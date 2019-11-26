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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (597) Кабмін (3334) лікарі (291) вчитель (124) Гончарук_Олексій (301)

 Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук

Системні затримки зарплат вчителям і лікарям протягом усіх років незалежності України відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уже завтра Уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям", — наголосив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, із наступного року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів.

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Міністерство освіти й науки активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості:

- наступного року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною;

- створюється ефективна мережа шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам;

- готує зміни до формули розподілу освітньої субвенції.

Уряд передбачив у Держбюджеті-2020 найбільше коштів на фінансування медицини, освіти й науки. Наприклад, уперше для молодих вчителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав зібрати Кабінет Міністрів України і вирішити питання про виплату заборгованості із зарплати лікарям і вчителям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161869
 
 
 Топ коментарі
 
еб..ть добродеятели... за несвоевременную выдачу зарплаты статья предусмотрена, пид..сы
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А где они вчера были эти деньги? На депозите Гончарука или министров?
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Ніззя. Самим потрібні. "Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. У столиці Великої Британії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і ця подорож обійшлося бюджету в мільйон. У той час як президенти і глави урядів інших, більш заможних країн, не гребують пересуватися на рейсових літаках, глава українського Кабміну навіть за кредитом відправляється на літаку преміум-класу, що залишився від екс-президента Януковича." Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5617
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497,1 млн. грн. делим на (4000$ Х 24) = 5 178 учителей за 1 месяц?!)))))))))))))))))
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Виникає питання чому місцева влада не дофінансовує навчальні та медичні заклади? Крім зарплат у навчальних та медичних закладів ще є купа витрат які потрібно фінансувати, а центральний бюджет в рамках програми децентралізації буде фінансувати тільки зарплати а решту має фінансувати місцевий бюджет! Але в місцевих бюджетах на 2020 рік досі немає витрат на фінансування навчальних та медичних закладів в достатньому обсязі і в результаті з 1 квітня 2020 року ми отримуємо гарантований колапс медицини по всій Україні, коли центральний бюджет дає гроші виключно на зарплати, а місцевий бюджет нічого не дає і робота зупиняється через те що немає за що сплачувати комунальні послуги! А якщо ще врахувати можливі затримки з фінансуванням з центрального бюджету, недооформленість документів для субвенцій, то можемо отримати повну зупинку фінансування медицини! Потрібно відповідним законом України вимагати від місцевої влади фінансування закладів освіти та медицини на рівні достатньому для нормальної роботи цих закладів, щоб недофінансування з центрального бюджету не приводило до затримок зарплат вчителям та медикам!
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остальные подождут. Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 529 их и так слишком дофига.
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400 000/5178=77
Кожний 77 вчитель отримає обіцяну зарплату 4000 дол. Або з\п 4000 дол вчитель буде отримувати кожного 77 місяця. Це перемога!
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Ура 4000 у.е.!!!!! Нарешті діждались! Зе молодець - він тримає своє слово! Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3513Все - переходжу в цю успішну зе-команду!
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Це вже віскарь з трудовіком і фізруком! І хімічка на закуску...англічанка теж не проти. Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3469
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я прям разрываюсь - остаться работать на Петра, платит за порохоботство немного но стабильно, или все бросить и пойти в учителя, все-таки 4000 на дороге не валяются. Как думаете, стабильно эти 4000 будут или потом почикают?
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Нема поводу не вірити цим святим людям! Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4488
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У тібі Кіля Азіров не рідствінік віпадківо?
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Конечно перемога Зебилоид, радоваться тому что долги погасят, нихера себе покращення. Скоро талонам на сахар радоваться будешь😀
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А где они вчера были эти деньги? На депозите Гончарука или министров?
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Сейчас у зрадофилов начнется истерика.
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Ні. це у блаЗЄнських гістерія. Адже раніше проблем з виплатами не було. Чи мо' вже платню підняли до $4000? Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9997 Тоді зрозуміло: виплатити важко Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5620
А, хай йому, та це ж учителям підняли до $4000, а тут ідеться про лікарів/медсестер/санітарок. Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5620
Їм також "піднімуть" Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5620
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гыыыгыыыгыыы.Шо ещё может сказать пэтин огнетушитель?!
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Мабуть, таки справді об'ївся ЗЄленого гівна!
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не їж ЗЄленого гівна. і ти зможеш нормально мислити.
і не будеш блаЗЄнським вантузом. Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5352
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Моя жена в системе освиты работает всю жизнь, не помнит когда последние годы зарплату задерживали. Так что врёт он. И подобные действия их команды, зарплаты уже года два не поднимали на предприятии Ко, людей массово сокращают, но при этом Ко люди пафосно так говорят, что мы оставим прежними выплаты и социальную сферу, то есть другими словами денег нет на повышение, радуйтесь, что получаете хоть эти копейки, но вы держитесь..
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она у них круглосуточно с 21 апреля во всех темах,даже в погодных.
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**..ть добродеятели... за несвоевременную выдачу зарплаты статья предусмотрена, пид..сы
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Вы, судя по сленгу, учитель, ждущий зарплату?
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перераспределит...а откуда возьмет чтоб там заткнуть? "тришкин кафтан"
но зато на партийные "услады" миллионы капнули...с нифига... но то таке..
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"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук." Источник: https://censor.net.ua/n3161815
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а по хорошему...есть время продавать - есть время покупать (а на войне воевать)
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Вот суки,заработанные деньги распределяют,распределяльщики хреновы.Почему просто не выплачивать вовремя зарплаты.Что денег нема?А как распределять то сразу находятся.
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Ніззя. Самим потрібні. "Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. У столиці Великої Британії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і ця подорож обійшлося бюджету в мільйон. У той час як президенти і глави урядів інших, більш заможних країн, не гребують пересуватися на рейсових літаках, глава українського Кабміну навіть за кредитом відправляється на літаку преміум-класу, що залишився від екс-президента Януковича." Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5617
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Был бы пытро он бы давно всё распределил и выплатил.Вернуть пэтра взад!!!
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Мы говорим о текущем моменте а Вы тыкаете педром,тем более что теперишнее правительство ежедневно хвастается ростом экономики семимильными шагами.Что экономика растет а денег нема?Так нахер нам такая экономика и такойй кабмин.
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Зебилы, а что делать тем кто этим летом бросил бизнес и пошли в школу за взятку в срочном порядке ставать учителями надеясь на 4000$ в месяц, а в итоге теперь у них теперь ни бизнеса, ни зарплат в 4000$ ?
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Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. «
То есть медицинские работники в небольших населенных пунктах получат пшык а не зарплату? Ну- ну, что то с такими подходами мы повысим не только количество необразованных детей но еще и смертность будем повышать.
Поздравляю, это Победа
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так роками вчасно не платили. і нікому діла до цього не було. а шо в мозгах багами, сліпі трасти, де ще можна вкрасти і таке інше
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Проблеми з зарплатами вчителям і медикам з'явилися уже при уряду Гончарука після урізання субвенцій місцевим громадам.
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Це завжди можна перерозподіляти, якщо пограбувати інших. Значно важче мати клепку в голові і будувати міцну економіку, робочі місця та добробут українців.
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У нас промпроизводство выросло или внешняяторговля деньги приносит? Пока все в минусах.
Так что дадут этим, забрав у тех.

