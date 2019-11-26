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 Політика України
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Все про:газ (1082) Газпром (494) Росія (21276) Яценюк (1671)

 "У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк

Путін повністю змінив тактику. Військову операцію змінив на економічну, енергетичну та політичну операцію із захоплення України.

Про це у своєму блозі написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував заяву глави Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, що Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ російського "Газпрому" у разі ймовірних прямих поставок в Україну з 2020 року будуть "вилучатися".

"Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ – "Газпром". Наступним кроком буде відновлення "экономических связей", а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Далі буде більше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи".

А в Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки по факту це буде "русский мир"", - зазначив політик.

"І на завершення. Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягнути нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому", - резюмував Яценюк.

Як повідомлялося, раніше глава НАК "Нафтогаз України" висловив думку про те, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими правилами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161874
 
   
 Топ коментарі
 
Моника Зеленски вовсю подмахивает задом Хуйлу. А Хуйло снова сажает Украину на газовую и энергетическую иглу.

Потеря Украиной суверенитета при активном сливе интересов Украины в интересах Коломойского - вопрос времени.
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Яценюк строил заборы против кацапов, а зебил строит мосты к кацапам, зебил ты доволен? "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5234
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Тобто тобі хочеться всруського світу, а п***н - вже не Хуйло, а КРЕПКАЯ РУКА, так?
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Моника Зеленски вовсю подмахивает задом *****. А ***** снова сажает Украину на газовую и энергетическую иглу.

Потеря Украиной суверенитета при активном сливе интересов Украины в интересах Коломойского - вопрос времени.
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Порошенко и Яценюк обвалили в 3 раза ВВП Украины. Все остальное - развод лохов.
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сцёппа, шота у тебя с головой, сцёппа... с твоей рускай головушкой...ты ею унитаз гвоздями к полу уборной приколачиваешь?
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Лахта, кыш за поребрик.
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сцёппа, это не ты ли? Не, ну ты тока шо из Африки писал...
"У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 983
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Це добре. що ти розумієш де маєш бути.
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А че не в 33???!!!
После того, как Янык оставил Украину с нулевым бюджетом, обвалить его было просто невозможно.

А ЗЕ пришел на восстановленную до него экономику с постоянным ростом. В итоге за полгода постоянное падение промпроизводства и отрицательный баланс внешней торговли.
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Так 73% зебилов малоросов как раз и выбрали "русский мир" так что они только за, правда зебилы? "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4421
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Діду! Тримайтеся... Не вирубайтеся... Говорити можете? Пам'ятаєте, яку саме наркоту ви жерли?
(Сестро, трясця! Паркан крові на експрес-аналіз, швидко! Так, галюциногени!)
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ми втратили пацієнта..... адмін зробив автаназію "У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 323
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Зараз він мабуть пішов до свого пса, заспокійливого лизнути. (Він знає про що я)
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Раньше Гитлер был главным миротворцем. Он страшно хотел мира, но ему всегда и везде мешали евреи. Этому наверно американцы мешают, или "русофобы".
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Кролик...Я думал ты на отдыхе. Усе потратил так быстро ?
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Яценюк строил заборы против кацапов, а зебил строит мосты к кацапам, зебил ты доволен? "В Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5234
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Ну да натягивал сетку-рабицу за сотни миллионов, строитель хренов.
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В то время, как ты расхваливал русских витязей и непобедимое русское оружие, кролик натягивал сетку-рабицу.

Как по мне, то очевидно, кто из вас хреновее.
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И как, достроил Яценюк? Кстати, о каком "мосте к кацапам" ты говоришь?
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Що будував...? Парканчик з сітки-рабиці? І скільки там кілометрів того "укріпляня" за державний кошт?
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Не обращайте внимание. Это петик, перекрасившийся под яцефила.
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А что у него много наворованно было?
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ок, задам еще вопрос, держись: А был кто-то, кто вообще не воровал????
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Припиняй так інтенсивно жерти галюциногени - зловживати психоактивними речовинами не є добра справа.
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Превратили Украину в слабое, зависимое государство за последние пару десятилетий и Сеня вроде тут не причем.
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головы и рук хватало только на свои карманы распихивать , зато не зря , на хорошую жизнь теперь и потомкам хватит
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судячи з тої муйні, яку ти малюєш і дебілів, які це "лайкають", в 2014 на Україну напали Пєтя і Сєня, а не *****
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Тут Яценюк прав на 100%
но до зелЕной падали плохо доходит...
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Живой труп нарисовался.5 лет коту под хвост.А туда же. Учит.
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Тобто тобі хочеться всруського світу, а п***н - вже не *****, а КРЕПКАЯ РУКА, так?
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Напиши просто: "Я, Федір С., протягом 5-ти останніх років зубожів, оскільки я ледар і лузер".
Хоча скоріш за все ти лахтинець.
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Я тут вам трохи зкріп всруського світу приніс.
Інакше б її вбили жовніри НАТО: Росгвардеец убил двухлетнюю девочку за отказ умываться
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Примечательно окончание статьи - "А вот у них!"...
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бывает не только рыба тухлая , но кроли...
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Холодильник увімкни, дурбецало - всі харчі зіпсуєш.
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Лахто. посидь у спамі. Навіть срати ти не вмієш естетично.
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тебе и твоему коллеге по цеху сюда - https://natribu.org




