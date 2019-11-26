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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7852) Путін (11891) Сенцов (825)

 З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов

Лауреат премії Європейського парламенту імені Сахарова, український режисер Олег Сенцов стверджує, що довіряти президенту Росії Володимиру Путіну не можна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів, щодо чого саме не можна вірити Путіну, Сенцов сказав: "Щодо всього. Ви маєте розуміти, що це людина, яка пройшла школу ФСБ. Це певний склад мислення: це завжди таємниця, завжди подвійна-потрійна гра, це своя цинічна тактика".

Для ілюстрування українець навів власний приклад.

"Я родом із Криму. Путін за два роки до подій 14 року приїжджав до Криму на фестиваль, співав українські пісні українською мовою, казав, що Крим - це Україна, що ми - братні народи, і дружба назавжди. Він говорив це тоді, коли його влаштовувала ситуація в Україні, яка йому була підпорядкована. Щойно ми вирішили, що не будемо його більше слухати, а хочемо будувати свою країну на європейських принципах, то маски були скинуті, і він напав на нас в ті дні, коли в нас у країні було безвладдя, напав підло крадькома. Як ми можемо після цього йому вірити?" - сказав Сенцов.

Український режисер назвав Путіна "ворогом".

"І поки він не поверне наші території і не поверне наших полонених, розмовляти з ним немає про що", - упевнений він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161877
 
   
 Топ коментарі
 
А клован уверен что поговорить с ботоксным есть о чем. Только клован не будет говорить. Он будет слушать и гривой махать.
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Ну так комик наступив на грабли получит только по бошке а весь народ Украины удар по яйцам.
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Не лишай комика удовольствия на грабли наступить
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Ну так комик наступив на грабли получит только по бошке а весь народ Украины удар по яйцам.
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Нет, он получит медаль от путлера. И может быть уже получал раньше.
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Он так далеко не думает, что после всего и сам может яйца потерять от украинцев
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От украинцев,не смешите мои подковы.Украинцы,тоесть мы инертны как бараны.Мы уже две революции просрали и избрали прокацапского комика.
Долой царя да здравствует новый царть
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Кто для вас украинцы - жители Львова, Киева, Одессы, Полтавы или Донбасса? Все думают и голосуют по-разному.
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Народ проголосовал за ЗЕбила от безисходности разуверившися в справедливости.
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Мало политикой интересуетесь, таких комиков во власть избрали не раз в других странах, в той же Литве, мы то знаем чем это кончиться
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А кто сказал что Украина страна?Вспомните когда проголосовали за независимость,проголосовали тогда когда провалилось ГКЧП и начали лететь комуняцкие головы.У нас нету Гимна страны который испохабили те же комуняки,у нас нету до сих пор большого герба страны.
Так где Вы видите страну?
В нормальных странах сразу отстранили от руководящих должностей членов КПСС а у нас все так и остались в своих креслах и передали их по наследству своим детям отдавши в частную собственность всю страну им в руки вместе из народом.
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Чип , народ Украины получил " удар по яйцам " в период и. о. Турчинова , - кем конкретно был отдан приказ не сопротивляться зелёным человечкам ( спецназу рф ) и выводить войска из Крыма без сопротивления - ещё будет выясняться . А вот сейчас с твоими утверждениями не соглашусь . В чём ты видишь " удар по яйцам " и наступления на грабли для народа Украины в настоящем и будущем ?
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С этим можно поспорить З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2947 . Бесспорно то , что " русскую весну " , при и. о. Турчинове остановил Беня . Если бы не его добробаты и деньги на оснастку , то весь Юго - Восток Украины сейчас был бы " новоросией " , Закарпатье - Венгрией , Львов и возможно Волынь , - Польшей . А за петю голосовала бы центральная Украина и Киев .
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Были весомые заслуги Бени, только это он больше свои интересы защищал чем твои,его сегодняшние интересы имеет совсем другой оттенок
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Сегодня он по миру любого пустить и глазом не моргнёт, одно его предложение объявить дефолт чего стоит
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Турчинов вже мав сидіти років із 5,це Ви вірно підмітили.Але із виборами ЗЕ та зедепутатів вітер змінився стабільно в кацапський бік.Хто і що би не казав шоколадний барига на таке не рішався а ми тепер віддаляємось від ЄС та інтегруємось знову у кацапську економічну та політичну зону незважаючи що наших воїнів вбивають кацапи а ми на це підповідаємо ПУКОМ.Та ще і послідне що у нас є ,ЗЕМЛЯ,та і ту хочуть від нас продати.
Нема землі нема українця.
На інформаційному фронті ЗЕбіл воює проти українців кодуючи послідне що у нас залишилось ТВ в той час як кацапи все більше і більше відкривають закодованих телеканалів які транслюються на Україну.
Може висказав не все але приміром так.
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В США и ЕС рулят деньги. Если они есть - пожалуйста в ЕС. Если ВВП Украины обвалили в 3 раза, то к Европе не приблизились, а удалились.
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який він комік? ви хоч раз засміялись від "жартів" кварталу? мені не вдалось)
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Да в видении ЗЕ возвращение Крыма и окупированых територий заключается в сдаче Украины кацапам.
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А клован уверен что поговорить с ботоксным есть о чем. Только клован не будет говорить. Он будет слушать и гривой махать.
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Увы Сенцов не знает, что погоняло ***** у ***** не спроста. Зеленый дурак либо сам опрокинется потянув за собой страну, либо сознательно утопит всех остальных. Хуже всего, если он и его люди, реально дилетанты.. Тогда глядишь собственную задницу упрут, а он и знать не будет.
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"Безвластие" - плохое слово. Такие обороты только на пользу Лавровым и рашаСМИ.
Надо грамотно подбирать выражения, т.к. никакого "безвластия" не было - работала Верховная Рада - главный орган парламентско-президентской республики, работали ОГА и т.д.
В таких случаях правильно упоминать следующее:
"... и он напал на нас в те дни, когда его марионетка-Янукович самоотстранился от власти..."
Вот, так звучит корректнее, и не даётся повода для инсинуаций.
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А что наснимал этот "известный" режиссер? Аж целый один фильм, который никто не видел!
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Я в Украине живу, а не в "запоребрике", как ты З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3022
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а ты кто вообще ,чтобы себя сравнивать с Сенцовым ?
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Зеля вот тоже так говорил, мол "встречусь и спрошу сколько деньгами ещё компенсируете" после того как РФ Крым и ОРДЛО вернёт. Но слова - словами, а на деле - капитулянт ещё тот. Путин любит когда сним разговаривают, он себя важным начинает чувствовать, вяличие поднимается...
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Там где Порошенко,стрелка "в карман"...
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Уже смело можна сверху рисовать стрелочку в самую серединку той "ж@пи"...
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Из графика видно что Украина всю свою историю сидит в жопе и сосет у Европы. И никаких альтернатив не предвидется. Наверное проблема в самих украинцах и принципах их существования.
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Чувак, ты ж сам хотел путину руку подать за каждого заложника.
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Зє!біли! Ви зробили це разом!
С Путиным не о чем разговаривать, пока он не вернет Украине ее территории, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3283Нагорода знайде КОЖНОГО ідіота!

Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Про це повідомляє Дорожній Адвокат на сторінці у FACEBOOK.
Як ідеться у повідомленні, поки власники «єврономерів» раділи публікаціям ЗМІ про відстрочення «драконівських» штрафів для своїх авто і очікували «доступного розмитнення», митниця не переставала виписувати протоколи за перевищення строків перебування автомобілів на єврономерах в Україні.
Читайте також: Слуга народу планує здешевити розмитнення єврономерів
"Громадянин України ввіз у 2016 року автомобіль Jeep Grand Cherokee! З того часу власник автомобіль не вивозив та очікував «доступного розмитнення». У жовтні п.р. зазначений громадянин вирішив поїхати до Польщі на автобусі, залишивши «євроавтомобіль» вдома. Під час перетину кордону громадянин отримав на митниці протокол про порушення митних правил", - повідомляє Дорожній Адвокат.
Позиція адвоката власника єврономера:в суді адвокат власника авто на «єврономерах» просив не притягувати до відповідальності через те, що на момент ввезення автомобіля не існувало відповідальності у такому розмірі.
Позиція суду:суд зазначені аргументи не врахував та наклав на власника авто штраф 170 тис. грн. (Рішення від 12.11.2019, справа №461/8606/19).
Як зазначається, в листопаді цього року таких рішень винесено судами багато.
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все претензии к судам, реформированными петей
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Дура!
Зі!біли-бляхєри, голосували за клована, придумавши що Зє! знизить митні платежі та відмінить штрафи. Зєєєля не руйнував їхніх ілюзій, а ними скористався.
Скористався і викинув, як використаний гумовий виріб №1.
"Я ВИМ НІЧЄВО НЄ ДОЛЖЕН!" З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2974
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А че ты радуешся порохобот? Какая разница кто евробляхеров и украинский народ обворовывает ЗЕ или Порося? Зато хоть Парашенку отомстили. Завтра отомстят Зелупе. Месть ето сладкая штука. З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9742
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чем и кто отомстил Пороху ? глупости, отомстили зебобики только себе , недалёкие , проголосовавшие " по приколу" с пивом в руке на диване
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Единственный реформированный "Петей" (при диком сопротивлении системы) суд - это Верховный, состав которого нынешняя власть собирается сократить, значительно усложнив доступ до правосудия гражданам.
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отлично, надеюсь все хитрожопые пройдут через эту процедуру.
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Парашенко ушел а дело его живет. Коррупция и мафия у власти не искоренимы.
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Его дело, что у тебя безвиз и остановленная орда в тежелейших условиях и пустой казне
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Так называемый "президент" раска федераска - обыкновенный негодяй, подлец, трус и лжец. Все прекрасно это понимают. кроме Зеленки.
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Молодец порвал сегодня информпространство и задно заткнул зе со своим ермаком которые тихо играют на путина
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Странное заявление....
Для того что бы пу отдал территории с ним как минимум нужно садиться и разговаривать....
А если сидеть и думать что он их принесет и отдаст- то глубоко ошибаетесь....
В любой встрече и разговоре нужно слышать что они хотят....Но слышать и танцевать под дудку обезьян с гранатой это разные вещи....
Затянуть можно и в стране будет 40 лет конфликта...
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Отдай угол с кроватью в своей квартире бомжу из соседнего подъезда И женой поделись.
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Пук и перд....И при чем тут угол бомжу?
Во всем мире есть определенные механизмы по урегулированию конфликтов...И прежде всего, садиться за стол переговоров... Или у нас (Украины) есть возможности что то противопоставить агрессии россии??
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По крайней мере я посоветовал бы тебе сделать жизнь бомжа в твоей квартире более невыносимой, чем условия в соседнем подъезде. Например, колоть сапожной иглой его пятки, когда он ложится спать. Перевожу для тупого: "становиться на колени" не перед )(уйлом, а перед европейскими лидерами и лидерами США для усиления санкций в адрес запоребрика. А пуки и перды твои полностью совпадают с желанием как раз )(уйла.
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Пуки перды вы выделяете....