Например, всей страной скинемся сначала Бене, а потом учителям в виде тарифов.
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у нас падіння. Воно спрограмовано, ще в 1997-99 роках.
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Управленцы хреновы, уже в ручном режиме зарплаты стали начислять. Без кредитов МВФ в следующем году будет дыра в бюджете не меньше 100млрд гривен.
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А що місцеві *князьки * яй...чухали !? Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6158..
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Нехай перерозподілить зарплату своїх слуг народу.
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То есть у зебилов уже обичная видача зарплати преподается как офигенная пабеда?
Єто уже дно?
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та копейки, гончурук гондурак за один полет по лимону тратит
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...Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину - мнение
Правительство уже завтра перераспределит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 980

Агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Вот о чем подумалось. Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Такими рассуждениями поделился минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
При этом миллионы людей прямо бежали голосовать за Зеленского.
О чем это говорит? Наш народ подсознательно ненавидит свою страну и хочет ее «смерти».
Страшная ментальность людей без ощущения родины и патриотизма…
Зеленский записал очередное бредовое видео, бегая вокруг Офиса президента по морозу с красным носом.
В нем президент вновь показал, какими дураками и простофилями считает всех украинцев. Поскольку на полном серьезе хвалился продажей земли, принятым антисоциальным бюджетом и продолжением антинародной медреформы.
Хвалил свою фракцию извращенцев. Мало того, оказалось, что это Зеленский заставил Путина вернуть корабли и провести «Нормандский саммит».
Диагноз: пора ЗеПрезиденту прекращать нюхать клей и злоупотреблять «солоденьким»…
Зеленский поговорил с Путиным по телефону про возвращённые корабли и про газ.
Переводим с языка дипломатии. Зеленский подтвердил Путину, что подпишет все документы по выполнению Минских соглашений на «нормандском саммите». А также - готов подписать выгодный России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) газовый транзитный контракт и покупать российский газ.
В общем, агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Зеленский и фракция «Враги народа» представляют сериал «Украина: последняя распродажа».
Есть идея для политтехнологов Зеленского. Следующее видео «общения» с народом, после «Нормандского саммита» и встречи с Путиным, записать не на улице, а из кабинета проктолога.
Это будет более логично…
economics-prorok.com
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343306-zelenskogo_priveli_k_vlasti_chtoby_okonchateljno_unichtohitj_ukrainu__mnenie
...
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Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Дальше можно не читать. Походу у автора не народ Украины президента выбирал, а кто-то привел. Это уже полный абсурд. Остальные выводы бессмысленны если главный посыл вкорне неверен.
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"Чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно купить что-нибудь не нужной, а у нас денег нет". Дядя Федор.

