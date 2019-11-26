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 Суспільство
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Все про:адвокат (687) Зеленський (3665) земля (464) Затока (24)

 Адвокат естонського інвестора звернувся до Зеленського щодо причетності силовиків до розкрадання землі в Затоці

За словами адвоката, співробітники ГПУ та СБУ причетні до розкрадання землі в Затоці.

Адвокат Олександр Погорілий, який представляє в Україні інтереси естонського інвестора Марселя Вихмана, записав відкрите відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського, передає УНІАН.



У ньому він стверджує, що за 4 роки інвестиційної діяльності зіткнувся спочатку з вимаганням частки в бізнесі з боку селищної влади Затоки, і після відмови - зі спробою вбивства на замовлення, за організацію якого зараз судять секретаря селищної ради В'ячеслава Бокія. Саме діяльність Погорілого щодо розкриття й оприлюднення злочинних схем із захоплення й продажу найкращої пляжної землі, стала приводом для організації замаху на нього, заявляє адвокат. На цей момент усі фігуранти кримінальної справи, включно з кілерами, перебувають на волі, а Бокій виконує обов'язки мера і вже встиг стати фігурантом нових земельних махінацій. Погорілий заявляє, що на сьогодні в Затоці готується чергове масштабне розкрадання 53 гектарів пляжної землі, а схему "кришує" середня ланка ГПУ і СБУ, що залишилася ще від минулої влади. Саме цю "ланку" Погорілий звинувачує в фальсифікації кримінальної справи проти себе, нібито за спробу вимагання грошових коштів все у того ж Бокія. "Цієї п'ятниці за сфабрикованою справою співробітники ГПУ і СБУ незаконно намагалися проникнути в мою квартиру, застосували силу до мене і мого адвоката, порушивши всі можливі процесуальні норми" - стверджує адвокат і на підтвердження своїх слів публікує відео.

Головною метою цих подій Погорілий вважає дискредитацію його та естонського інвестора перед візитом президента Зеленського в Естонію й зустріччю з естонським президентом і урядом, на якій буде порушено тему ситуації в Затоці. Ще однією метою адвокат називає майбутню сесію селищної ради, на якій мали вирішити питання про відчуження пляжної землі. "У грудні заплановано фінальну сесію селищної ради щодо відведення курортних земель Затоки у приватну власність. Остання перешкода перед цим – це кримінальна справа проти Бокія і моя активна громадська діяльність. І Бокій руками свого даху – корумпованої середньої ланки СБУ і ГПУ – намагається посадити мене й тим самим розвалити кримінальну справу та змусити замовкнути!" – стверджує адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161868
 
   
 Топ коментарі
 
Не до вас с вашей затокой, мы унитазы возвращаем в Нормандском формате 🤪
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Адвокат эстонского инвестора обратился к Зеленскому по поводу причастности силовиков к хищению земли в Затоке - Цензор.НЕТ 2727

- ты как челобитную подаешь... холоп ?
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Так это Богдан с Зеленским землю отжимали
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о для чого подарували веломашину! то, щоб розгріб дії бариги і компані. виглядає, звичайно, як хабар, але це в естонців остання надія на справедливість
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теперь през добрый - у него наконец-то есть велосипед... так что может и выслушать жалобу
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ДАК КОРРУПЦИЮ ПОБОРОЛИ УЖЕ ВРОДЕ СКАЗАЛИ ТАК
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Наивный человек...…, правды у клована ищет...…

Они пришли пилить и брать, а не давать!!!
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Не до вас с вашей затокой, мы унитазы возвращаем в Нормандском формате 🤪
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Кто тут трындел, мол депутат поселкового совета - это гавно?
""В декабре планируется финальная сессия поселкового совета по отводу курортных земель Затоки в частную собственность"
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Хорошо время подгадали адвокаты "эстонского инвестора".
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Так это Богдан с Зеленским землю отжимали
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ще довго українцям треба буде відмиватися від лайна свинарчуків, бариг і гопоти при владі.
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Ой как не удобно!!!!!!!
А как же бла бла на инвест форумах? Маск там..... и т.д. Если все ворье предшественников как было у кормушки так и осталось!!!!
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Потрошенковские церберы оказывается грабили не только украинцев но и иностранцев, и почему-то не из числа представителей оккупантов, оккупанты при Потрохе чувствовали себя как раз вольготно.
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