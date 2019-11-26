 "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента"

Про своє ставлення до подій Федина написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю! Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського.

Тиск на силові органи- законно, ґвалтування - законно, участь в анти майданах - похвально, переслідування і зневага до військових - законно, зачистка справ Майдану - законно, замовляти повій у парламенті - похвально, зарплати в конвертах - похвально, кнопкодавство - похвально, захист держави і власна думка - ЗЛОЧИН!"- написала Федина.

Пізніше вона додала, що пропонує в офіційному порядку заборонити вживання слова "безсмертний".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

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