Чтобы дать кому-то денег, надо добыть денег, а у нас промпроизводство падает с начала президентства ЗЕ и баланс торговли -4 миллиарда.
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Промпроизводство не страшно, оно везде падает, а вот баланс торговли нужно сводить к нулю, как бы это странно не звучало, но с учетом пошлин все равно плюс есть.
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Да тут как бы связанные вещи. Чтобы что-то продавать, надо что-то нужное производить. Желательно что-то с высокой добавочной стоимостью (привет промпроизводство), а не то, что из земли выкопал и в кулечек упаковал.
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Мир перенасыщен товарами, увы, а вот все живое жрало, жрет и будет жрать, извиняюсь за сленг. Либо науку развивать и производить не известное, либо сидеть на еде.
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Бачите: утром від блаЗЄнського "стулья" -- вєчєром від гончарука "дєньґі" Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5135
Абратная свЙАзь, панімаєш Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5135
В блокноті: "виполнєно" Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5135
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Опять управление в ручном режиме. У одних отобрать, другим кинуть кость. Такое ощущение что у нас в стране кроме учителей больше никто не живет. А если проанализировать чтрана перенаселена дебилами то не понятно чему учат ети учителя.
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Лузеры ничтожные! При Порохе никаких задержек по зарплатам бюджетников не было! При том, что он "барыга", "торговал на крови" и "липецкая фабрика" Бгггг...Никчемы галимые Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6861
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Субвеннции вновь и, как всегда, раскрадут.Чего проще,забрать деньги на врачей и учителей у регионов и через электронные кабинеты распределять зарплаты по каждой школе и больнице.Легко контролировать школы и персонал,с помощью ИИ выявлять приписки и сводить дебет с кредитом.Как с пенсионерами.Компьютер не ошибётся и не забудет.А Дубилет отследит
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Наверное опять за все заплатят евробляхеры. Они единственные барыги которые ездят на иномарках по 2тыс. у.е. а значит секономили и укрыли от справедливой власти целые состояния.
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Тут главное помнить, что это целиком заслуга Бубочки42годика...
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теперь учителя смогут пользоваться туалетной бумагой в уличных клозетах, а не газетой как раньше.
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Какой добрый премьер, а мог бы 500 раз на самолетике покататься...
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Управління капітального будівництва Житомирської міської ради в листопаді 2019 визначило переможця аукціону на будівництво Палацу спорту на Старому бульварі, 14-а у Житомирі.Ним стала фірма з Київської області «Ріола Модуль ЛТД» з пропозицією у 265 млн грн. Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5717 25 листопада з товариством підписали договір, Житомир.info | З переможцем тендеру на багатомільйонне будівництво Палацу спорту в Житомирі уклали договір, ще 3,5 млн заплатять за технагляд Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5717
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Вот если бы фсе ольго-соевые пошли работать в реале и платили налоги, не было бы проблем с бюджетом.
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Да доллар и так падает с каждым днем, с бюджетом похоже все впорядке, тьфу, тьфу, тьфу.
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Хроника одного Президента ...
26.11.2019 г.

Немецкий источник. Взаимоотношения между президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель сейчас находятся в стадии скрытой конфронтации. Германия заканчивает сложную комбинацию по которой ей переходит владение одной из самых ключевых объектов будущего "Северного потока-2". Это известно Макрону и очень его беспокоит.

У Зеленского вполне серьезно обсуждают замену Смолия на посту главы НБУ Ющенком. Главный двигатель вопроса - Уманский. Очевидно там считают что с Ющенко можно будет договорится легче. Они глубоко ошибаются. Ющенко компромисен где угодно, кроме банковских вопросов. Он ученик Гетьмана и железный монетарист.

На докладной Кабмина в которой сообщается о катастрофичной ситуации с выплатой зарплаты бюджетникам, Зеленский собственноручно начертал "Терміново знайти кошти !". Песня Кабмина Гончарука спета.
Реакция Зеленского. В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.
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Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) из холдинга ДТЭК Рината Ахметова объявила о начале работы в режиме простоя, что означает ограничение производства электроэнергии. Об этом говорится в официальном письме, которое руководство ДТЭК направило Бурштынскому горсовету. Это грозит серьезными проблемами с энергообеспечением как минимум трем областям Украины. Но еще более важно другое - причиной такого решения называется "импорт электроэнергии из РФ по демпинговым ценам".
Ахметов наносит ответный удар по Зеленскому. Создается очаг социального напряжения в регионе и без того явно оппозиционному режиму Зеленского.
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Эти миллионы - капля в море , в Украине одних только учителей средней школы 500 000 человек , ещё есть высшая школа. Это меньше , чем по тысяче гривен на одного работающего. Вот так удалось подолати зубожіння.
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А что, так тоже можно? Закидать СМСками телефон Зеленского и шахтёрам за два дня выплатили задолжности за 6 месяцев? Во ***! Ну шахтёры и ТУПЫЫЫЫЕ!!!
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Звісно, а ви думали легко виплатити вчителям по 4к баксів?
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Вообще-то тут уголовщиной пахнет, а не героизмом.
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