На колени,НИКТО И НИ ПЕРЕД КЕМ СТАНОВИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!

Есть понятия как стратегические партнеры...США,Канада,часть Европы и тд...они то поддерживали и поддерживают Украину,но то что творится в Украине с корупцией они прекрасно видят...давать деньги или помощь просто так, никто не будет,не видя результатов...
При По- результатов бало мало....главное что его друзья почти "насытились" но полностью не успели....Сейчас визжат- Украину сдают!

Повторюсь- ни кто ничего не сдает....
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Не о чем конечно разговаривать. Но один вопрос требует логического разрешения.
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Виталик успеет поставить ЙОЛКУ до 9 сентября З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8915
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а кальсоны и три унитаза которые пропали на корабле? не оставим, отсудим
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Потрохоботи, а ну поясніть. як ви ставились до того. що захисники ДАП їздили на ротацію через блокпости сєпарів?
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Защитники ДАП не называли Украину порноактрисой, готовой в любые дырки З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6104
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То запитай це у кіборгів. Тільки не бикуй при цьому як це робить зелений вилупок, бо кіборги - вони не постановочні, можуть накидати по кабіні. З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4386ЗІ Як тобі, сєпарок, така відповідь?
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алёша! я не голосовала за пороха, но знаю одно при порохе освобождали УКРАИНУ, а при НЕ ЛОХЕ сдают! а за ротацию спроси у тех кто защищал ДАП. поинтересуйся у своего кумира сивухи, что там с народом донбасса и что мы должны сделать , что они согласились с нами жить! и не пиши бред, хотя ваш выбор и есть бред!
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"Не сотвори себе кумира".
На Наде обожглись, сейчас Сенцова боготворят...
Для меня, после его заявление про ядерное оружие - все, великий философ современности сдулся.
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Путин вернёт и кальсоны и унитазы. Со словами - вот вам и Крим и Рим и медные трубы.
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Говорити може і треба, тим паче при свідках. Питання тільки про що. Якщо нова зрада державних інтересів, як в Мінську, то максимально публічно і з відеозвітом.
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Зелупа же наоборот считает что раз мы в ближайшее время не сможем вернуть крым и даунбас то нужно с ****** поговорить об остальной территории Украины.
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А что Сенцов конкретно предлагает? Ни о чем не говорить,ни о чем не договариваться. Воевать до последнего украинского воина? Сколько ****..унов и советчиков,я хренею. У путина ресурсов на порядок больше. Он может изматывать Украину до бесконечности и если так и оставить, таки измотает. А сколько крови украинской еще может пролиться. Так что,всех порохоботов,платных троллей (которые визжат "ни о чем не договариваться")прошу в военкомат,автомат в зубы и на передовую. Пока вы тут верещите, гибнут ребята. И если действительно не договариваться,через год-два,европа скажет,нахер вы нам нужны,если не умеете договариваться меж собою. И тогда действительно настанет полная жопа.
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Здайтесь америкацам , мокши сраные . Они ведь сильнее , так вас измотают что - мама не горюй . З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8027 .

