 Адвокат естонського інвестора звернувся до Зеленського щодо причетності силовиків до розкрадання землі в Затоці

Адвокат Олександр Погорілий, який представляє в Україні інтереси естонського інвестора Марселя Вихмана, записав відкрите відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського, передає УНІАН.







У ньому він стверджує, що за 4 роки інвестиційної діяльності зіткнувся спочатку з вимаганням частки в бізнесі з боку селищної влади Затоки, і після відмови - зі спробою вбивства на замовлення, за організацію якого зараз судять секретаря селищної ради В'ячеслава Бокія. Саме діяльність Погорілого щодо розкриття й оприлюднення злочинних схем із захоплення й продажу найкращої пляжної землі, стала приводом для організації замаху на нього, заявляє адвокат. На цей момент усі фігуранти кримінальної справи, включно з кілерами, перебувають на волі, а Бокій виконує обов'язки мера і вже встиг стати фігурантом нових земельних махінацій. Погорілий заявляє, що на сьогодні в Затоці готується чергове масштабне розкрадання 53 гектарів пляжної землі, а схему "кришує" середня ланка ГПУ і СБУ, що залишилася ще від минулої влади. Саме цю "ланку" Погорілий звинувачує в фальсифікації кримінальної справи проти себе, нібито за спробу вимагання грошових коштів все у того ж Бокія. "Цієї п'ятниці за сфабрикованою справою співробітники ГПУ і СБУ незаконно намагалися проникнути в мою квартиру, застосували силу до мене і мого адвоката, порушивши всі можливі процесуальні норми" - стверджує адвокат і на підтвердження своїх слів публікує відео.

Головною метою цих подій Погорілий вважає дискредитацію його та естонського інвестора перед візитом президента Зеленського в Естонію й зустріччю з естонським президентом і урядом, на якій буде порушено тему ситуації в Затоці. Ще однією метою адвокат називає майбутню сесію селищної ради, на якій мали вирішити питання про відчуження пляжної землі. "У грудні заплановано фінальну сесію селищної ради щодо відведення курортних земель Затоки у приватну власність. Остання перешкода перед цим – це кримінальна справа проти Бокія і моя активна громадська діяльність. І Бокій руками свого даху – корумпованої середньої ланки СБУ і ГПУ – намагається посадити мене й тим самим розвалити кримінальну справу та змусити замовкнути!" – стверджує адвокат.