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Мене не цікавлять інтереси, раціон харчування та стан здоров'я лузерів та покидьків. Тому плавай сміттєвими сайтами сам. Я лінків від зебілів та кацапів не продивляюся.
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Еще один деятель, партия которого с треском пролетела на выборах.
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Яценюку невдомек , что и у Зеленского , и у Меркель с Макроном есть точньіе данньіе разведок о количестве российских войск и вооружений на Донбассе , поєтому Путин может говорить , что угодно . С ним будут говорить с цифрами и фактами , на саммите 9 декабря в Париже.
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После этого заплачет, выведет войска, вернет Крым и даст $100 трл компенсации?
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а потим утрох ще и ****** путена...да, сашко иванишин? У зеленского на руках только те данные, которые ему позволит иметь ермак с богдасиком. И шо он там с этими данными намурчит лягушатнику, сардельке и *****, интересно... От пети ***** бегало. А этим, после недолгих раздумий, согласилось жопу подтереть...
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Сеня, где твой поезд, который уплыл по новому шёлковому пути? Его хоть нашли?
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Лохам і зебілам буде квартирний газ по сто баксів за місяць. "Ви здєлалі ето вмєстє!"
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Зє!біли! Ви зробили це разом!
Нагорода знайде КОЖНОГО ідіота! "У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2561
Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"

Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Про це повідомляє Дорожній Адвокат на сторінці у FACEBOOK.
Як ідеться у повідомленні, поки власники «єврономерів» раділи публікаціям ЗМІ про відстрочення «драконівських» штрафів для своїх авто і очікували «доступного розмитнення», митниця не переставала виписувати протоколи за перевищення строків перебування автомобілів на єврономерах в Україні.
Читайте також: Слуга народу планує здешевити розмитнення єврономерів
"Громадянин України ввіз у 2016 року автомобіль Jeep Grand Cherokee! З того часу власник автомобіль не вивозив та очікував «доступного розмитнення». У жовтні п.р. зазначений громадянин вирішив поїхати до Польщі на автобусі, залишивши «євроавтомобіль» вдома. Під час перетину кордону громадянин отримав на митниці протокол про порушення митних правил", - повідомляє Дорожній Адвокат.
Позиція адвоката власника єврономера:в суді адвокат власника авто на «єврономерах» просив не притягувати до відповідальності через те, що на момент ввезення автомобіля не існувало відповідальності у такому розмірі.
Позиція суду:суд зазначені аргументи не врахував та наклав на власника авто штраф 170 тис. грн. (Рішення від 12.11.2019, справа №461/8606/19).
Як зазначається, в листопаді цього року таких рішень винесено судами багато.
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Нарешті може зупинять навалу отих "битків" та "потопельників" на наші дороги.
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Украина хочет мир.
Путин тоже хочет мир. Ну не совсем. Только три четверти.
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КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
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Вчера взрыв в Харькове организовали на евробляхе.С этим надо что-то решать.На евробляхах ездят Инкогнито.А должны быть во всех базах ,в тч и с отпечатками члена.
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Сеня вернулся !!!! Спаситель ты наш , кладезь мудрости , лысая головушка . А что , скучно быть не при власти ?
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Сєня побудував Стіну з Росією, а Ваван Мост Дружби...такий от символізм...
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я знову ж, в 3237-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Почему яйценюк не в тюряге ? И даже подозрение не вручают,хотя деньжат эта тварь намыла на стене и прочих проджектах очень много !
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ватный длбб.- это все художественный лахтинский свист,пруфы давай мурло рязанское
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нафталиновый кролик подал голос. дайте ему морковку!
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Ба,а кто это выскочил из табакерки,чертик?Нет, это Кролик Маннергейм,который создал укрепления(стеной называются) неприступнее всех неприступных, добыл нам,украинцам украинский газ,как обещал, и снизил поэтому тарифы. А теперь типа эксперт. Кролик, это не только ценный мех,но и 60-70 кг.(если Кролик-Маннергейм) дерьма.
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кремль и ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, "малыми шажками", незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.
Этот маршрут капитуляции ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ордло.
И ермак сегодня также утверждает, что он работает для "завершення війни в Україні". Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на "воссоединение с ордло".
Воссоединение с ордло - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украину. Это война и, как откровенно формулирует напарник ермака русский фашист чеснаков, присоединение Украины к ордло.
зеленский не получал мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на прекращение кровопролития на линии соприкосновения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.
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порохоботы и зеленботы = братья(швондеры)
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