Или вот , ваши сраные вояки , пачками тоже дохнут на Донбассе , сдайтесь нам на милость , чего проливать кровь зря .??Ваши же - рыбьята тоже гибнут ,, перестаньте воевать , бегите в свою паРашу . З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов - Цензор.НЕТ 672 .
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Констатация правильная, а вот в дальнейших действиях Сенцов - слабак.Савченко №2.Но он имеет право высказать свою точку зрения безусловно.В Укравине - демократия.Тут даже кумовья кремлёвской промокакашки себя вольготно чувствуют.Как и политтрупы-зомби.
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Зебилы начнут называть Сенцова порохоботом и что он не за мир
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100%
Но эта тварь полезет дальше!!!!!
Вернет или не вернет - он нас не навидит!!!! И всех !!!! Путин он епанутый!!!!!!
Но у зеленского есть спецы- и они это знают!!!!!! Пусть думают!
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А може Сєнцова у Гаранти? Так сказати достроково.
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Путин на форуме «Россия зовет»: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. "
- Как описать историю России одним словом? - «Воруют!» ( В. О. Ключевский )

«Народность, империю, веру»
Уваров протягивал зря.
Прапрадеды эту химеру
Спалили в огне Октября.

Им стяги призывно алели
Идей коммунизма огнем…
Расстрелы, посадки, расстрелы -
До часа прощанья с Вождем.

Кровь пала на знамя Победы
Погибших от пыточных ран…
На митинги бегали деды
И слушали ночью «загран».

Отцы коммунизма химеру
Послали к собачьим чертям:
- Дай Бог Демократию, Веру
И Собственность нашим сынам!

Но «ест» демократия власти,
Ее подцепили мы зря.
Свободных зовем «либерасты»
И падаем к ножкам Царя.

Все «либеры» - бяки и геи,
Помет «забугорной» шпаны,
Но Веру иметь без Идеи -
Трусы не запрятать в штаны.

Царь молвил - родилась Идея
Над миром восстал «цап-царап»,

В умах русскоскрепных алея,
Как лица молоденьких баб.

Зачем над собою трудиться
И чуждый зубрить интеграл,
Коль можно лисой ухитриться -
Украл - и в Россию сбежал!

Вер гаснут и помыслов свечи,
Дуб сохнет, гниет баобаб,
Но светл, как Россия, и вечен,
Народный святой «цап-царап».

«Сцарапал» дар отчий Иаков.
Мы будем смелей и наглей.
«Сцарапим» конструкции танков,
Орудий, ракет, кораблей.

Протянем к «Пиндосии» лапы
Каштаны открытий таскать…
Не лихо - прибор «зацарапать».
Беда - как устроен, понять!
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Нююю а че...
Путин оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
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" С раковой опухолью договориться не возможно" Ю.Нестеренко.
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От парахабот. Надо прікратіть стрілять мі за мір. Тамжинашилюді!
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Как это не очем говорить? Вон унитазы обещал вернуть! Чем не перемога?
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Продажный ...резидент ЗЕюил - капитулянт, видно хочет побазарить с глазу на глаз" с фашистом )(уйлом. О плохом мире - капитуляции Украины на милость нашего самого лютого кровавого врага в мире проклятого оккупанта Крыма и Донбасса вражеской паРаши.
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Ну вот и стал дворовый режиссер, великим политиком . Кто был никем, тот станет всем, правда не надолго, в Украине не забалуешь)))
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