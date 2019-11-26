 "У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк

Про це у своєму блозі написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином він прокоментував заяву глави Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, що Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ російського "Газпрому" у разі ймовірних прямих поставок в Україну з 2020 року будуть "вилучатися".
"Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет.
Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ – "Газпром". Наступним кроком буде відновлення "экономических связей", а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Далі буде більше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи".
А в Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки по факту це буде "русский мир"", - зазначив політик.
"І на завершення. Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягнути нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому", - резюмував Яценюк.
Як повідомлялося, раніше глава НАК "Нафтогаз України" висловив думку про те, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими правилами.
Потеря Украиной суверенитета при активном сливе интересов Украины в интересах Коломойского - вопрос времени.
После того, как Янык оставил Украину с нулевым бюджетом, обвалить его было просто невозможно.
А ЗЕ пришел на восстановленную до него экономику с постоянным ростом. В итоге за полгода постоянное падение промпроизводства и отрицательный баланс внешней торговли.
(Сестро, трясця! Паркан крові на експрес-аналіз, швидко! Так, галюциногени!)
Как по мне, то очевидно, кто из вас хреновее.
Газ буде!
но до зелЕной падали плохо доходит...
Хоча скоріш за все ти лахтинець.
Інакше б її вбили жовніри НАТО: Росгвардеец убил двухлетнюю девочку за отказ умываться
https://natribu.org
Нагорода знайде КОЖНОГО ідіота!
Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Про це повідомляє Дорожній Адвокат на сторінці у FACEBOOK.
Як ідеться у повідомленні, поки власники «єврономерів» раділи публікаціям ЗМІ про відстрочення «драконівських» штрафів для своїх авто і очікували «доступного розмитнення», митниця не переставала виписувати протоколи за перевищення строків перебування автомобілів на єврономерах в Україні.
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"Громадянин України ввіз у 2016 року автомобіль Jeep Grand Cherokee! З того часу власник автомобіль не вивозив та очікував «доступного розмитнення». У жовтні п.р. зазначений громадянин вирішив поїхати до Польщі на автобусі, залишивши «євроавтомобіль» вдома. Під час перетину кордону громадянин отримав на митниці протокол про порушення митних правил", - повідомляє Дорожній Адвокат.
Позиція адвоката власника єврономера:в суді адвокат власника авто на «єврономерах» просив не притягувати до відповідальності через те, що на момент ввезення автомобіля не існувало відповідальності у такому розмірі.
Позиція суду:суд зазначені аргументи не врахував та наклав на власника авто штраф 170 тис. грн. (Рішення від 12.11.2019, справа №461/8606/19).
Як зазначається, в листопаді цього року таких рішень винесено судами багато.
Путин тоже хочет мир. Ну не совсем. Только три четверти.
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
Этот маршрут капитуляции ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ордло.
И ермак сегодня также утверждает, что он работает для "завершення війни в Україні". Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на "воссоединение с ордло".
Воссоединение с ордло - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украину. Это война и, как откровенно формулирует напарник ермака русский фашист чеснаков, присоединение Украины к ордло.
зеленский не получал мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на прекращение кровопролития на линии соприкосновения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.