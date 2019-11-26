 Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Уже завтра Уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям", — наголосив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Крім того, Міністерство охорони здоров’я змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, із наступного року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів.
Міністерство освіти й науки активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості:
- наступного року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною;
- створюється ефективна мережа шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам;
- готує зміни до формули розподілу освітньої субвенції.
Уряд передбачив у Держбюджеті-2020 найбільше коштів на фінансування медицини, освіти й науки. Наприклад, уперше для молодих вчителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав зібрати Кабінет Міністрів України і вирішити питання про виплату заборгованості із зарплати лікарям і вчителям.
Кожний 77 вчитель отримає обіцяну зарплату 4000 дол. Або з\п 4000 дол вчитель буде отримувати кожного 77 місяця. Це перемога!
А, хай йому, та це ж учителям підняли до $4000, а тут ідеться про лікарів/медсестер/санітарок.
Їм також "піднімуть"
і не будеш блаЗЄнським вантузом.
но зато на партийные "услады" миллионы капнули...с нифига... но то таке..
То есть медицинские работники в небольших населенных пунктах получат пшык а не зарплату? Ну- ну, что то с такими подходами мы повысим не только количество необразованных детей но еще и смертность будем повышать.
Поздравляю, это Победа
Так что дадут этим, забрав у тех.
Например, всей страной скинемся сначала Бене, а потом учителям в виде тарифов.
Єто уже дно?
Агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Вот о чем подумалось. Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Такими рассуждениями поделился минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
При этом миллионы людей прямо бежали голосовать за Зеленского.
О чем это говорит? Наш народ подсознательно ненавидит свою страну и хочет ее «смерти».
Страшная ментальность людей без ощущения родины и патриотизма…
Зеленский записал очередное бредовое видео, бегая вокруг Офиса президента по морозу с красным носом.
В нем президент вновь показал, какими дураками и простофилями считает всех украинцев. Поскольку на полном серьезе хвалился продажей земли, принятым антисоциальным бюджетом и продолжением антинародной медреформы.
Хвалил свою фракцию извращенцев. Мало того, оказалось, что это Зеленский заставил Путина вернуть корабли и провести «Нормандский саммит».
Диагноз: пора ЗеПрезиденту прекращать нюхать клей и злоупотреблять «солоденьким»…
Зеленский поговорил с Путиным по телефону про возвращённые корабли и про газ.
Переводим с языка дипломатии. Зеленский подтвердил Путину, что подпишет все документы по выполнению Минских соглашений на «нормандском саммите». А также - готов подписать выгодный России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) газовый транзитный контракт и покупать российский газ.
В общем, агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Зеленский и фракция «Враги народа» представляют сериал «Украина: последняя распродажа».
Есть идея для политтехнологов Зеленского. Следующее видео «общения» с народом, после «Нормандского саммита» и встречи с Путиным, записать не на улице, а из кабинета проктолога.
Это будет более логично…
economics-prorok.com
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343306-zelenskogo_priveli_k_vlasti_chtoby_okonchateljno_unichtohitj_ukrainu__mnenie
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Дальше можно не читать. Походу у автора не народ Украины президента выбирал, а кто-то привел. Это уже полный абсурд. Остальные выводы бессмысленны если главный посыл вкорне неверен.
Чтобы дать кому-то денег, надо добыть денег, а у нас промпроизводство падает с начала президентства ЗЕ и баланс торговли -4 миллиарда.
Абратная свЙАзь, панімаєш
В блокноті: "виполнєно"
26.11.2019 г.
Немецкий источник. Взаимоотношения между президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель сейчас находятся в стадии скрытой конфронтации. Германия заканчивает сложную комбинацию по которой ей переходит владение одной из самых ключевых объектов будущего "Северного потока-2". Это известно Макрону и очень его беспокоит.
У Зеленского вполне серьезно обсуждают замену Смолия на посту главы НБУ Ющенком. Главный двигатель вопроса - Уманский. Очевидно там считают что с Ющенко можно будет договорится легче. Они глубоко ошибаются. Ющенко компромисен где угодно, кроме банковских вопросов. Он ученик Гетьмана и железный монетарист.
На докладной Кабмина в которой сообщается о катастрофичной ситуации с выплатой зарплаты бюджетникам, Зеленский собственноручно начертал "Терміново знайти кошти !". Песня Кабмина Гончарука спета.
Реакция Зеленского. В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.
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Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) из холдинга ДТЭК Рината Ахметова объявила о начале работы в режиме простоя, что означает ограничение производства электроэнергии. Об этом говорится в официальном письме, которое руководство ДТЭК направило Бурштынскому горсовету. Это грозит серьезными проблемами с энергообеспечением как минимум трем областям Украины. Но еще более важно другое - причиной такого решения называется "импорт электроэнергии из РФ по демпинговым ценам".
Ахметов наносит ответный удар по Зеленскому. Создается очаг социального напряжения в регионе и без того явно оппозиционному режиму Зеленского.