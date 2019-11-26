EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  4400  12
Все про:залізниця (352) смерть (3656) Військова прокуратура (600) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (47)

 Солдат загинув, випавши з поїзда на Київщині, проводиться розслідування, - військова прокуратура

Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі старшого солдата, який випав із поїзда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном в зону проведення ООС. Потерпілий був виявлений 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

Старшого солдата було доставлено "швидкою" до Білоцерківського військового госпіталю. Чоловік 1987 року народження перебував у тяжкому стані: відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома ІІ ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

Також дивіться: Під час пожежі на складі 59-ї ОМБр в Гайсині згоріли шоломи, бронежилети і форма: сума збитку 10,5 млн грн, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України. Досудове розслідування провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України здійснює Білоцерківський відділ поліції ГУ НП в Київській області. Організовано першочергові слідчі дії та призначено ряд судово-медичних експертиз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161873
 
 
 Топ коментарі
 
Пьяные выживают.Здесь надо расследование.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады ехал в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС.Источник: https://censor.net.ua/n3161873

Шо за нафик???!
R.I.P
 показати весь коментар
 
Жаль, що був такий трагічний випадок Солдат загинув, випавши з поїзда на Київщині, проводиться розслідування, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 307 Земля пухом солдату, бо він їхав воювати за Україну.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
П"яний був, лика не в"язав, дверцята переплутав.
 показати весь коментар
 
 
Пьяные выживают.Здесь надо расследование.
 показати весь коментар
 
 
Судячи з того, які важкі травми отримав, випав на ходу. Яким чином можна випасти на ходу при зачинених дверях? Схоже, що допомогли. Потрібно трусити співслужбовців, що їхали з ним.
 показати весь коментар
 
 
Нас когда везли эшелоном в ГСВГ, веревочка была у дверей, никто не выпадал.
 показати весь коментар
 
Это не для того шоб не выпадали, а шоб не убегали.
А выпадать - да сколько угодно, мясо не жалко(официально же жизнь в бою рассчитывалась сколько то там секунд или до двух минут чет там) - главное чтобы труп найти можно было и не "попасть" за то что убежал.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору