 "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента"

Про своє ставлення до подій Федина написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю! Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського.
Тиск на силові органи- законно, ґвалтування - законно, участь в анти майданах - похвально, переслідування і зневага до військових - законно, зачистка справ Майдану - законно, замовляти повій у парламенті - похвально, зарплати в конвертах - похвально, кнопкодавство - похвально, захист держави і власна думка - ЗЛОЧИН!"- написала Федина.
Пізніше вона додала, що пропонує в офіційному порядку заборонити вживання слова "безсмертний".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.
І так, стільки людей без вищої освіти в Раді не було... Всі сміялися з Гаврилюка, так тепер таких Гаврилюків десяток набереться! Ну от що розумного може придумати весільний фотограф? Чи чим борець Беленюк в Раді кращий за борця-регіанала Тадеєва?
І задумайтеся над простим питанням: чому високоосвічена інтелігенція переважно ПРОТИ Зе? Це не значить, що вони всі порохоботи, але вони проти Зе!
ну и?...
а при Сралине убивали за 3 колоска...
ну?...
номерной, что ты хотело сказать?
До речі, де вони зараз?
Сидять, чи Зє! їх уже випустив?
Весь 14й и 15й провоевал: от комроты добробата до комбата ЗСУ.
В молодости служил офицером, в 99м или 2000м уволился, работал в банке, хорошо зарабатывал, имеет все что надо человеку, квартиры, машины,как многие думают "для счастья"
Пошёл воевать одним из первых, все бросив "за Украину", после фронта пытался всячески помогать своим побратимам, продолжал ездить на "ноль" помогать, боролся с бюрократией и коррупцией, 3 года ждал выборов, не любил Порошенка, считал его вором, очень активно голосовал и склонял за Зеленского, верил в его про "соц.лифты" и "новых людей", верил в Украину а сейчас.. уехал...навсегда.
Он не то, что разочаровался, он стал ненавидеть то, за что воевал, боролся и во что верил. Я его понимаю..
А Вы?
Садити їх потрібно за корупцію... А не за триндьож в інтернеті...
У нас були вибори без вибору.... На яких петі показали місце в будці...
Можливо, колись, будуть справжні вибори...
А ідеали з ради вже вигнали в виді грановського кононенка синка петі мародера...
Ви всі не можете зрозуміти одного... Народ України вільний народ... Кожен в тому числі і Зеленський буде вигнаний на виборах... І тпк до моменту, коли накінець, вибори відбудуться...
Чого я достойний, те і матиму... А от, що до вас, у мене сумніви...
До речі проституція це не карма.. це спосіб заробляння куска хліба... В свій час знав я одну дівчину... Їй 19 років було... Батьки розбились, на руках двох річна сестра... Знаєте, вам до неї як до неба рачки...
І все, що відбувається в Україні... Це не ви.. це ми... І у нас... Єдине коли ви можете писати у вас, це якщо ви з параші пишете...
Нехай вам щастить.
І як ти в такому випадку пишеш, що за "нечинопочитание"?
Давай вже педаль в асфільт!
"Две ничтожньіе самки червей, недостойньіе целовать пьіль под лотосоподобньіми стопами Его Вьісокопревосходительства Отца Народа Народного Президента Владимира Александровича Зеленского, дерзко осмелились осквернить непочтительньіми речами Его Богоравное Имя! Мьі, презренньіе рабьі Зеленого Вождя, негодуем и требуем растереть злодеек в прах!"
...
Твої слова з коменту трохи вище. В них стільки рабства, холуйства і холопства, змішаного зі звірячим прагненням знищувати усіх за "нєпоштітєльний" погляд на ГОСПОДИНА, що будь-які маніпуляції тут неможливі. Все на поверхні - "как посмели холопки рот открьіть на сцаря?!"
Высший пилотаж политического троллинга.
"совпадение, не думаю" (С)
проаналізуйте ніки та стилістику зелеботів - відразу згадуються жаркі баталії з кремлівськими холуями 2004 і 2014-2015 років
відео на ютуб
Какого заоблачного уровня троллинг!
Сымаю шляпу, тоже хочу так уметь.
