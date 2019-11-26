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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1856) Європарламент (434) Сенцов (825)

 Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті

Український режисер Олег Сенцов закликав європейських політиків не вірити Путіну.

Про це він заявив у своїй промові в Європарламенті у Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Зараз ведеться багато розмов про перемир'я з Росією, якихось переговорах. Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росія обов'язково обдурить. Вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру в Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську політику своїм силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися і будемо боротися за свою свободу до самого кінця", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті

Він наголосив, що Україна зараз є найбільшим єврооптимістом у світі.

"Для нас немає іншого шляху розвитку - це для нас питання виживання як для країни. Тому щоразу коли хтось із вас буде думати, як протягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам’ятайте про кожного із 13 тисяч загиблих в Україні, про сотню наших хлопців, які досі перебувають у в’язницях, яких можуть катувати просто зараз, про кримських татар, яких зараз можуть затримати, у їхніх будинках проводити обшуки, а сім’ї та діти залишаться без батьків. Пам’ятайте про тих хлопців, які просто зараз у камуфляжах, ось із таким знаком (прапор України. - Ред.) на руці перебувають в окопах, ризикують своїм життям за нашу та вашу свободу. Не забувайте про них, будь ласка", - звернувся Сенцов до присутніх.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161871
 
   
 Топ коментарі
 
Це голос не хлопчиська, але Чоловіка!
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
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73% зебилам пох на 13000 погибших и они променяли главнокомандующего который со своих денег выделил миллиард гривен на армию на пианиста сепара который сдавал позиции украинских военным кацапам и развлекал кацапов игрой на пианино
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Эти слова должны произносить министр иностранных дел и нелох Украины.
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Це голос не хлопчиська, але Чоловіка!
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
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коментар відмічено як спам  
 
Откуда 13000? 3000 погибших у ВСУ. Кто остальные 10.000 украинцев и кто их убил?
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Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным
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73% зебилам пох на 13000 погибших и они променяли главнокомандующего который со своих денег выделил миллиард гривен на армию на пианиста сепара который сдавал позиции украинских военным кацапам и развлекал кацапов игрой на пианино
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"который со своих денег выделил миллиард гривен на армию" - на чью армию?

"Согласно годовому отчету за 2016-й, фабрика уплатила налогов и страховых взносов на сумму 333 717 тыс. руб.
"В 2016 году уплачено налогов и страховых взносов на сумму 333 717 тыс. руб. Текущая задолженность по платежам в бюджет на 31.12.2016 г. составила 65 088 тыс. руб., в том числе по налогу на добавленную стоимость 48 693 тыс. руб., по налогу на имущество 12 764 тыс. руб", - говорится в документе.Источник: https://censor.net.ua/n439868
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Браво! отличные слова...
их бы по-чаще тут, дома, повторять.. повторять громко и внятно!
ибо некоторым по-прикольный успех вскружил не только голову но и моск...напрочь выключил
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Мы с Путиным не обсуждали темы "нормандской встречи", - Зеленский-Мы с Пуйлом-ключевое для Зебила слово,типа кореша подружились,кому вы рассказываете горбатого исправит
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Мы копали котлован, я и экскаватор...
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Олег, не призывай мерзавцев к совести, у них её просто нет.
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Больше погибших.Раненных,калек. Разрушения и шок.
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Дружить?Да Европарламент в первую очередь берет пример с Украины...
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Эти слова должны произносить министр иностранных дел и нелох Украины.
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Так они и не на Украину работают чтобы ты от них таких слов требовал.
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і ще такі слова: я знову ж, в 3236-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Пусть не забывают, что на месте погибших могут оказаться они. Потому что рашистский терроризм их тоже достанет
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Уже доставал, достаёт и это - пока лишь просто цветочки. Только увертюра. Ягодки впереди.
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Да чего ж им не дружить с Путиным из-за Украины, если само руководство Украины дружить с Путиным?
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блин да кто у нас президент то елки палки?
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Моё уважение Сенцову. Сильный и честный человек
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Наверное его слова будут более убедительными для Европы
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_Словами про честь и совесть не пронять отъявленных мерзавцев, циников и подлецов. Не, сынку, это фантастика.
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1. Если вам больше 61, то я для вас -"сынку" Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті - Цензор.НЕТ 9009
2. Я не дописал пост. "...Европы, чем речи преЗедента и его Зе-команды.."
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П. 1 - то из рекламы когда-то увиденной. Ничего личного.
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Це позиція патріота, людини з чистою совістю, світлими намірами.Такі люди повинні бути моральними авторитетами держави. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Європа і світ забули мюнхенський сговір? Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом!
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Потери от войны гораздо больше чем 13 тысяч погибших.
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скажи це, Олеже, бєніному кишеньковому цуцику! Який навіть цілком "депілірувався" задля зустрічі з кремлівським х*йлом...і цим неадекватам , які підтримують свого неадеквата.Отака тавтологія...
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