскому два автомата для Верховной Рады. Ну чтобы как в сериале. Но это не точно, может президент Ирака.

Президент России подарил Владимиру Зеленскому карту Украины, разделённой на много маленьких государств. Ну чтобы как в сериале.

А сорванные переговоры с МВФ (как в сериале) Зеленский подарил себе сам. Но это не точно, может не себе, а Игорю Валерьевичу.

Владимир Завгородний
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треба президентші Естонії статтю припаяти - "За доведення до самогубства" ))))
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труба дырявая, ты ж обязательно установи игрок хером на рояле от угроз там не обосрался?
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Как зеленоубогих улиток уже обворовывают, а они не понимают

При Барыге зеленоубогий заробитчанин переводил 1000 Евро по курсу 31.5, и его семья обналичивала в Украине 31500 гривен, оплачивая коммуналку за 3х-комнатную квартирку 3500 гривен зимой.
При Гноме зеленоубогий заробитчанин (или зеленоубогий пенсионер, получающий пенсию из Италии, например) переводит 1000 Евро по 25,5, и его семья обналичивает в Украине 25500 гривен, оплачивая коммуналку за 3-х комнатную квартиру 5500 ( минимум) этой зимой.
То есть, ПРЯМЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ потери 6000 грн + 2000 грн = 8000 грн из семейного бюджета каждый месяц. И это не учитываем подорожавшие продукты на 30%...Одна картошка чего стоит

Каждую семью зеленоубогих улиток за последние 3 месяца раздели на 24000 грн. Но они считают, что это эхо от правления Порошенко и готовы потерпеть, ведь Гномик старается
Но это не эхо, а бездарность в управлении экономикой страны.
Так как летом Гном отказался начать расследование по Коломойскому, МВФ отказался давать транш под 2.7% в год.
Чтобы наполнить бюджет для выплат зарплат зеленоубогим улиткам,
Гном дает отмашку на продажу Украины через внутренние займы, выпуская ОВЗ.
То есть берет взаймы под 18 % в год у "типа" инвесторов ( у спекулянтов). Больше никто не дает ( кроме ПидоРоссии, но на это гном еще не решился).
Вместо понятного и прозрачного кредита МВФ под 2,7%, гном закладывает в ломбард Украину под 18% годовых.
Он ведь думает о людях, а не о интересах Коломойского)))
В Украину хлынул поток валюты от "типа" инвесторов (спекулянтов) , что обрушило стоимость евро с 31.5 до 25.5.
Вроде бы хорошо? Хотя цены не подешевели, а лишь растут.
Дешевая валюта - это плохо, так эти деньги не идут на развитие бизнеса и рабочих мест, а тупо оплачивают задолженность по бюджету ( зарплаты)
Дальше -- больше. Бюджет Украины верстается из валютных поступлений, которые конвертируются по крос-курсу в гривну. Но, так как валюта подешевела на 20 %, то и поступления в бюджет в гривнах сократились на на 20%.

При Барыге 1 млрд евро от реализации зерновых давал в бюджет 31 500 000 000 гривен.
А при Нелохе сейчас всего лишь 25 500 000 000 гривен .
Опять дыра в бюджете.

В ноябре Янелох посылает делегацию в США (штабквартирку МВФ) на переговоры о выделении транша.
МВФ приезжает и говорит : мы дадим кредит под 2.7 % в год, но Коломойский должен откашлять 15 млрд долларов, выведенных за последние 10 лет из Украины и никакого Приватбанка...
Кстати, Коломойский выводил деньги, через офшоры Зеленского, в том числе
Янелох чешет репу, он же думает про людей, МВФ уезжает и не вернется до Нового Года 2020.
Янелох запускает печатный станок, чтобы зеленоубогим улиткам напечатать еще немного гривенок.

Странно, Барыге и Коррупционеру финансовые организации и правительства других стран давали деньги не просто в кредит, но и на развитие Украины без процентов, гранты и так далее.
А вот самому честному и порядочному Янелоху отказываются давать деньги …
Может у Янелоха плохая кредитная история ?
И да: чем дольше Янелох печатает пустышки, тем больнее будет инфляционная волна.

Влад Чернявский.
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Спойте что-нибудь во славу Владимира ясна солнышка Александрыча!
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А кому ж мы песню,
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?

Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.

Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента.

В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!

оригінал
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Они хотели стать любовницами Зеленского и зае*ать его насмерть!
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та куди там! у нього ще мозолі від гри на роялі не пройшли!
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В общем "Зилёная Хунта" захватила власть.Вот вот ПЕСыки Путина позовут.
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Зєлю опустили як лоха, ні - як гіперлоха. А мені от не соромно. Це не мій президент, я не асоціюю його з моєю країною. Це для мене тимчасове стихійне лихо. Хай зєлібоби стидаються, воно їхнє.
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Влучно немов стрілою з цибулі сказав один з юзерів - за аналогією з іспанським встидом вже час казати про "Український сором". Це коли 73,22% обісрались, а соромно 24,45%.
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Гавно высказывание, гавно реакция и гавно - обсуждение.
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