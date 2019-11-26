 Пам'ятайте про кожного із 13 000 загиблих в Україні, коли виникає бажання дружити з Путіним, - Сенцов у Європарламенті

Про це він заявив у своїй промові в Європарламенті у Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Зараз ведеться багато розмов про перемир'я з Росією, якихось переговорах. Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росія обов'язково обдурить. Вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру в Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську політику своїм силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися і будемо боротися за свою свободу до самого кінця", - сказав він.
Він наголосив, що Україна зараз є найбільшим єврооптимістом у світі.
"Для нас немає іншого шляху розвитку - це для нас питання виживання як для країни. Тому щоразу коли хтось із вас буде думати, як протягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам’ятайте про кожного із 13 тисяч загиблих в Україні, про сотню наших хлопців, які досі перебувають у в’язницях, яких можуть катувати просто зараз, про кримських татар, яких зараз можуть затримати, у їхніх будинках проводити обшуки, а сім’ї та діти залишаться без батьків. Пам’ятайте про тих хлопців, які просто зараз у камуфляжах, ось із таким знаком (прапор України. - Ред.) на руці перебувають в окопах, ризикують своїм життям за нашу та вашу свободу. Не забувайте про них, будь ласка", - звернувся Сенцов до присутніх.
Viva la resistance! Вітаю, Олеже! Слава Україні!
"Согласно годовому отчету за 2016-й, фабрика уплатила налогов и страховых взносов на сумму 333 717 тыс. руб.
"В 2016 году уплачено налогов и страховых взносов на сумму 333 717 тыс. руб. Текущая задолженность по платежам в бюджет на 31.12.2016 г. составила 65 088 тыс. руб., в том числе по налогу на добавленную стоимость 48 693 тыс. руб., по налогу на имущество 12 764 тыс. руб", - говорится в документе.Источник: https://censor.net.ua/n439868
их бы по-чаще тут, дома, повторять.. повторять громко и внятно!
ибо некоторым по-прикольный успех вскружил не только голову но и моск...напрочь выключил
2. Я не дописал пост. "...Европы, чем речи преЗедента и его Зе-команды.."