А.Александрович
Когда твой президент дарит клоуну велосипед - это чувство юмора.
Когда твой президент принимает велосипед в подарок - это чувство стыда.
Ю.Каракай
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2817708.html
Президент Ирана подарил Владимиру Зеленскому два автомата для Верховной Рады. Ну чтобы как в сериале. Но это не точно, может президент Ирака.
Президент России подарил Владимиру Зеленскому карту Украины, разделённой на много маленьких государств. Ну чтобы как в сериале.
А сорванные переговоры с МВФ (как в сериале) Зеленский подарил себе сам. Но это не точно, может не себе, а Игорю Валерьевичу.
Владимир Завгородний
При Барыге зеленоубогий заробитчанин переводил 1000 Евро по курсу 31.5, и его семья обналичивала в Украине 31500 гривен, оплачивая коммуналку за 3х-комнатную квартирку 3500 гривен зимой.
При Гноме зеленоубогий заробитчанин (или зеленоубогий пенсионер, получающий пенсию из Италии, например) переводит 1000 Евро по 25,5, и его семья обналичивает в Украине 25500 гривен, оплачивая коммуналку за 3-х комнатную квартиру 5500 ( минимум) этой зимой.
То есть, ПРЯМЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ потери 6000 грн + 2000 грн = 8000 грн из семейного бюджета каждый месяц. И это не учитываем подорожавшие продукты на 30%...Одна картошка чего стоит
Каждую семью зеленоубогих улиток за последние 3 месяца раздели на 24000 грн. Но они считают, что это эхо от правления Порошенко и готовы потерпеть, ведь Гномик старается
Но это не эхо, а бездарность в управлении экономикой страны.
Так как летом Гном отказался начать расследование по Коломойскому, МВФ отказался давать транш под 2.7% в год.
Чтобы наполнить бюджет для выплат зарплат зеленоубогим улиткам,
Гном дает отмашку на продажу Украины через внутренние займы, выпуская ОВЗ.
То есть берет взаймы под 18 % в год у "типа" инвесторов ( у спекулянтов). Больше никто не дает ( кроме ПидоРоссии, но на это гном еще не решился).
Вместо понятного и прозрачного кредита МВФ под 2,7%, гном закладывает в ломбард Украину под 18% годовых.
Он ведь думает о людях, а не о интересах Коломойского)))
В Украину хлынул поток валюты от "типа" инвесторов (спекулянтов) , что обрушило стоимость евро с 31.5 до 25.5.
Вроде бы хорошо? Хотя цены не подешевели, а лишь растут.
Дешевая валюта - это плохо, так эти деньги не идут на развитие бизнеса и рабочих мест, а тупо оплачивают задолженность по бюджету ( зарплаты)
Дальше -- больше. Бюджет Украины верстается из валютных поступлений, которые конвертируются по крос-курсу в гривну. Но, так как валюта подешевела на 20 %, то и поступления в бюджет в гривнах сократились на на 20%.
При Барыге 1 млрд евро от реализации зерновых давал в бюджет 31 500 000 000 гривен.
А при Нелохе сейчас всего лишь 25 500 000 000 гривен .
Опять дыра в бюджете.
В ноябре Янелох посылает делегацию в США (штабквартирку МВФ) на переговоры о выделении транша.
МВФ приезжает и говорит : мы дадим кредит под 2.7 % в год, но Коломойский должен откашлять 15 млрд долларов, выведенных за последние 10 лет из Украины и никакого Приватбанка...
Кстати, Коломойский выводил деньги, через офшоры Зеленского, в том числе
Янелох чешет репу, он же думает про людей, МВФ уезжает и не вернется до Нового Года 2020.
Янелох запускает печатный станок, чтобы зеленоубогим улиткам напечатать еще немного гривенок.
Странно, Барыге и Коррупционеру финансовые организации и правительства других стран давали деньги не просто в кредит, но и на развитие Украины без процентов, гранты и так далее.
А вот самому честному и порядочному Янелоху отказываются давать деньги …
Может у Янелоха плохая кредитная история ?
И да: чем дольше Янелох печатает пустышки, тем больнее будет инфляционная волна.
Влад Чернявский.
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?
Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента.
В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!
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